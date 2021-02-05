Как изменились звезды нулевых: популярные актеры из американских комедий 2000-х

На нулевые пришелся пик американских комедий. Актеры-красавчики мелькали в молодежных фильмах, купались в лучах славы. Комедии тех лет с удовольствием можно пересмотреть и сегодня. Что же стало со звездами из 2000-х? Сейчас мы покажем, как изменились артисты и расскажем, чем они занимаются.
1. Джерри О’Коннелл
Помните комедию 2001 года с Джерри О’Коннеллом "Мартовские коты"? Сейчас актеру 46 лет, он продолжает сниматься в не очень популярных фильмах, но редко.
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2. Адам Сэндлер
Адам Сэндлер снялся во многих крутых комедиях, на его счету десятки фильмов: "Клик. С пультом по жизни", "50 первых поцелуев", "Не шутите с Зоханом", "Миллионер по неволе", "Никки, дьявол-младший" и другие. Основал собственную киностудию под названием "Happy Madison Productions". Сейчас Адаму 54 года и у него много успешных проектов.
3. Майкл Розенбаум
Майкл Розенбаум снялся в 2002 году в комедии "Парни из женской общаги", после этого фильма став очень популярным. Однако дальше роли на актера не посыпались. Сегодня ему 48 лет, не забыли о нем только благодаря участию в сериале "Тайны Смолвиля" в роли Лекса Лютора.
4. Джейсон Бигс
Джейсон Бигс стал известен после фильма "Американский пирог". Предложения на молодого актера посыпались сразу после успеха комедии. Однако продолжил он сниматься в основном на второстепенных ролях. Сейчас Джейсону 42 года, он счастливо женат и периодически участвует в разных картинах. Из последнего: в 2020 снялся в сериале "В меньшинстве" на телеканале FOX 23, однако на второй сезон комедию не продлили.
6. Шонн Уильям Скотт
Еще один красавчик из комедий нулевых - Шонн Уильям Скотт. Он запомнился по ролям отвязного плохого мальчика в "Американский пирог" и "Где моя тачка, чувак?". Сегодня 44-летний актер редко появляется на экранах.
7. Мэттью Макконехи
Несмотря на то, что сегодня 51-летний Мэттью Макконехи успешно играет в серьезных фильмах, которые любят миллионы зрителей и хвалят критики, каждый год на экраны выходит как минимум одна картина с его участием, начинал он с романтических комедий, например: "Свадебный переполох", "Как отделаться от парня за 10 дней", "Любовь и прочие неприятности".
8. Бэн Стиллер
Полное имя 55-летнего Бэна Стиллера - Бенджамин Эдвард Стиллер. У актера много различных наград за лучшую мужскую роль в жанре комедия. Мне из 2000-х больше всего нравятся "Знакомство с Факерами" и "Дюплекс".
9. Оуэн Уилсон
Незаменимый коллега по комедиям и друг Бэна Стиллера - Оуэн Уилсон. Не раз признавался одним из самых высокооплачиваемых комиков Голливуда. На его счету также много отличных комедийных ролей: "Образцовый самец" ,"Большая кража", "Убойная парочка: Старски и Хатч".
10. Эштон Катчер
42-летний актер прославился не только благодаря участию в популярных комедиях 2000-х, также СМИ и фанаты активно следили за личной жизнью актера. Его роман с Деми Мур долго обсуждали в Сети, а разрыв пары и дальнейшая женитьба на Миле Кунис - только раззадорили интерес публики.
11. Скотт Мекловиц
Время, конечно, летит! Еще недавно мы смотрели "Евротур" с молодым Скоттом Мекловицем, и вот ему уже 40 лет. "Евротур" стал самым успешным фильмом в карьере актера, последний новый проект с ним вышел на экраны еще в 2015 году и не получил положительных отзывов.
12. Эмиль Хирш
Начинал Эмиль Хирш с комедий и шоу: "Соседка", "Сабрина - маленькая ведьма", - однако сейчас он активно снимается в драмах и серьезных фильмах, раскрывая характеры сложных персонажей. Актеру 35 лет.
13. Райан Рейнольдс
Сегодня 40-летний Райан Рейнольдс - высокооплачиваемый актер, известный широкому кругу зрителей по роди Дэдпула. Юмором он начал радовать с фильмов: "Король вечеринок", "Просто друзья", "Гарольд и Кумар уходят в отрыв".
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