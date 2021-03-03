Житель Кирова обчистил магазин, пока продавец дремала в кресле

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Сколько событий происходит рядом, пока мы спим! Например, у этой продавщицы исчезла выручка.
Сложно удержаться и не заснуть в ночную смену, особенно если нет покупателей. Продавец круглосуточного магазина в Кирове задремала и не заметила ограбления.
Видеокамеры внутри и снаружи магазина зафиксировали, как молодой человек, воспользовавшись временной "отключкой" продавца, решил поправить свое финансовое положение. Зайти внутрь огороженного решеткой помешщения с кассой он не смог.
Видеокамеры внутри и снаружи магазина зафиксировали, как молодой человек, воспользовавшись временной "отключкой" продавца, решил поправить свое финансовое положение. Зайти внутрь огороженного решеткой помешщения с кассой он не смог.
Но когда на кону замаячили деньги, включилась смекалка. Парень подтащил к себе ключи от входа, лежащие на прилавке, свернутой в трубку газетой и сумел пробраться к кассе.
А дальше он выгреб все, что находилось в кассе и удрал. Продавец все это время сладко спала, видимо, устав за смену. Всего в кассе магазина на улице Ленина находилось около 12 тысяч рублей. Инцидент произошел около четырех утра, а уже через несколько часов злоумышленника 1989 года рождения задержали. Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции, и теперь у него есть возможность отправиться в места лишения свободы лет этак на пять - такой срок предусматривается за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение (ч.2 статьи 158 УК РФ). В настоящее время ведется расследование этого дела. Мужчина полностью признал свою вину.
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Даже по видео без звука понятно, что он гремел как слон. Либо эта курица спящая настолько упилась, что не слышала лязганья металлического замка об металлическую решётку, либо она в сговоре и сымитировала сон, дав ему (своему подельнику) её ограбить.