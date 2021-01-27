14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей

Не зря говорят, что яблоко от яблони падает недалеко. Это касается не только схожих характеров ребенка и родителя, но и внешнего вида родственников. Сейчас мы вам это докажем! Перед вами известные отечественные артисты, которые очень похожи на мам и пап.
Источник:
Ссылки по теме:
- 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
- Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже
- Угадай знаменитость. Новая серия
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- Как сейчас выглядят актеры из фильма "Титаник"
25
Понравилось25
Новости партнёров
Родной! (не дай бог, конечно) Да у тебя щас все белки на одну морду!!!
Природа никак не отдыхает.
Все актеры.
И все без блата и от скромности при поступлении в театральный скрывают фамилии?
Бинго.
Вы Алфёрову в молодости видели? Дочка и рядом не стояла! Про остальных промолчу.
Впрочем чему удивляться. С судьями нотариусами и прокурорами тоже самое.
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...©