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Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж

Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж (3 фото)

Автор:
17 февраля 2021 10:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Капрая   деньги   италия   кража   остров   подозрение   преступление   расследование   
1486
3
На небольшом итальянском острове произошла серия дерзких краж. Вроде бы можно сказать: "Ну ладно, бывает". Только вот на острове проживает всего 400 человек и все друг друга знают.
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Метки: Капрая   деньги   италия   кража   остров   подозрение   преступление   расследование   
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12  комментариев
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508
qwer 37 минут назад
ПрЕступить можно закон, а к расследованию прИступают. Занудства ради.
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3k
Weltoff 3 минуты назад
а что тут непонятно?
Воруют бывшие сотрудники банка! они же знают у кого и сколько денежек!
я раскрыл преступление!
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13k
Hairy. 12 минут назад
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15k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
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25k
Седой Полчаса назад
Как сказал классик:Тайное всегда становится явным...Ждем
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3k
Владимир Полчаса назад
кто начнёт чаще отлучаться в хорошую погоду,того и ловите.плавает на Корсику деньги тратить.
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1k
Bogdan Krasota Полчаса назад
Был мультфильм: "Ограбление по итальянски". Где все знали грабителя, давали ему в долг, а он обещал вернуть, когда ограбит банк.
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28k
LEPA Bogdan Krasota 23 секунды назад
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8k
Sasa 44 минуты назад
Да, опять на русских спишут... )))
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4k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Да на этом острове в одном конце пернут,а в другом уже знат,кто это сделал,там же все брат,сват,кум,а тут такое!!!
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476
Serg Dex Час назад
Представляю какое это там событие, в таких местах кто-то с кем-то переспал будут год обсасывать а тут такое, аквалангисты не иначе.
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