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А вы бы узнали звезд на этих детских фото?

А вы бы узнали звезд на этих детских фото? (28 фото)

Автор:
03 марта 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   детские фото   детство   детство золотое   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   шоу бизнес   
1280
28
Вот какими были в нежные детские годы мировые знаменитости! Посмотрите на эти снимки - и признайтесь себе: узнали бы вы этих людей по детским фотографиям без подсказки?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   детские фото   детство   детство золотое   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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12  комментариев
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39k
Александр 2 часа назад
90% я бы и по взрослым фото не узнал бы )
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7k
DumDum 8 минут назад
Узнай звезду по фотографии...
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Cornho 13 минут назад
Я бы половину этих "звёзд" и на взрослых фото не узнал бы, что уж говорить про детские.
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418
Архицебус 15 минут назад
Вот детское фото звезды. А на ваших картинках непонятно кто.
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2k
Margo Полчаса назад
А вы узнали, кто на фото?!
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397
Vovin Deggial Полчаса назад
Даже имя написать правильно не могут

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2k
Michael Vovin Deggial 23 минуты назад
Это ничего не доказывает. Напишите, например, "офис" или "адрес" на русском и на английском...
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109
Племянник Путина 38 минут назад
да я и сейчас большую час не узнаю. имена слышал, но не более того.
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9k
Голос Вселенной Час назад
Бл, да я их не то, что детских фотографиях, я их на взрослых-то не знаю... Из всех знаю только Мадонну, Джулию Робертс... Ну Бритни еще... ЧТО за "звезды" остальные???
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13k
Corvus Corax Час назад
Фото слишком возрастные, надо такие для угадывания:

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9k
Голос Вселенной Corvus Corax Час назад
Да эти младенцы гораздо приятнее выглядят, чем эти "звезды"... )))
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309
Алексей 2 часа назад
больше половины фиг знает кто.
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