25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор

Удивительно, как продвинулось человечество за последние столетия, десятилетия и даже годы. Наука развивается быстрее, чем когда-либо, новые изобретения появляются каждый день, и мы думаем лишь о том, что ждет нас завтра. Но порой интересно обратиться к достижениям прошлого, когда возможности были ограничены, но талантливых творцов это не останавливало. Вот несколько удивительных артефактов, которые сохранились до наших дней и все еще завораживают людей
Эти доспехи, которые прозвали «Доспехи Геракла», изготовили в середине 16 века для эрцгерцога (а впоследствии императора Священной Римской империи) Максимилиана II. Доспехи украшены узорами и мифологическими мотивами. Их изготовили во Франции, и, судя по изысканным деталям, они не предназначались для военных действий, а должны были обозначать высокое положение Максимилиана при дворе.
Этому золотому кольцу, украшенному фигуркой кошки из полудрагоценного камня сердолика, не менее 2 700 лет. На внутренней стороне кольца, под фигуркой кошки, вырезан символ Уаджет, также известный как око Гора — могущественный защитный амулет.
Эта палитра вырезана из цельного куска слоновой кости. В ней до сих пор сохранились пигменты синей, зеленой, коричневой, желтой, красной и черной красок, хотя ее сделали примерно в 1390-1352 годах до нашей эры. Палитру также украшают иероглифы с именем фараона Аменхотепа III и фразой «возлюбленный Ра».
Это потрясающее кольцо — гололит, то есть, сделано из цельного куска камня, в данном случае — из сапфира. Считается, что оно принадлежало римскому императору Калигуле, который правил с 37 по 41 год нашей эры, а женщина, выгравированная на кольце — Цезония, четвертая и последняя жена императора. Кольцо выставили на продажу в 2019 году и, хотя не сообщается, кто стал его владельцем и за какую цену, ходят слухи, что оно ушло с аукциона примерно за 600 000 долларов.
Ученые полагают, что этот глобус изготовили примерно в 1510 году, что делает его самой древней картой, запечатлевшей Новый Свет. Карта вырезана на страусином яйце размером с грейпфрут, что крайне нетипично, поскольку такие карты обычно вырезали на телячьей коже, тюленьей коже или дереве. Возможно, что карту сделали для знатной итальянской семьи, и существует мнение, что она как-то связана с самим Леонардо да Винчи, поскольку была сделана во Флоренции, и на ней изображен корабль, похожий на те, что рисовал связанный с да Винчи художник. Вполне возможно, что автор глобуса либо вдохновлялся да Винчи, либо работал в его мастерской.
Модную обувь носили не только римляне. Во время раскопок древних могил в Алтайских горах археологи обнаружили еще более древнюю пару обуви, которая отлично сохранилась. Эту стильную обувку носила скифская женщина примерно в 300-290 годах до нашей эры. Обувь сделана из кожи, ткани, олова и золота. Она хорошо сохранилась благодаря низкой температуре в этой области и промерзшей земле.
Храм Хатхор — один из наиболее хорошо сохранившихся в Египте и главный в храмовом комплексе Дандары. Поразительно, но цвета в нем все еще яркие, хотя когда-то все внутри было покрыто сажей. Тем более удивляет то, насколько хорошо сохранились все узоры, ведь храму уже более 2 000 лет. Его построили при царице Клеопатре VII примерно с 54 по 20 год до нашей эры.
Мосту Аркадико в Греции более 3 300 лет, что делает его одним из древнейших на сегодняшний день — и его используют до сих пор! Когда-то он соединял два древнегреческих города бронзового века — Тиринф и Эпидавр. Мост длиной 22 метра построили циклопической кладкой из известняковых валунов, камней поменьше и небольших кусков плитки, плотно сложенных без использования строительного раствора — типичная кладка для микенской архитектуры.
