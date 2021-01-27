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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4566 постов • 640 подписчиков подписаться
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14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей

14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей (14 фото)

Автор:
27 января 2021 11:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актеры и их родители   звездные семьи   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
22142
14
Не зря говорят, что яблоко от яблони падает недалеко. Это касается не только схожих характеров ребенка и родителя, но и внешнего вида родственников. Сейчас мы вам это докажем! Перед вами известные отечественные артисты, которые очень похожи на мам и пап.

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Метки: актеры   актеры и их родители   звездные семьи   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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36
Vik 4 часа назад
Автору, окулист в помощь
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444
Аки Зи 14 минут назад
Не увидела Леоновых в списке
Не увидела Леоновых в списке
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34k
Алексей 46 минут назад
ну под определенным углом и фотошопом, возможно))) клявер подивил - не знал, что олейников производитель, молодец))
ну под определенным углом и фотошопом, возможно))) клявер подивил - не знал, что олейников производитель, молодец))
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745
patrik1313 48 минут назад
Никите Ефремову надо быть поосторожнее с алкашкой. 2 поколения бухариков по мужской линии у него.
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143
Vlad 51 минуту назад
Эта... фото родителей тоже неплохо бы дать когда они были молодыми
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104k
Фима Петров 54 минуты назад
Кажется, аффтар ещё не протрезвел после НГ...

Родной! (не дай бог, конечно) Да у тебя щас все белки на одну морду!!!
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2k
Mellivora 56 минут назад
И все так же талантливы как родители...
Природа никак не отдыхает.
Все актеры.
И все без блата и от скромности при поступлении в театральный скрывают фамилии?
Бинго.
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1k
Domax3000 Час назад
14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей
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3k
kappaneed Час назад
Ну, то что похожи, вопрос спорный, а вот родство многих из них, для меня новость)) +
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3k
Александр Час назад
Добронравов и Ильин, остальные не похожи
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9k
Гуляка Александр Час назад
Ефремовы похожи...
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4k
Wadim Александр 59 минут назад
Меньшова - копия Алентовой в молодости.
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2k
Шварценфегель Час назад
Честно сказать, удивлен, что многих представленных нам детей, кто-то считает "актерами".
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942
Флориан Час назад
Автор, для тебя))
Автор, для тебя))
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87k
сапер Водичка Час назад
14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей
14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей
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13k
Мария Коненкова Час назад
Издеваетесь, что ли? мария Шукшина - похожа на отца? То, что она вылитая мать, Л. Федосеева-Шукшина в молодости, думаю, всем видно, но с отцом, имхо, ничего общего, Так же как Мараков и Полищук, Бероевы, Лыковы, Табаковы - фамильное сходство и "как две капли воды" всё-таки разные вещи.
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3k
Shtoppi 2 часа назад
В. Добронравов и Ф. Добронравов, Е. Бероев и В. Михеенко - на ура, а вот Н. Ефремов, как по мне, больше похож на В. Машкова чем на М. Ефремова.
В. Добронравов и Ф. Добронравов, Е. Бероев и В. Михеенко - на ура, а вот Н. Ефремов, как по мне, больше похож на В. Машкова чем на М. Ефремова.
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113
Егор Ядрин Shtoppi 44 минуты назад
Тайны, интриги, расследования!
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1k
Сергей 2 часа назад
Посмотрел бы я кем бы все эти молодые "талантливые актёры" без своих родителей?
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6k
Боцман 2 часа назад
Откуда вы этот перепост сделали?
Вы Алфёрову в молодости видели? Дочка и рядом не стояла! Про остальных промолчу.
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728
Ratibor 2 часа назад
Похожи, как свинья на ёжА!!!
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4k
Наталья 2 часа назад
Мария больше на мать похожа
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1k
Александр Алехин 2 часа назад
Я то иногда задумывался, когда телек смотрел, откуда ж они берутся такие звезды кино без актерского таланта. А оно оказывается вон как все просто. Профессия по наследству передается просто ))
Впрочем чему удивляться. С судьями нотариусами и прокурорами тоже самое.
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806
Дамир Саражаков Александр Алехин 2 часа назад
Если в доме все связано с какой-то деятельностью и дети на работу к родителям приходят в определенное место (а в детстве все новое очень увлекает), то не удивительно. Но и это вовсе не правило. Врач в семье врачей, айтишник в семье айтишников вас не удивляет?
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28k
LEPA Александр Алехин 2 часа назад
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...©
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2k
твёрдый троечник 2 часа назад
Ну хрен его знает...
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