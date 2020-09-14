Угадай знаменитость. Новая серия

План просмотра поста: 1) Всмотритесь в лица на фото, 2) Скажите: "Ну это ж этот, как его", 3) Посмотрите ответ, 4) Скажите: "Я же говорил".
Попробуйте сначала угадать по фото, а потом уже прочитать подсказку (сразу с подсказкой будет слишком легко).
Очень известные и любимые вами личности соседствуют в подборке с не очень известными и не очень любимыми вами личностями не по злому замыслу автора подборки.
Очень известные и любимые вами личности соседствуют в подборке с не очень известными и не очень любимыми вами личностями не по злому замыслу автора подборки.
1.
Эта девочка родилась в семье великого человека, в раннем детстве впервые снялась в кино, запомнилась зрителем фразой "Кого вы ищете?", сейчас в основном появляется на скандальных телешоу.
2.
В нашей подборке фотографии расставлены случайным образом, но не всегда. Иногда один герой наводит на мысли о другом. Например, этот человек тесно связан с великим человеком, о котором шла речь в предыдущей подсказке. И если присмотреться к мальчику на фото, то он выглядит так, будто только что в него угодила бандитская пуля.
3.
Эта девушка прославится тем, что на протяжении 10 лет будет с переменным успехом крутить роман с застенчивым палеонтологом.
9.
Внимание! Аттракцион невиданной эрудиции! Вы назовёте имя этого человека за пять секунд. Время пошло.
11.
Мысленно лишите этого школьника пышной шевелюры, чтобы угадать, кто это. А ещё вас должно навести на правильный ответ слово "шляпа" (в переносном смысле).
12.
Фамилия этого человека рифмуется с популярным политическим лозунгом, актуальным с марта 2014 года.
13.
Ну если вы и этого человека не угадаете, тогда уже не знаю кого вам загадывать, потому что это ЭЛЕМЕНТАРНО! А если не отгадали, то не расстраивайтесь, это всё пустяки, дело житейское.
14.
"С таким сосредоточенным лицом он бы и дня не продержался!", - сказал про одну из самых известных работ человека на фото один известный разведчик.
15.
По воле рока так случилось, что эта фотография последняя. Не вешайте нос, уважаемые фишкяне, и продолжайте подборку в комментариях.
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Метки: актёры дети детство загадки звёзды знаменитости фото шоу бизнес
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Так это же сын Тимура и его команда. (Команда спряталась в кустах, ее не видно). Дед во время Гражданской войны убивал русских мужиков, а внучок в святые 90е будет убивать уже россиянинцев, своими реформами и прихватизацией. Что характерно: на голове у внучка большевистская буденновка, но сам он станет ярым антикоммунистом и капиталистом.
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А что это означает, применительно к Ф. Бондарчуку? Меня эта подсказка только запутала. ))