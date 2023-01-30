"Вы обязаны помочь своему государству": мошенники обманули бабушку на 2 миллиона рублей, сыграв на её патриотических чувствах

В конце января 64-летней Ларисе позвонила девушка. Она представилась сотрудником ФСБ и сообщила Ларисе об спецоперации. По словам девушки, силовики сейчас пытаются поймать мошенников, который работают в российских банках и крадут деньги. На данный момент они уже выкрали уже 200 миллионов.

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«Если вы считаете себя патриотом, то обязаны помочь своему государству», — говорила "сотрудница".

Пенсионерка поверила "сотруднице ФСБ". Чтобы окончательно подцепить жертву на крючок, мошенники смогли пробить её родственников и узнали, что свёкор женщины когда-то работал в КГБ. Услышав это, у Ларисы отпали все сомнения — ей показалось, что она действительно разговаривает с силовиками.

Дальше мошенники уговорили женщину снять все свои накопления и отправить им на карты. Для пущей уверенности злоумышленники катали женщину по банкоматам на такси бизнес-класса.

Когда женщина отправила преступникам около миллиона, они на всякий случай уточнили — а есть ли у неё ещё накопления? По словам «силовиков», для разоблачения мошенников миллиона было малов. Тогда Лариса призналась, что у неё есть евро и доллары. Их ей тоже посоветовали снять и отправить на благие дела, как настоящий патриот. В общей сложности пенсионерка отправила мошенникам 1 911 000 рублей. Чтобы получить такую сумму, мошенники катали её по разным банковским отделениям целый день.

Опомнилась женщина только вечером, когда отдала все свои сбережения мошенникам, сообщает Baza. Пенсионерка обратилась в полицию за помощью.