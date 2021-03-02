Христиане-киприоты возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»

На Кипре полиция арестовала мужчину, ворвавшегося в офис общественного телевидения для того, чтобы выразить своё негодование песней El Diablo исполнительницы Элены Цагрину, с которой та собралась представить всю свою страну на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Мужчина уверен, что "гимн лукавому" оскорбляет христиан. Он высказал это в резкой форме нескольким сотрудникам компании, обвинив их в том, что они одобряют подобные «сатанинские» песни. По сообщению Associated Press, в настоящее время мужчину уже выпустили.
Отмечается, что не только христианская община, но и другие жители островного государства также возмутились выбором трека для музыкального фестиваля. В телекомпанию начали поступать звонки ультимативного характера, а ассоциация богословов, преподающих в средних школах, потребовала заменить песню, так как El Diablo является "гимном противнику рода человеческого", так как «исповедует любовь к сатане».
Кроме того, правая партия Национальный народный фронт (ЭЛАМ) заявила, что, даже если текст композиции метафоричен, он «нападает на нашу веру и оскорбляет её».
P.S. Действительно, если судить по другим музыкальным клипам* Елены, выбор темы El Diablo не является для неё случайным, так как и от прочих произведений исходит устойчивый серный душок "человекоубийцы от начала и отца лжи".
Даже если судить только из справедливости, оставляя мораль в стороне - коли Ватикан на подиум конкурса «Евровидение» со своими хоровыми композициями не лезет, какого хрена, сатанюжки со своими выкрутасами, посвящёнными идолу, на него карабкаются?
Примечание: два последних фото - кадры из прочих клипов Елены Цагрину - первые три, из видеоролика с обсуждаемой песней.
Источник:
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Понравилось20
То есть если на евро видении появится упоминание бога, тоже можно будет истерику закатывать? А от фильма хеллбой вообще клинч наступает у верующих? Что эти верующие такие нервные, вечно кого-то то сжечь хотят, то голову отрезать...
А от вида проезжающего ламборджини дьябло истиного католики вообще кондратий схватить...
И хоть бы клип выложили
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Как я понимаю близится очередной конкурс фриков имени Евровидение?
Пора привлечь внимание? Скандальчик соорганизовать....
да ладно,вы же говорили что "на все воля божия" и что "всё создал бох"? Так значит не на всё? И ложь тоже он создал?
И дох"я человек убили сатанисты и сколько христиане за всё время? Ах да,заради блага и "спасения души" можно и по колено в крови походить,правда?
В раннем христианстве слово «утренняя звезда» (и его разноязычные синонимы, такие как люцифер, эосфор, денница) использовалось как прославляющий эпитет.
В Позднем Средневековье «Люцифер» и «сатана» становятся равнозначными понятиями. Это произошло вследствие аллегорического объяснения стиха 14:12 Книги пророка Исаии, где под сравнением вавилонского царя с утренней звездой стал подразумеваться сатана.
В раннем христианстве
В Откровении Иоанна Богослова «утренняя звезда» была эпитетом Иисуса Христа:
"Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя."
Отк. 22:16
Но детей во время наказания не убивают! Убивают рабов. Убивают одних рабов, чтобы другие были более послушными. Ну и выводы интересные напрашиваются....
Ах да, кто то скажет, что «отец лжи» действует руками людей. А люди это уже другая епархия. И при их поступках «на все воля Б...»
Пугают меня люди с Христианством Головного Мозга. Эти опаснее любых сатанистов, ибо веруют, что несут правду и добро, но абсолютно не понимая, что именно они и есть зло