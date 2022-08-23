В Кирове девушка украла в магазине бутылку коньяка и затолкала её к себе в трусы

Но «блестящий» план провалился - дама неправильно подобрала бельё и попалась.
Парочка из Кирова решила «обнести» магазин и стащить бутылку коньяка. Ухажёр приобнял свою подругу, а она в это время ловко запихнула бутылку туда, куда солнце не заглядывает.
Источник:
И направилась к выходу. Но не повезло - бутылка предательски выскользнула и разбилась.
Источник:
Сотрудники магазина так удивились, что не стали вызывать полицию, а просто потребовали оплатить испорченный товар. Как именно парочка это сделала и откуда они доставали карту - не сообщают.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине
- Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело
- Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру
- В Калуге неадекватная пенсионерка разбила собаке голову бутылкой и спокойно пошла домой
- Берём и не платим: наглость калифорнийского бомжа не знает границ