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15 самых знаменитых сладких старичков

15 самых знаменитых сладких старичков (16 фото)

Автор:
15 февраля 2021 15:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   возраст   еда   интересное   история   кондитер   сладости   
1292
16

Любите сладкое? Тогда заходите и мы гарантируем - вы удивитесь тому, насколько старые эти 15 сладостей, о которых знает практически каждый из вас.

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Метки: Исторические факты   возраст   еда   интересное   история   кондитер   сладости   
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4k
Алексей 2 часа назад
Сладко вспомнить
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25k
Лис Час назад
Мёд. Сколько там тысячелетий?
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−12
Popson 2 часа назад
Блин, аж слюни потекли....
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