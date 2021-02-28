Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы

Эти действия женщины даже смогли найти поддержку у другой посетительницы супермаркета.



«Что ж, лично я считаю это приемлемым, это маска … И, по правде говоря, я считаю, что бактерий на ваших трусиках явно меньше, чем на маске», — отметила она.



«Молодец. Блестяще», — продолжила она, хлопая в ладоши.

После публикации ролика в Facebook, он стал вирусным, спровоцировав у людей желание относительно инцидента дискуссировать.



«Оставайтесь дома и делайте покупки в Интернете, если вам не нравится идея ношения маски», — написал один из пользователей, посмотревший сей видеоролик.



«Меня от этого тошнит. Она осведомлена о законах всего мира. Мы имеем дело с серьёзным вирусом, и (она думает) стринги её спасут…», — сказал другой комментатор.