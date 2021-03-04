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Дети - наше богатство: удивительные метаморфозы детского автокресла

Дети - наше богатство: удивительные метаморфозы детского автокресла (27 фото)

Автор:
04 марта 2021 10:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   авто   автокресло   изобретения   интересное   история   
1024
27

Дети ведь и правда самое дорогое, что есть в нашей жизни. И из безопасности всегда уделялось много внимания. И этим вниманием не были обделены детские автокресла, эволюция которых интересна и занимательна

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Метки: Исторические факты   авто   автокресло   изобретения   интересное   история   
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Andrew Belaks Полчаса назад
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