Угадай знаменитость. Новая серия

В нашей подборке фотографии расставлены случайным образом, но не всегда. Иногда один герой наводит на мысли о другом. Например, этот человек тесно связан с великим человеком, о котором шла речь в предыдущей подсказке. И если присмотреться к мальчику на фото, то он выглядит так, будто только что в него угодила бандитская пуля.