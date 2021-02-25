14 знаменитостей, которым исполнится 50 лет в этом году

Время течёт неумолимо, и в 2021 году люди, родившиеся в 2003 году, станут совершеннолетними. На полном серьёзе! Однако сегодня мы уделим внимание не им, а знаменитостям 1971 года рождения, которым в этом году вдруг ни с того ни с сего исполняется (а некоторым уже) 50 лет!



Здесь можно найти несколько неожиданных фамилий, чьё присутствие в списке почти/уже 50-летних может стать неслабым таким сюрпризом, который ещё раз заставит задуматься, куда же так торопится время.