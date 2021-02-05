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Как изменились звезды нулевых: популярные актеры из американских комедий 2000-х

Как изменились звезды нулевых: популярные актеры из американских комедий 2000-х (14 фото)

Автор:
05 февраля 2021 11:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актеры нулевых   звезды   звезды нулевых   знаменитости   комедии 2000   шоу бизнес   
2137
14
На нулевые пришелся пик американских комедий. Актеры-красавчики мелькали в молодежных фильмах, купались в лучах славы. Комедии тех лет с удовольствием можно пересмотреть и сегодня. Что же стало со звездами из 2000-х? Сейчас мы покажем, как изменились артисты и расскажем, чем они занимаются.
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Метки: актеры   актеры нулевых   звезды   звезды нулевых   знаменитости   комедии 2000   шоу бизнес   
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Андрей 51 минуту назад
Я не понял, а бабы где?
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476
Весельчак У 7 минут назад
одни евреи
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59
призидент король Полчаса назад
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