«Христос под плащаницей» — одно из самых известных и выдающихся произведений искусства в мире. Молодой неаполитанский скульптор Джузеппе Санмартино создал ее в 1753 году. Самая выдающаяся деталь скульптуры — это вуаль, которая кажется прозрачной, хотя тоже сделана из камня. Она выглядит настолько реалистично, что долгое время существовала легенда, что когда-то вуаль была настоящей и со временем окаменела в результате химического процесса. Ее изучили эксперты и подтвердили, что вся скульптура выполнена из мрамора.
В английской и немецкой культуре Смерть представляют как мужчину, а во французской и итальянской — как женщину. Скульптор XVI века Ганс Лейнбергер же представил Смерть как скелет — персонификацию того, что происходит с человеком после его смерти. В одной руке фигура держит стрелы, в другой — лук. Статуэтка вырезана из цельного куска грушевого дерева, что свидетельствует о незаурядных способностях мастера.
Пусть подозрительно знакомый дизайн вас не смущает: этот стильный башмак действительно сделали еще в первых веках нашей эры. Его обнаружили на дне колодца в римской крепости Заальбург в Германии. Женские туфли того времени украшали вышивкой, узорами и кружевом, что свидетельствовало не только о таланте мастера, но также о статусе и богатстве владельца.
В октябре этим чудесным часам исполнится 611 лет, что делает их третьими самыми старыми астрономическими часами в мире, но при этом старейшими из тех, что работают до сих пор. Часы полностью механические и показывают относительное положение Солнца, Луны, созвездий Зодиака, а порой и других планет. Само собой, они также показывают время и дату. Каждый час происходит мини-представление: Смерть переворачивает песочные часы, затем появляются фигурки 12 апостолов и кланяются зрителям. Представление завершает крик ворона и бой курантов. В Праге существует поверье, что если что-то случится с часами, фигурка Смерти в виде скелета кивнет головой, и Прагу постигнет горе. Из-за этой легенды жители Праги охотно пожертвовали дерево на ремонт часов, когда они пострадали в 1945 году в ходе войны, хотя в то время в стране был большой дефицит этого материала.
В небольшом французском городке Везон-ла-Ромен обнаружили кусок римской глиняной плитки со следом маленького ребенка. Очевидно, ребенок наступил на плитку, когда она еще сохла, что свидетельствует о том, что детскому любопытству уже как минимум 2 000 лет.
Гробницу древнеегипетского фараона Тутанхамона обнаружили в 1922 году. Об открытии говорил весь мир, поскольку гробница прекрасно сохранилась и была полна сокровищ: драгоценности, статуи, колесница, оружие, одежда — все лежало нетронутым более 3 000 лет. Знаете, что еще оставалось нетронутым? Печать на дверях гробницы. Эта веревка защищала гробницу фараона три тысячелетия, пока ее не разорвали в прошлом веке.
Знание может быть не только силой, но и оружием. На заказ для Франческо Морозини, герцога Венеции, который жил в 1619–1694 годах, изготовили удивительный пистолет-молитвенник. Механизм был устроен так, что из книги можно было выстрелить только тогда, когда она была закрыта. Скорее всего, это необычное оружие использовалось для самозащиты.
Мозаику на фото выше обнаружили в «Доме трагического поэта» в Помпеях, который датируется примерно 2 веком до нашей эры. Изображение собаки подписано фразой «cave canem», что на латыни значит «берегись собаки». Современным знакам на заборах далеко до этого шедевра!
Этот уникальный кинжал, который, возможно, использовали в эзотерических ритуалах, продали на аукционе за 4700 евро. В описании лота говорится, что длинный бронзовый кинжал был изготовлен во Франции в 19 веке. Рукоятка изображает Смерть со змеей в ногах. Клинок тоже богат на детали: на нем гравировка с цветочными узорами, а также можно разглядеть змею, орла и сову. Цветочные узоры также повторяются на латунных деталях деревянных ножен, которые продавались вместе с кинжалом.
Этот древний меч принадлежал Гоуцзяню, который правил царством Юэ с 496 по 465 год до нашей эры. Символы на мече складываются в слова «Царь Юэ» и «сделал этот меч для [своего] личного пользования». Меч был найден в ножнах, поэтому практически не поврежден. Меч выполнен по большей части из меди, но в лезвии больше олова, и это объясняет, почему оно по-прежнему острое.
Ученые обнаружили свидетельства существования римской виллы недалеко от Вероны почти век назад, и только недавно ее руины, наконец, были найдены. Археологи обнаружили мозаику III века в 2020 году на частном винограднике в городке Неграр-ди-Вальполичелла. Они полагают, что эта мозаика — пол Домуса, дома богатых владельцев. Плитка в идеальном состоянии, цвета все еще яркие, а узор без труда различим. Когда раскопки закончатся, виллу откроют для посещения.
Точно не известно, когда была построена эта стена, но когда-то она окружала ныне разрушенный дворец инков. Камни, из которых состоит стена, имеют по двенадцать, пять, шесть и семь углов, так что сложить их все вместе было нелегкой задачей. Камни соединены очень плотно и даже сейчас, сотни лет спустя, между ними нельзя вставить даже лист бумаги. Сооружение должно было быть стабильным, поскольку эта местность была подвержена землетрясениям, и теперь мы с уверенностью можем сказать, что стена выдержала испытание временем. Двенадцатиугольный камень даже объявили объектом национального наследия Перу.
Шантийи — замок во Франции, недалеко от Парижа. Его строительство началось в середине 14 века и завершилось в конце 19 века, поскольку он состоит из двух частей, которые строили поочередно: Малый Замок и Новый Замок. Лестница на фото стоит в вестибюле Нового Замка и ведет в небольшие апартаменты. Замок был разрушен во время революции, и в XIX веке (примерно между 1875 и 1882 годом) братья Моро перестроили его по проекту архитектора Оноре Доме, и эта чудесная лестница — как раз его творение.
Национальный парк Тассилин-Адджер в пустыне Сахара — важнейший памятник наскального искусства. В этих пещерах были найдены петроглифы возрастом от четырех до девяти тысяч лет, а некоторым крупным изображениям животных и вовсе более 12 000 лет. Но один 9000-летний рисунок заслуживает отдельного внимания — на нем изображен шаман с головой в виде осы. В руках он держит грибы, которые также растут из его тела. Основываясь на этом ученые предположили, что рисунок изображает психоделические эффекты, вызванные употреблением грибов.
13-летний Став Меир вместе с семьей отправился на поиски грибов, но нашел кое-что поинтереснее. Он заметил торчащий из земли камень, который оказался погребальной табличкой византийской эпохи с надписью на греческом возрастом примерно 1500 лет. За эту уникальную находку власти Израиля наградили мальчика почетной грамотой. Управление древностей Израиля полагает, что камень украшал могилу богатого человека. На табличке удалось разобрать лишь часть имени, поэтому неизвестно, принадлежала могила Анастасию или Анастасии.
24. Старое оружие XVI века, которое служило одновременно кинжалом, пистолетом и календарем
В 16 веке оружейники думали, что было бы неплохо объединить пистолет с мечом, кинжалом, топором или даже арбалетом, чтобы владелец оружия мог защитить себя в случае, если пистолет вдруг даст осечку. Но такое комбо-оружие получалось неудобным в использовании и непрактичным. На фото выше изображен охотничий нож, совмещенный с пистолетом с колесцовым замком. Оружие изготовил немецкий гравер Амброзий Гемлих, и оно состояло из двух частей: лезвия с выгравированным календарем на 1529-34 годы и дула пистолета, которое датируется 1540 или 1546 годом.
Эту мортиру изготовили в Индии примерно в 1770–1799 годах. Возможно, ее сделали специально для Типу Султана, который носил прозвище «Тигр Майсур» и жил в 1753–1799 годах. Однако мортиру не закончили, и в текущем состоянии она не работает, но по задумке ядра должны были вылетать из пасти тигра, чтобы запугать врага еще больше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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