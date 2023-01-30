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"Вы обязаны помочь своему государству": мошенники обманули бабушку на 2 миллиона рублей, сыграв на её патриотических чувствах

"Вы обязаны помочь своему государству": мошенники обманули бабушку на 2 миллиона рублей, сыграв на её патриотических чувствах

Автор:
30 января 2023 12:34
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   злоумышленники   интересное   кража   мошенники   обман   патриотизм   фото   
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Мошенники смогли обмануть пенсионерку, заставив отдать им почти 2 миллиона рублей. Они представились сотрудниками ФСБ и объявили, что идёт спецоперация по отлову мошенников. На эту спецоперацию требуются деньги и настоящие патриоты могут поспособствовать её проведению, пожертвовав деньги. Пенсионерка оказалась настоящим патриотом.

В конце января 64-летней Ларисе позвонила девушка. Она представилась сотрудником ФСБ и сообщила Ларисе об спецоперации. По словам девушки, силовики сейчас пытаются поймать мошенников, который работают в российских банках и крадут деньги. На данный момент они уже выкрали уже 200 миллионов.

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«Если вы считаете себя патриотом, то обязаны помочь своему государству», — говорила "сотрудница".

Пенсионерка поверила "сотруднице ФСБ". Чтобы окончательно подцепить жертву на крючок, мошенники смогли пробить её родственников и узнали, что свёкор женщины когда-то работал в КГБ. Услышав это, у Ларисы отпали все сомнения — ей показалось, что она действительно разговаривает с силовиками.

Дальше мошенники уговорили женщину снять все свои накопления и отправить им на карты. Для пущей уверенности злоумышленники катали женщину по банкоматам на такси бизнес-класса.


Когда женщина отправила преступникам около миллиона, они на всякий случай уточнили — а есть ли у неё ещё накопления? По словам «силовиков», для разоблачения мошенников миллиона было малов. Тогда Лариса призналась, что у неё есть евро и доллары. Их ей тоже посоветовали снять и отправить на благие дела, как настоящий патриот. В общей сложности пенсионерка отправила мошенникам 1 911 000 рублей. Чтобы получить такую сумму, мошенники катали её по разным банковским отделениям целый день.


Опомнилась женщина только вечером, когда отдала все свои сбережения мошенникам, сообщает Baza. Пенсионерка обратилась в полицию за помощью.

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Метки: Россия   злоумышленники   интересное   кража   мошенники   обман   патриотизм   фото   
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2  комментария
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Б.Касторский 36 минут назад
Очень жаль человека, даже понимая, что вина полностью лежит на пострадавшей. Неужели нельзя было посоветоваться с родственниками?
И что ещё удивляет, помню как пытался перечислить 600 тысяч. Так мне откуда только не звонили! В итоге сказали, что перевод могу подтвердить только лично в отделении банка. А тут почти 2 млн. Жуть.
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Колька Валеркин сын 37 минут назад
Неее, старушку конечно жалко. Но давайте зададимся вопросом, если у нас такая нищая и убогая страна, если мы живем впроголодь, наши военные воруют из хохлопитеков сортиры и асфальт, у нас нет денях на всякие там хамоны и тд, от куда у бабули 2 мульта бабок? И это я так понимаю только на карте, а где пенсионеры покупающие куринную шкурку и одну картошку, ну там помните когда плакали в магазе всей маршруткой?! АААААААААААААа понял, все путин украл у всепропальщиков и раздал пенсионерам. Вопросы закрыты.
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