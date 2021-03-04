Дети - наше богатство: удивительные метаморфозы детского автокресла

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Дети ведь и правда самое дорогое, что есть в нашей жизни. И из безопасности всегда уделялось много внимания. И этим вниманием не были обделены детские автокресла, эволюция которых интересна и занимательна
Впервые о детских автокреслах заговорили в 1935 году.
Тогда в американском журнале "Современная Механика" рассказывалось об устройстве, которое удерживало малыша - это был буквально натянутый трос, к которому пристегивали ребенка ремнями
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Затем инженерная мысль понеслась дальше и стульчик, разными способами прикрепленный к сидению автомобиля, стал на долгие годы хитом продаж
И даже, чтобы ребенку не было скучно, приделывали собственный руль
Безопасность от этого лучше не становилась, зато ребенок занят и не дергается
Подобные кресла, которые не были оборудованы ремнями, прозвали катапультой - при любом резком торможении ребенок вылетал вперед
Лестер Брессон в 1939 году догадался добавить к автокреслу удерживающие ремни и с этого времени они стали обязательным элементом
Кстати, кресла, которые навешивались на сидения, были придуманы в 1940-м
Такие кресла были очень популярны - их рекламировали как очень удобные, ведь повесить его можно было где угодно - на двери, на забора, на ветке дерева в конце концов
В дальнейшем место для малыша подвергалось различным экспериментам - его переворачивали. поднимали на высоту, делали люльки, лежаки и даже почти закрытые капсулы
Однако, практически нулевая фиксация самого кресла на сиденье очков к безопасности не добавляла
После изобретения Вольво ремней безопасности, их стали добавлять и к креслам
Кстати именно Вольво первыми стали проводить эксперименты и краш-тесты с участием детских кресел
Англичанин Джен Эймс изобрел детское сиденье, располагающееся на заднем пассажирском кресле, внутри которого малыши удерживаются трехточечным внутренним Y-образным ремнем, накидывающимся верхними лямками на плечи и фиксируемым между ног
Плодотворная работа над усовершенствованием изобретения привела к выпуску более совершенных версий шведского автосиденья, адаптированного для детей
Например немецкая компания Romer Wingard Autogurte GmbH в 1969-м сделала кресло с подголовником с боковой защитой, а также столиком безопасности
А в 1998 году был выпущен первый уникальный образец, допускающий возможность адаптировать сиденье под параметры ребенка по мере его роста
Современные детские кресла - это чудо техники, неоднократно опробованное на многочисленных краш-тестах и сделанное так, чтобы ребенок мог выжить даже в страшной аварии
Авторский пост
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