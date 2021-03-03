Житель Кирова обчистил магазин, пока продавец дремала в кресле

Сложно удержаться и не заснуть в ночную смену, особенно если нет покупателей. Продавец круглосуточного магазина в Кирове задремала и не заметила ограбления.



Видеокамеры внутри и снаружи магазина зафиксировали, как молодой человек, воспользовавшись временной "отключкой" продавца, решил поправить свое финансовое положение. Зайти внутрь огороженного решеткой помешщения с кассой он не смог.