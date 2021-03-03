15 улётных селфи, на которые хочется смотреть снова и снова

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Если кто-то считает, что фотографировать себя - это скучно, то он должен обязательно посмотреть подборку селфи из этого поста. Кадры получились что надо! Можно только позавидовать оригинальности, храбрости и находчивости этих людей.
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Остроумный отец
Анжела Николау делает экстремальные селфи
Аллан Диксон путешествует по миру, и фотографируется с животными
Парню крупно повезло
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Это потом ему сказали небось - "лошара! да ты же с П.Маккартни сфоткался!"