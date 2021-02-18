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25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор

25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор (26 фото)

Автор:
18 февраля 2021 21:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   артефакты   археология   древние артефакты   интересное   искусство   история   
1152
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Удивительно, как продвинулось человечество за последние столетия, десятилетия и даже годы. Наука развивается быстрее, чем когда-либо, новые изобретения появляются каждый день, и мы думаем лишь о том, что ждет нас завтра. Но порой интересно обратиться к достижениям прошлого, когда возможности были ограничены, но талантливых творцов это не останавливало. Вот несколько удивительных артефактов, которые сохранились до наших дней и все еще завораживают людей

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   артефакты   археология   древние артефакты   интересное   искусство   история   
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просто программист 37 минут назад
Интересная подборка, спасибо!
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au3 2 часа назад
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