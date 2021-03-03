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15 улётных селфи, на которые хочется смотреть снова и снова

15 улётных селфи, на которые хочется смотреть снова и снова (16 фото)

Автор:
03 марта 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улетные   кадры   находчивость   оригинальность   селфи   снова   хочется   
1917
16

Если кто-то считает, что фотографировать себя - это скучно, то он должен обязательно посмотреть подборку селфи из этого поста. Кадры получились что надо! Можно только позавидовать оригинальности, храбрости и находчивости этих людей.

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Метки: Улетные   кадры   находчивость   оригинальность   селфи   снова   хочется   
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36
Имя Фамилия 2 часа назад
с Полом Маккартни действительно круто.
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26k
Игорь Полчаса назад
Пацан небось фоткался с "Баффетом". Это поколение знает и равняется на таких кумиров, а "Битлов" могут и вообще не знать кто такие.
Это потом ему сказали небось - "лошара! да ты же с П.Маккартни сфоткался!"
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−1
Дмитрос 44 минуты назад
Но прежде чем спасти орла из ловушки, они с ним сфотографировались.
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9k
SpoiltNail 45 минут назад
на шпиле небоскрёба - не верю. ветер и колебания здания не позволят такой фигни
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lexa Час назад
совместил 2 фото , пистапол
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lexa Час назад
или фотошоп?
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DNK lexa Час назад
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