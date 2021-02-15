15 самых знаменитых сладких старичков

Любите сладкое? Тогда заходите и мы гарантируем - вы удивитесь тому, насколько старые эти 15 сладостей, о которых знает практически каждый из вас.
Начнем с тех, кто помоложе. 56 лет. Шоколад «Алёнка» — молочный шоколад, изготавливавшийся в СССР с 1965 года, а позднее производимый в России, в том числе на кондитерской фабрике «Красный Октябрь».
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Тирамису 60 лет
Письменное упоминание зафиксировано в статье Джузеппе ди Клементе (Giuseppe di Clemente) и датировано 1971 годом
98 лет. Батончик Snickers впервые был изготовлен в 1923 году в США кондитером Франклином Марсом, но его массовое производство начато только в 1930 году
101 год. Фирма "Харибо" (Haribo) была основана в 1920 году на заднем дворе частного дома в Бонне, а первых медведей из фруктового мармелада развозили по городу на велосипеде
108 лет. Этикетка конфеты «Мишка косолапый» производства Товарищества паровой фабрики шоколадных конфект и чайных печений «Эйнем». 1913 год
Более 120 лет
Считается, что шоколадные яйца начали выпускать в 1942 году. Но в музее сладостей хранятся яйца, выпущенные Иоганном Леопольдом Дингом, еще до революции
Внутри яиц игрушка-сюрприз. В одном из разбившихся яиц нашли фарфоровую фигурку царского вельможи
124 года. В 1897 году стоматолог Вильям Моррисон и Джон Вартон изобрели машину для производства сахарной ваты, в оригинале — хлопковой сладости. С тех пор она стала доступной для большего круга гурманов и постоянно продаётся в больших количествах.
Около 125 лет. «Белочка» была сделана впервые на фабрике Жоржа Бормана примерно в 1896 году
145 лет. Рецепт торта с кучей коржей и заварным кремом, появился 1876 году, и опубликован Урбеном Дюбуа
Кстати рецепты тортов из слоёного теста с названием mille-feuille (тысяча листов) впервые появляются в Западной Европе в 1733 году и регулярно после этого, однако во всех этих рецептах тесто прослаивается вареньем, а не кремом
173 года. И хотя прообразы жвачки появились тысячелетия назад, рождение "резинки" относят к 1848 году
Джон Кёртис налаживает промышленное производство жевательной резинки и выпускает первые жевательные резинки, которые носили названия «Белая гора», «Сливки с сахаром» и «Лакричник Лулу»
211 лет. Первое сгущенное молоко было создано французом Николя Франсуа Аппером в 1810 году, который потратил на изобретение способа сгущения и консервации молока целых 14 лет.
6 веков. Старейший рецепт чизкейка был найден в записях XIV века в книге «Forme of Cury». Там его называют пирог с сыром, молоком, яйцами и пряностями.
Пряники. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепёшках — около 350 г. до н. э. Уже древние египтяне знали о них. Римляне знали «panus mellitus»: намазанные мёдом лепешки, которые с мёдом же и выпекались.
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