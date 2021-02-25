14 знаменитостей, которым исполнится 50 лет в этом году

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Эти актеры кажутся нам вечно молодыми, поэтому новость, что им вот-вот исполнится 50 лет, немного шокирует даже.
Время течёт неумолимо, и в 2021 году люди, родившиеся в 2003 году, станут совершеннолетними. На полном серьёзе! Однако сегодня мы уделим внимание не им, а знаменитостям 1971 года рождения, которым в этом году вдруг ни с того ни с сего исполняется (а некоторым уже) 50 лет!
Здесь можно найти несколько неожиданных фамилий, чьё присутствие в списке почти/уже 50-летних может стать неслабым таким сюрпризом, который ещё раз заставит задуматься, куда же так торопится время.
Здесь можно найти несколько неожиданных фамилий, чьё присутствие в списке почти/уже 50-летних может стать неслабым таким сюрпризом, который ещё раз заставит задуматься, куда же так торопится время.
Джаред Лето
Музыкант, фронтмен рок-группы 30 Seconds To Mars и актёр — лауреат премии «Оскар» за фильм «Далласский клуб покупателей» (2014).
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Саша Барон Коэн
Актёр, известен по фильмам «Борат» (2006), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) и «Диктатор» (2012).
Юэн Макгрегор
Актёр, известен по трилогии приквелов «Звездных войн» (1999-2004), фильмам «На игле» (1995) и «Мулен Руж!» (2001).
Вайнона Райдер
Актриса, наиболее известна по фильмам «Битлджус» (1998) и «Эдвард Руки-ножницы» (1990), а также сериалу «Очень странные дела» (2014-…).
Джереми Реннер
Актёр, наиболее известен по серии фильмов о «Мстителях», а также картинам «Повелитель бури» (2010), «Город воров» (2011) и «Прибытие» (2016).
Илон Маск
Предприниматель, инженер, генеральный директор компании SpaceX и Tesla. Один из самых богатых людей на планете.
Крис Такер
Актёр, наиболее известен по трилогии «Час пик» (1998-2007) и картине «Пятый элемент» (1995).
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