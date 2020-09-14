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Угадай знаменитость. Новая серия

Угадай знаменитость. Новая серия (31 фото)

Автор:
14 сентября 2020 21:35
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: актёры   дети   детство   загадки   звёзды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
1806
31
План просмотра поста: 1) Всмотритесь в лица на фото, 2) Скажите: "Ну это ж этот, как его", 3) Посмотрите ответ, 4) Скажите: "Я же говорил".
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Мария Шукшина
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Георгий Бурков
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Дженнифер Энистон
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Угадай знаменитость. Новая серия
Бен Аффлек
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Джаред Лето
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Андрей Федорцов
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Надежда Бабкина
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Егор Гайдар
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Александр Збруев
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Леонид Ярмольник
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Фёдор Бондарчук
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Сергей Гармаш
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Василий Ливанов
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Вячеслав Тихонов
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Угадай знаменитость. Новая серия

Источник:

Дмитрий Харатьян

Источник:

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Метки: актёры   дети   детство   загадки   звёзды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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2k
Гур 50 минут назад
Бабкина молодая на Линду похожа, или Линда на Бабкину
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2k
Frank Borman 14 минут назад
8. Этот мальчик здесь одет, как Мальчиш-Кибальчиш, но россияне знают его как Мальчиша-Плохиша.

Так это же сын Тимура и его команда. (Команда спряталась в кустах, ее не видно). Дед во время Гражданской войны убивал русских мужиков, а внучок в святые 90е будет убивать уже россиянинцев, своими реформами и прихватизацией. Что характерно: на голове у внучка большевистская буденновка, но сам он станет ярым антикоммунистом и капиталистом.
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6k
Matthew Hopkins 15 минут назад
?
?
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12k
Статуя 38 минут назад
А ещё вас должно навести на правильный ответ слово "шляпа" (в переносном смысле).
---------------------------------
А что это означает, применительно к Ф. Бондарчуку?
Меня эта подсказка только запутала. ))
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752
Lisetc soho Статуя 12 минут назад
федя постоянно снимает шляпу
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25k
Антон Статуя 11 минут назад
Шляпа - это то, что он снимает.
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5k
АлександрЧестный Статуя 9 минут назад
Снимает фильмы шляпные.
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471
Ивановец Статуя 3 минуты назад
"Шляпу" снимает.
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21k
Е-Лена Час назад
Да... Некоторых и с подсказками не узнала. Бена Аффлека, Джареда Лето, Бондарчука и Гармаша.
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