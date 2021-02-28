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Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы

Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   коронавирус   маски   находчивость   пандемия   пенсионеры   средство защиты   
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Вот он, настоящий креатив - защита высочайшего уровня!

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Метки: Юмор   видео   коронавирус   маски   находчивость   пандемия   пенсионеры   средство защиты   
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1k
lekha-fil Час назад
Она далеко не первая в этой хрени - трусы вместо маски.
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249
Юрий Минуту назад
Креативненько... Ну полгода тюрьмы это аргумент. К счастью мода такая на женское белье, что позволяет.
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12k
KOSTELLO 18 минут назад
Вот он, настоящий креатив - защита высочайшего уровня!

И все идиоты аплодируют, аплодируют.....
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2k
mtonaka Полчаса назад
Теперь у неё кроме ковида будет ещё и генитальный герпес!
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3k
eugen Полчаса назад
Маски защищают не от вирусов, а от штрафа
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3k
Ильдар Суюндиков 43 минуты назад
Очень похоже на фейк. Как сняла трусы, не подняв вторую ногу? Можно было думать про завязки, но она натянула на лицо не завязав их и все 3 стороны держались. И такими движения просто не снимешь нижнее бельё.
Похоже это были приготовленные трусы для снятия видео.
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36
Liberman 43 минуты назад
)))) Вакцины нет) - у нас народ уже рассекает без масок, кто вакцинировался - менты не трогают) Лаврова, вон не трогают же? да и Кадырова)))))
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7k
Andrei 55 минут назад
Да, только фишка в том, что трусы на морде не становятся медицинской маской, а так и остаются трусами на морде. Кстати, с медицинской маской на бороде примерно та же фигня.
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2k
Константин Andrei 11 минут назад
Те тряпочки, которые продаются в аптеках и магазинах тоже не являются медицинской маской. Это указанно на каждой упаковке. Но вас, дебилов ковидных, это не напрягает.
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4k
fin4all Час назад
Креативом это было 10 месяцев назад, сейчас это выглядит просто глупо.
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