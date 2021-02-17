Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж

На небольшом итальянском острове произошла серия дерзких краж. Вроде бы можно сказать: "Ну ладно, бывает". Только вот на острове проживает всего 400 человек и все друг друга знают.
Если в сезон можно было бы грешить на туристов, то сейчас их на острове просто нет. Не так далеко от Капрая находится крупный остров Корсика, но до него можно добраться только на лодке и только в хорошую погоду.
Но власти считают, что кражу совершает кто-то из местных, потому что преступники всегда знают место ограбления.
Так, например, последнее место преступления – табачный магазин. Сначала воры отключили камеры видеонаблюдения, а уже потом украли из сейфа 60 000 евро (5,3 млн рублей).
А вот в ноябре воры обчистили заместителя мэра острова. Злоумышленники знали, что чиновник должен по делам уехать с острова, поэтому пробрались в дом и унесли сейф с деньгами и драгоценностями, спрятанный в шкафу.
На острове находится всего трое полицейских. Они приступили к расследованию, но пока никаких конкретных подозреваемых нет.
Но власти считают, что кражу совершает кто-то из местных, потому что преступники всегда знают место ограбления.
Так, например, последнее место преступления – табачный магазин. Сначала воры отключили камеры видеонаблюдения, а уже потом украли из сейфа 60 000 евро (5,3 млн рублей).
А вот в ноябре воры обчистили заместителя мэра острова. Злоумышленники знали, что чиновник должен по делам уехать с острова, поэтому пробрались в дом и унесли сейф с деньгами и драгоценностями, спрятанный в шкафу.
На острове находится всего трое полицейских. Они приступили к расследованию, но пока никаких конкретных подозреваемых нет.
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Интересно, что на острове несколько лет назад закрылось единственное отделение банка, поэтому жители держат всю наличность в своих домах.
Мэр острова Марида Бесси пожаловался журналистом, что раньше жители острова были очень дружны, но после многочисленных краж стали смотреть друг на друга с подозрением.
Будем с интересом следить за событиями на острове. Возможно, там появится новый Эркюль Пуаро, который покончит со всеми загадками.
Мэр острова Марида Бесси пожаловался журналистом, что раньше жители острова были очень дружны, но после многочисленных краж стали смотреть друг на друга с подозрением.
Будем с интересом следить за событиями на острове. Возможно, там появится новый Эркюль Пуаро, который покончит со всеми загадками.
Сицилия — итальянская жемчужина с одним здоровенным вулканом
Редкие и красивые фотографии, сделанные на крупнейшем острове Италии.
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Воруют бывшие сотрудники банка! они же знают у кого и сколько денежек!
я раскрыл преступление!