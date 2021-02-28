Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы

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Вот он, настоящий креатив - защита высочайшего уровня!
Клиентка супермаркета «Pick n Pay» в Южной Африке сняла своё нижнее бельё, чтобы использовать его в качестве временной маски для лица — после того, как персонал предупредил, что они не станут её обслуживать, если она будет без маски.
Покупательница утверждала, что у неё с собой не было маски, после же женщина залезла к себе под платье, чтобы снять свои трусики, которые она в дальнейшем использовала вместо медицинской маски.
Покупательница утверждала, что у неё с собой не было маски, после же женщина залезла к себе под платье, чтобы снять свои трусики, которые она в дальнейшем использовала вместо медицинской маски.
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Эти действия женщины даже смогли найти поддержку у другой посетительницы супермаркета.
«Что ж, лично я считаю это приемлемым, это маска … И, по правде говоря, я считаю, что бактерий на ваших трусиках явно меньше, чем на маске», — отметила она.
«Молодец. Блестяще», — продолжила она, хлопая в ладоши.
После публикации ролика в Facebook, он стал вирусным, спровоцировав у людей желание относительно инцидента дискуссировать.
«Оставайтесь дома и делайте покупки в Интернете, если вам не нравится идея ношения маски», — написал один из пользователей, посмотревший сей видеоролик.
«Меня от этого тошнит. Она осведомлена о законах всего мира. Мы имеем дело с серьёзным вирусом, и (она думает) стринги её спасут…», — сказал другой комментатор.
«Что ж, лично я считаю это приемлемым, это маска … И, по правде говоря, я считаю, что бактерий на ваших трусиках явно меньше, чем на маске», — отметила она.
«Молодец. Блестяще», — продолжила она, хлопая в ладоши.
После публикации ролика в Facebook, он стал вирусным, спровоцировав у людей желание относительно инцидента дискуссировать.
«Оставайтесь дома и делайте покупки в Интернете, если вам не нравится идея ношения маски», — написал один из пользователей, посмотревший сей видеоролик.
«Меня от этого тошнит. Она осведомлена о законах всего мира. Мы имеем дело с серьёзным вирусом, и (она думает) стринги её спасут…», — сказал другой комментатор.
Добавим, что в декабре 2020 года президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что отказ от ношения маски в общественных местах является уголовным преступлением.
«Человек, не носящий маску, может быть арестован и привлечён к ответственности, — сказал он. — В случае осуждения они будут приговорены к штрафу или тюремному заключению на срок до 6 месяцев, либо к штрафу и тюремному заключению.»
«Человек, не носящий маску, может быть арестован и привлечён к ответственности, — сказал он. — В случае осуждения они будут приговорены к штрафу или тюремному заключению на срок до 6 месяцев, либо к штрафу и тюремному заключению.»
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И все идиоты аплодируют, аплодируют.....
Похоже это были приготовленные трусы для снятия видео.