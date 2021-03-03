FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4130 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Житель Кирова обчистил магазин, пока продавец дремала в кресле

Житель Кирова обчистил магазин, пока продавец дремала в кресле (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: киров   кража   обчистил   пока ты спал   полиция   преступление   
667
3
1
Сколько событий происходит рядом, пока мы спим! Например, у этой продавщицы исчезла выручка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: киров   кража   обчистил   пока ты спал   полиция   преступление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Андрей Крылов Час назад
Что продавец лох (даже кассу и калитку не запер), что вор - баран бестолковый. Вор свой трёшник или пятак "заработал". И на камерах засветился, и пальчиков оставил с избытком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
vikklu 23 секунды назад
Чёт на постановку похоже, или совсем придуманный сюжет. Как, не видя лица, менты могли найти вора? А тем более, доказать что-либо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Миша 15 минут назад
Как то странно он ящик кассы прикрыл перед уходом, чуть ли не пинком, чтобы не разбудить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 19 минут назад
Что то как то не вериться в эту историю: там от одного удара дверью слон проснется, ключи он то же в секунду увидел и сообразил что они от решетки, гремел и замком и дверью. Далее - ящик с деньгами должен быть закрыт, у кассы свой алгоритм. И только после того как вор вышел кассир тут же « проснулся». Наводит на размышления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Караганда 56 минут назад
вообщет в любой забегаловке звонок делает бля-бля при открытии двери.но тут наверное внук решил бабулю навестить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Дмитрий Байков Час назад
Мне вот что кажется...

Даже по видео без звука понятно, что он гремел как слон. Либо эта курица спящая настолько упилась, что не слышала лязганья металлического замка об металлическую решётку, либо она в сговоре и сымитировала сон, дав ему (своему подельнику) её ограбить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Племянник Путина Час назад
говорили же дураку носи маску. да и пальцы на кассе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido Час назад
" Смотрел кино" Багдадский вор ", а русский вор штаны упер!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ЛунныйКотэ Час назад
ну обезьяна тоже когда то стала человеком, начав использовать палку в качестве орудия труда, может и у него со временем получится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным Очень неумный негр попался на краже и поплатился самым ценным Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием Романтичный воришка оставил жертве записку с признанием Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664842



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
6
260
В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми
1
94
18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
2
83
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
0
2
Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#дтп#Россия#СССР#искусство#в мире#позитив#авария дня
#фото#история#люди#кино#аварии#автомир#картинки#знаменитости#прикольные#еда
#интересное#факты#животные#подборка#авто аварии#автомобили#приколы#падение#Разное#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться