14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей

Не зря говорят, что яблоко от яблони падает недалеко. Это касается не только схожих характеров ребенка и родителя, но и внешнего вида родственников. Сейчас мы вам это докажем! Перед вами известные отечественные артисты, которые очень похожи на мам и пап.

1. Александр Александрович Ильин и Александр Адольфович Ильин 0

2. Денис Клявер и Илья Олейников 0

3. Александра Захарова и Марк Захаров 0

4. Алексей Макаров и Любовь Полищук 0

5. Виктор Добронравов и Федор Добронравов 0

6. Ксения Алферова и Ирина Алферова 0

7. Павел Табаков и Олег Табаков 0

8. Юлия Меньшова и Вера Алентова 0

9. Михаил Полицеймако и Семен Фарада 0

10. Матвей Лыков и Александр Лыков 0

11. Егор Бероев и Вадим Михеенко 0

12. Рената Литвинова и Алиса Литвинова 0

13. Мария Шукшина и Василий Шукшин 0