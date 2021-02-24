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20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны

20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны (20 фото)

Автор:
24 февраля 2021 13:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадки   интересное   история   непонятное   
3108
20

Новая порция фото о днях прошедших, об исторических датах, местах, событиях и людях, которые с первого взгляда будут непонятны и требуют пояснения.

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Метки: Исторические факты   загадки   интересное   история   непонятное   
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17  комментариев
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21k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Да... BLMом и не пахнет.
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5k
Эх, Вася, Вася 5 минут назад
Все интересно, но задержался "на идеальных пропорциях женского тела ". Если бы жил в те времена, общество б меня не поняло.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Капитан юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу Маргарита Терехова - будущая "Миледи", Ташкент, 1950-е.

Миледи хороша. Очень даже.
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39k
Александр 46 минут назад
Аппарат для похудения - это типа привязали к кровати, чтоб к холодильнику не дошла?
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14k
Alex 51 минуту назад
Фига се, VR очки уже в ту пору ????

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8k
Кыся Час назад
Рамзесу - паспорт, а его саркофаг наверное как транспортное средство пошел?
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26k
Acu900 Час назад
А победителю Хачатуряну кто еденичку к 35 приписал? Или не поверили что человек может 135 раз в вытрезвитель попадать - написали вначале 35 а потом исправили на 135, или кто-то решил приколоться?
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60k
Доктор Джонс Acu900 Час назад
2417,64 / 35 = 69,07 руб.
2417,64 / 135 = 17,91 руб.
Постоянным клиентам - скидка...
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26k
Acu900 Доктор Джонс Час назад
Хорошо, тогда чем Бойченко хуже Понамаренко или Зубкова? Они одинаковое количество раз попадали, но почему-то Бойченко уплатил больше всех. Да и как Пономоренко такую скидку получил?
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851
vit34 Acu900 Полчаса назад
Вроде 15р стоила услуга,135 раз более похоже.
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26k
Acu900 vit34 13 минут назад
Ну интересно даже те, кто попадали в вытрезвяк одинакое количество раз платили по разному. Как это объяснить?..
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60k
Доктор Джонс Час назад
На стадионе "Чили" в Сантьяго был зверски замучен и убит Виктор Хара...
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21k
Мойша 2 часа назад
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Измеряет длину допустимо открытого бедра.
У нас в школе сие расстояние было допустимо в 15 см.
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189
Денис Мойша 22 минуты назад
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Судя по пальцам ног, она вообще в колготках.
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19k
Слепой Пью Мойша 7 секунд назад
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от пояса?
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