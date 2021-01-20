Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы

Стивен Спилберг получил в суде охранную грамоту от преследовавшей его лично и в соцсетях 48-летней Сары Чар. Теперь женщина, угрожавшая режиссеру и его семье убийством, не имеет права приближаться к Спилбергу и его жене более чем на 100 местров.
Режиссер Стивен Спилберг обратился в суд за охранным ордером, призванным защитить его и его семью от преследовательницы. Суд согласился с доводами Спилберга, и теперь 48-летняя Сара Чар не имеет права подходить к Спилбергу, его жене и дочери ближе чем на 100 метров в течение ближайших трех лет. 74-летний Спилберг обратился в суд после того, как полиция предупредила его, что Чар попыталась купить ружье, чтобы убить его.
Согласно решению суда, Чар не имеет права "приставать, преследовать и угрожать" Спилбергу и его жене Кейт Кэпшоу, выступать от его имени, пытаться попасть в дом или на рабочее место режиссера, его жены и дочери, ей запрещено контактировать с ним, в том числе осуществлять любые попытки контактов через социальные сети.
Спилберг впервые обратился за защитой от Чар в декабре, узнав о ее намерении угрожать его жизни. Кроме того, тогда же Чар обратилась к Спилбергу в твиттере, заявив, что если она "должна лично убить" его, то она это сделает.
Спилберг впервые обратился за защитой от Чар в декабре, узнав о ее намерении угрожать его жизни. Кроме того, тогда же Чар обратилась к Спилбергу в твиттере, заявив, что если она "должна лично убить" его, то она это сделает.
По словам полицейского источника, Чар ранее уже была арестована за харассмент, угрозы и преследования. При этом не раскрывается информация о том, был ли режиссер ее единственной жертвой. Сам Спилберг, между тем, сильно занят аботой: он ведет сразу несколько проектов, где выступает, по большей части, в роли продюсера. Есть у него и текущие режиссерские работы: так, его версия мюзикла "Вестсайдская история" сейчас практически завершена,ее премьера намечена на декабрь 2021 году. Кроме того, в качестве продюсера он работает с продолжениями нескольких классических картин, в том числе "Гремлины-3", "Парк Юрского периода: власть", "Кто подставил кролика Роджера - 2" и очередным продолжением эпопеи про Индиану Джонса. При столь напряженном творческом процессе проблемы с сумасшедшей сталкершей режиссеру явно ни к чему, так что теперь он, наконец, сможет успешнее работать и спокойнее спать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: голливуд звезды знаменитости кино охранная грамота преследовательница стивен спилберг шоу бизнес
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БОЛЕЕ чем на 100 метров или всё же МЕНЕЕ 100 метров?
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