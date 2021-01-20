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Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы

Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы (4 фото)

Автор:
20 января 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   кино   охранная грамота   преследовательница   стивен спилберг   шоу бизнес   
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Стивен Спилберг получил в суде охранную грамоту от преследовавшей его лично и в соцсетях 48-летней Сары Чар. Теперь женщина, угрожавшая режиссеру и его семье убийством, не имеет права приближаться к Спилбергу и его жене более чем на 100 местров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   кино   охранная грамота   преследовательница   стивен спилберг   шоу бизнес   
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
"не имеет права приближаться к Спилбергу и его жене более чем на 100 местров."
****
БОЛЕЕ чем на 100 метров или всё же МЕНЕЕ 100 метров?
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