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В Кирове девушка украла в магазине бутылку коньяка и затолкала её к себе в трусы

В Кирове девушка украла в магазине бутылку коньяка и затолкала её к себе в трусы

Автор:
23 августа 2022 15:03
Сообщество : Криминал
Метки: Бутылка   Девушка   киров   коньяк   кража   магазин   парочка   ухажёр   
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Но «блестящий» план провалился - дама неправильно подобрала бельё и попалась.

Парочка из Кирова решила «обнести» магазин и стащить бутылку коньяка. Ухажёр приобнял свою подругу, а она в это время ловко запихнула бутылку туда, куда солнце не заглядывает.

И направилась к выходу. Но не повезло - бутылка предательски выскользнула и разбилась.

Сотрудники магазина так удивились, что не стали вызывать полицию, а просто потребовали оплатить испорченный товар. Как именно парочка это сделала и откуда они доставали карту - не сообщают.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бутылка   Девушка   киров   коньяк   кража   магазин   парочка   ухажёр   
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33  комментария
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Молодые, здоровые. По обоюдному согласию, т.е. объединяемые равным моральным уровнем, крадут не буханку хлеба, гонимые голодом в тяжелой жизненной ситуации, а крадут алкоголь. Более того, деньги для оплаты, как оказалось, были. Ужас.
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13k
FatZilla 8 минут назад
Надо было внутрь засунуть себя
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1k
Алексей 22 минуты назад
Плохо сосёт дама. Даже бутылочку не удержала.
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1k
Дро4ер Полоумный 23 минуты назад
Судя по каментам ниже тут собрались профессионалы по выносу алкоголя в трусах
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15k
Совранский Полчаса назад
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3k
Великий археолог Громозека Полчаса назад
Существуют дамы, которые своим сладким местом несколько бутылок шампанского унести могут.
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16k
Александр Н. Полчаса назад
Покушение с негодными средствами.
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2k
smokes Полчаса назад
воды отошли.. внезапно... :) ну а то что коньяком пахнут.. так неделю не просыхала...
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
Надо было поперек вставлять,так надежнее!!!
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5k
Slv01 Полчаса назад
в стрингах, поди была... а была бы в старых бабкиных труселях, так еще бы и ведро картошки вынесла в них:)
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58k
Александр 37 минут назад
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−200
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
а что тут полицию то вызывать? Административка и та с трудом...
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4k
Горожанин 46 минут назад
Да не в трусы она её к себе затолкала. Не в трусы.
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6k
Tim_G 57 минут назад
вумбилдинг в помощь
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40k
kalinser Час назад
Глыбже.Глыбже нужно было флакон засовывать!
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9k
Игорь Час назад
Брала бы пример с PUSSY RIOT. Те мороженую курицу запихивали, а уж бутылка - вообще в самый раз.
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2k
александр Час назад
Зачем в панталоны пихать? Вот гораздо более эстетичный способ

Зачем в панталоны пихать? Вот гораздо более эстетичный способПосмотреть
Зачем в панталоны пихать? Вот гораздо более эстетичный способ
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1
Thomsen Час назад
Не получилось. Ну, может, в секс-шопе повезёт.
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7k
RIZ deadening 2 часа назад
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10k
Vacony 2 часа назад
плохо удерживала горлышко вагиной ...
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Ворье ё-ба-но-е!
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