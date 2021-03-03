А вы бы узнали звезд на этих детских фото?

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Вот какими были в нежные детские годы мировые знаменитости! Посмотрите на эти снимки - и признайтесь себе: узнали бы вы этих людей по детским фотографиям без подсказки?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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