Как изменились звезды нулевых: популярные актеры из американских комедий 2000-х

Джейсон Бигс стал известен после фильма "Американский пирог". Предложения на молодого актера посыпались сразу после успеха комедии. Однако продолжил он сниматься в основном на второстепенных ролях. Сейчас Джейсону 42 года, он счастливо женат и периодически участвует в разных картинах. Из последнего: в 2020 снялся в сериале "В меньшинстве" на телеканале FOX 23, однако на второй сезон комедию не продлили.