"Вы обязаны помочь своему государству": мошенники обманули бабушку на 2 миллиона рублей, сыграв на её патриотических чувствах

Мошенники смогли обмануть пенсионерку, заставив отдать им почти 2 миллиона рублей. Они представились сотрудниками ФСБ и объявили, что идёт спецоперация по отлову мошенников. На эту спецоперацию требуются деньги и настоящие патриоты могут поспособствовать её проведению, пожертвовав деньги. Пенсионерка оказалась настоящим патриотом.
В конце января 64-летней Ларисе позвонила девушка. Она представилась сотрудником ФСБ и сообщила Ларисе об спецоперации. По словам девушки, силовики сейчас пытаются поймать мошенников, который работают в российских банках и крадут деньги. На данный момент они уже выкрали уже 200 миллионов.
«Если вы считаете себя патриотом, то обязаны помочь своему государству», — говорила "сотрудница".
Пенсионерка поверила "сотруднице ФСБ". Чтобы окончательно подцепить жертву на крючок, мошенники смогли пробить её родственников и узнали, что свёкор женщины когда-то работал в КГБ. Услышав это, у Ларисы отпали все сомнения — ей показалось, что она действительно разговаривает с силовиками.
Дальше мошенники уговорили женщину снять все свои накопления и отправить им на карты. Для пущей уверенности злоумышленники катали женщину по банкоматам на такси бизнес-класса.
Когда женщина отправила преступникам около миллиона, они на всякий случай уточнили — а есть ли у неё ещё накопления? По словам «силовиков», для разоблачения мошенников миллиона было малов. Тогда Лариса призналась, что у неё есть евро и доллары. Их ей тоже посоветовали снять и отправить на благие дела, как настоящий патриот. В общей сложности пенсионерка отправила мошенникам 1 911 000 рублей. Чтобы получить такую сумму, мошенники катали её по разным банковским отделениям целый день.
Опомнилась женщина только вечером, когда отдала все свои сбережения мошенникам, сообщает Baza. Пенсионерка обратилась в полицию за помощью.
Источник:
- Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой
- Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги
- Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
- В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион
- Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ
И что ещё удивляет, помню как пытался перечислить 600 тысяч. Так мне откуда только не звонили! В итоге сказали, что перевод могу подтвердить только лично в отделении банка. А тут почти 2 млн. Жуть.