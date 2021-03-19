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Ездить везде, даже там, где машина не пройдет - давняя мечта человека. Поэтому он делает всевозможные вездеходы, либо строит железные дороги, по которым пускает машины. А почему бы и нет?
«Дрезина» используется как универсальный термин для описания любого небольшого транспортного средства, не являющегося поездом, предназначенного для езды по рельсам.
Название своё дрезина получила по имени Карла Дреза, который в 1817 году изобрёл самокат (двухколёсный экипаж) для собственного передвижения, прототип современного велосипеда.
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Исторический факт - практически все марки ранее изобретаемых автомобилей проходили через использование на железной дороге
Наверно проще перечислить те фирмы, которые не занимались подобными экспериментами, чем собрать весь рельсовый автотранспорт в один пост
Из рекламного буклета одной фирмы из Детройта (EVANS Products Company), которая называет свои детища "The Auto-Railer" , призванные стереть грань между железной дорогой и дорогами общего пользования.
Land Rover на железной дороге. С 60-х годов были попытки использовать дизельные версии этой модели даже в качестве тягового средства .
Машины, которые могли ездить и по дорогам и по рельсам - рельсовые колеса на подъёмном механизме
Рейлбусы, специально разработаны для использования на малоиспользуемых железнодорожных линиях, обычно использовались в таких странах, как Германия , Италия , Франция , Великобритания и Швеция
Один из 30 модифицированных автофургонов VW, заказанных Немецкой национальной железной дорогой в 1955 году
Авторский пост
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