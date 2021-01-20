Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы

По словам полицейского источника, Чар ранее уже была арестована за харассмент, угрозы и преследования. При этом не раскрывается информация о том, был ли режиссер ее единственной жертвой. Сам Спилберг, между тем, сильно занят аботой: он ведет сразу несколько проектов, где выступает, по большей части, в роли продюсера. Есть у него и текущие режиссерские работы: так, его версия мюзикла "Вестсайдская история" сейчас практически завершена,ее премьера намечена на декабрь 2021 году. Кроме того, в качестве продюсера он работает с продолжениями нескольких классических картин, в том числе "Гремлины-3", "Парк Юрского периода: власть", "Кто подставил кролика Роджера - 2" и очередным продолжением эпопеи про Индиану Джонса. При столь напряженном творческом процессе проблемы с сумасшедшей сталкершей режиссеру явно ни к чему, так что теперь он, наконец, сможет успешнее работать и спокойнее спать.