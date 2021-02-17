Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж

Если в сезон можно было бы грешить на туристов, то сейчас их на острове просто нет. Не так далеко от Капрая находится крупный остров Корсика, но до него можно добраться только на лодке и только в хорошую погоду.



Но власти считают, что кражу совершает кто-то из местных, потому что преступники всегда знают место ограбления.



Так, например, последнее место преступления – табачный магазин. Сначала воры отключили камеры видеонаблюдения, а уже потом украли из сейфа 60 000 евро (5,3 млн рублей).



А вот в ноябре воры обчистили заместителя мэра острова. Злоумышленники знали, что чиновник должен по делам уехать с острова, поэтому пробрались в дом и унесли сейф с деньгами и драгоценностями, спрятанный в шкафу.



На острове находится всего трое полицейских. Они приступили к расследованию, но пока никаких конкретных подозреваемых нет.