"Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что его еще и изнасиловали

Когда полицейские стали отсматривать камеры наблюдения с места кражи, то заметили еще одно преступление против потерпевшего.Таких новостей он не ожидал.
Житель Подмосковья крепко выпил и уснул на лавочке в парке. Спящего незнакомца заметил 32-летний мужичок, который проходил мимо. Осмотревшись и не заметив соглядатаев, он шустро обшарил жертву, похитив телефон, кольцо и православный крестик, а потом пошел"вспрыснуть" удачное мероприятие. Ввиду позднего времени алкоголь ему не продали и он вернулся назад к скамейке, где продолжал спать ограбленный.
Раздосадованный воришка не нашел, что еще бы стащить у пьяного и тогда решил его изнасиловать. Удивительно, но спящий, как сообщают СМИ, ничего не почувствовал, а когда проспался, обнаружил пропажу личных вещей и обратился в полицию. Там-то при просмотре записей с камер наблюдения и восстановили картину ночного преступления.
Сообщается, что преступник задержан и дает показания.
Мораль истории проста: выпил - иди домой. Во избежание!
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Чуть погодя вор-насильник попытался его изнасиловать вновь, но не смог. Тогда он поцеловал жертву в губы и скрылся с места преступления."
Мораль - не переезжай в Москву, жопа целее будет
и видит бомжа, ну тут он взял и оттарабанил его, и на последок положил 50 рубле ему в карман.
На следующее утро бомж просыпается, шарится по карманам в поисках денег и тут находит 50 рублей! Идет в магазин покупает водку, снова напился и уснул на лавочке. Тут опять идет пид@р и снова видит бомжа, и опять делает свое дело и снова кладет ему 50 рублей.
На следующее утро бомж просыпается, шарится по карманам в поисках денег и тут опять находит 50 рублей! Идет в магазин покупает водку,напивается и засыпает на лавочке.
Тут опять идет пид@р и снова видит бомжа и думает "Ему что понравилось?" Он снова его йэбет, но на этот раз оставляет ему 100 рублей.
На следующее утро просыпается бомж находит в кармане 100 рублей. Идет в магазин, стоит у прилавка и присматривается, тут его продавщица спрашивает:
-Че брать будем?
-Давай коньяк
-А че не водку?
-Да чета у меня после вашей водки жопа болит!!!!!!
Фото пид@ра прилагаю.
И с какой целью вы его фото обнародовали? посмеяться или унизить еще сильнее? просто- цель какая?