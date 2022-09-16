"Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что его еще и изнасиловали

Житель Подмосковья крепко выпил и уснул на лавочке в парке. Спящего незнакомца заметил 32-летний мужичок, который проходил мимо. Осмотревшись и не заметив соглядатаев, он шустро обшарил жертву, похитив телефон, кольцо и православный крестик, а потом пошел"вспрыснуть" удачное мероприятие. Ввиду позднего времени алкоголь ему не продали и он вернулся назад к скамейке, где продолжал спать ограбленный.