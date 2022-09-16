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"Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что его еще и изнасиловали

"Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что его еще и изнасиловали

Автор:
16 сентября 2022 09:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Подмосковье   история из жизни   кража   насилие   пока ты спал   преступление   преступление и наказание   пьяные   
3642
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Когда полицейские стали отсматривать камеры наблюдения с места кражи, то заметили еще одно преступление против потерпевшего.Таких новостей он не ожидал.

Житель Подмосковья крепко выпил и уснул на лавочке в парке. Спящего незнакомца заметил 32-летний мужичок, который проходил мимо. Осмотревшись и не заметив соглядатаев, он шустро обшарил жертву, похитив телефон, кольцо и православный крестик, а потом пошел"вспрыснуть" удачное мероприятие. Ввиду позднего времени алкоголь ему не продали и он вернулся назад к скамейке, где продолжал спать ограбленный.


×

Раздосадованный воришка не нашел, что еще бы стащить у пьяного и тогда решил его изнасиловать. Удивительно, но спящий, как сообщают СМИ, ничего не почувствовал, а когда проспался, обнаружил пропажу личных вещей и обратился в полицию. Там-то при просмотре записей с камер наблюдения и восстановили картину ночного преступления.


Сообщается, что преступник задержан и дает показания.

Мораль истории проста: выпил - иди домой. Во избежание!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Подмосковье   история из жизни   кража   насилие   пока ты спал   преступление   преступление и наказание   пьяные   
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42  комментария
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38k
Александр Час назад
У вас водка паленая! После нее на утро жопа болит
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1k
Моя Родина - СССР. 14 секунд назад
А ему теперь с этим как то жить... мораль одна, синька зло.
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4k
Михалыч 9 минут назад
Какой то пиз..еж
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28k
Aqueronte 11 минут назад
Без видео не поверю. Это такой бред
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1k
Елена 11 минут назад
Водка-зло!
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6k
Leo Sun 12 минут назад
Лечение от алкоголизма. Гарантия 100%.
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2k
Дмитрий 12 минут назад
Ну и какого хрена копипаста без самых интересных подробностей?
"Чуть погодя вор-насильник попытался его изнасиловать вновь, но не смог. Тогда он поцеловал жертву в губы и скрылся с места преступления."
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18k
сергей костюнин 15 минут назад
Мац за сраку , мокра срака ..... мабудь вы...л собака
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1k
SHAGREEN 17 минут назад
Теперь многим интересна марка напитка. Повышает потенцию и улучшает сон.
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28k
Григорий 20 минут назад
Пьяный Дед Мороз заснул под елкой в гей-клубе. Геи подумали, что это подарок.
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3k
Александр Полчаса назад
Да он делал вид что не чувствует.
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−1
Муса Полчаса назад
если посмотреть поиск по картинке Яндекса - то жертву зовут Мишаня, из поселка Ялга Мордовия, есть профиль на Мамбе.

Мораль - не переезжай в Москву, жопа целее будет
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−1
Муса elena 21 минуту назад
с той, что фото в посте липовые, ни в одной новости про это изнасилование нет фотографий ни жертвы, ни насильника.
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131
Александр Шевченко 36 минут назад
Это потеря потерь
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71k
Viktor 36 минут назад
А видео где!?
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86
Аврашалом Маркович 40 минут назад
Как-то напился один бомж и лег спать на лавочку! Тут идет пид@р
и видит бомжа, ну тут он взял и оттарабанил его, и на последок положил 50 рубле ему в карман.
На следующее утро бомж просыпается, шарится по карманам в поисках денег и тут находит 50 рублей! Идет в магазин покупает водку, снова напился и уснул на лавочке. Тут опять идет пид@р и снова видит бомжа, и опять делает свое дело и снова кладет ему 50 рублей.
На следующее утро бомж просыпается, шарится по карманам в поисках денег и тут опять находит 50 рублей! Идет в магазин покупает водку,напивается и засыпает на лавочке.
Тут опять идет пид@р и снова видит бомжа и думает "Ему что понравилось?" Он снова его йэбет, но на этот раз оставляет ему 100 рублей.
На следующее утро просыпается бомж находит в кармане 100 рублей. Идет в магазин, стоит у прилавка и присматривается, тут его продавщица спрашивает:
-Че брать будем?
-Давай коньяк
-А че не водку?
-Да чета у меня после вашей водки жопа болит!!!!!!

Фото пид@ра прилагаю.
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−1
Муса elena Полчаса назад
да просто фото левое, взятое из интернета. Что первое попалось - то и вставили в пост. Стал Мишаня изнасилованным на Фишках, сам того не зная.
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66
Jangalop Аврашалом Маркович 24 минуты назад
Не, этот нормальный, просто дурак. Вот пид@р
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66
Jangalop 12 минут назад
V K . com/id493071176
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−1
Муса 42 минуты назад
а что лица запиксили? Может они подходят друг другу, может их можно на передачу "Давай поженимся" отправить?
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3k
Вячеслав 43 минуты назад
Такая московская лав стория
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6k
VL 43 минуты назад
Вот так незадача!!!
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4k
Serj81 45 минут назад
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1k
Алексей 47 минут назад
Отличный способ кодирования от алкоголизма.
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5k
GROMOZEKA 47 минут назад
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