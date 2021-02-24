20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны

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Новая порция фото о днях прошедших, об исторических датах, местах, событиях и людях, которые с первого взгляда будут непонятны и требуют пояснения.
Мы специально делаем расшифровку к фото снизу, чтобы вы посмотрели и подумали - а что это может быть
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Школа в Индии во время экзаменов. Родители пытаются подсказать своим чадам через окно или подкинуть шпаргалку.
Операция солдата во время Первой мировой войны с использованием рентгеновского излучения для определения местонахождения пули. 1917
Бeлые женщины избивают женщину, вышeдшую с плакатом в поддeржку равнопрaвия темнокожих на пляже Сент-Огастин. Флорида, США, 1962 год.
Рядовой Михаил Воробьёв (впоследствии Михаил Круг) в армии. г. Лебедин, Сумская область, УССР, начало 1980-х
Этот снимок сделан в городе Ома. Северная Ирландия, 1998 год - спустя несколько секунд в красной машине сработает бомба, которая убила всех вокруг. Погибло 29 человек.
Капитан юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу Маргарита Терехова - будущая "Миледи", Ташкент, 1950-е.
Кладбищенская пушка - особое оружие, некогда очень популярное, которое устанавливалось в склепах или на могилах против расхитителей. Приводилась в действие системой шнуров
Авторский пост
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Миледи хороша. Очень даже.
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У нас в школе сие расстояние было допустимо в 15 см.