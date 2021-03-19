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Хочу ездить на машине, но по рельсам: автодрезины, в которые вложена фантазия

Хочу ездить на машине, но по рельсам: автодрезины, в которые вложена фантазия (34 фото)

Автор:
19 марта 2021 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   авто   дрезина   изобретения   интересное   рельсовые. машины   
1054
34

Ездить везде, даже там, где машина не пройдет - давняя мечта человека. Поэтому он делает всевозможные вездеходы, либо строит железные дороги, по которым пускает машины. А почему бы и нет?

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Метки: Исторические факты   авто   дрезина   изобретения   интересное   рельсовые. машины   
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Outcast 2 часа назад
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−74
Владимир 2 часа назад
да можно...но зачем?
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