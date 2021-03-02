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Христиане-киприоты возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»

Христиане-киприоты возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения» (5 фото)

Автор:
02 марта 2021 05:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: евровидение   кипр   композиция   конкурс   протест   сатанизм   сатанисты   христиане   
2108
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На Кипре полиция арестовала мужчину, ворвавшегося в офис общественного телевидения для того, чтобы выразить своё негодование песней El Diablo исполнительницы Элены Цагрину, с которой та собралась представить всю свою страну на музыкальном конкурсе «Евровидение».

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Метки: евровидение   кипр   композиция   конкурс   протест   сатанизм   сатанисты   христиане   
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817
Лучший Друг 3 часа назад
коли Ватикан на подиум конкурса «Евровидение» со своими хоровыми композициями не лезет,

То есть если на евро видении появится упоминание бога, тоже можно будет истерику закатывать? А от фильма хеллбой вообще клинч наступает у верующих? Что эти верующие такие нервные, вечно кого-то то сжечь хотят, то голову отрезать...

А от вида проезжающего ламборджини дьябло истиного католики вообще кондратий схватить...

И хоть бы клип выложили

Ссылка youtu.be
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2k
Mellivora Минуту назад
Христиане-киприоты возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»
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Как я понимаю близится очередной конкурс фриков имени Евровидение?
Пора привлечь внимание? Скандальчик соорганизовать....
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2k
Ivan 49 минут назад
Как же они задрали... Любое религиозное действующее сооружение, если не в качестве архитектуры, оскорбляет чувства здравомыслящих. И ничего, терпим!
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10k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Если бы тёлка была с бородой, то и скандала не было?
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18k
Ватаку Накомоде 53 минуты назад
Вопрос активистам. Неужели тот всесильный, всемогущий и бесконечно справедливый, в которого вы верите, сумевший создать мир из ничего, своей волей устраивавший всемирные потопы, не в состоянии наслать болезнь, паралич, потерю памяти или что угодно ещё на неугодного исполнителя, поющего «плохую песню»? Или вы сомневаетесь в могуществе и справедливости того, в кого верите, что считаете необходимым лезть вперёд божьей воли? А может вы возомнили себя главнее его? Так вас самих за это ждёт мало приятного я думаю, исходя из ваших же свящённых писаний.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Че то греки-киприоты совсем не еврогейцы. Стыд и позор, киприоты! Нельзя так жить!
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41k
Митрий 2 часа назад
В это, надо понимать, другое...
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31k
Лесли 🥰 Митрий 58 минут назад
Конечно другое это же Лорди)))) Наверняка они лучше ее, раз все еще поют и выиграли Евровидение когда-то)))
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356
EM Митрий 37 минут назад
Да, Елена посимпатичнее будет)
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3k
DNK 2 часа назад
Ну евровидение - это известный христианский праздник.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
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5k
Николай 3 часа назад
Восхваление дьявола, ждем всадников апокалипсиса...
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13
Aleksander Russkiy 4 часа назад
"..в настоящее время мужчину уже отпустило.."
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57k
Опиум для народа 5 часов назад
- "человекоубийцы от начала и отца лжи"-
да ладно,вы же говорили что "на все воля божия" и что "всё создал бох"? Так значит не на всё? И ложь тоже он создал?
И дох"я человек убили сатанисты и сколько христиане за всё время? Ах да,заради блага и "спасения души" можно и по колено в крови походить,правда?
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812
Сплетник Опиум для народа 3 часа назад
Вообще-то тот, кого называют Сатаной - это архангел Люциферул, восставший против деспотизма израильского божества Иегвы. Точно такое же высокопоставленное божественное творение, как архангелы Михаил, Гавриил или Иегудиил. То есть он - воплощённая божья задумка мироздания. Сатана взамен проданной ему души гарантирует душепродавцам богатую и сытую жизнь, полную развратных удовольствий и развлечений. Своих израильтян он убивал за поклонение "золотому тельцу", кстати. А теперь оглянись на российскую форбсовскую "элиту" - и ты поймёшь, как они вместе с трактователями Библии нам затуманили мозги про "хорошо" и "плохо".
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57k
Опиум для народа Сплетник 3 часа назад
Вы нафига прибавили к имени Люцифера окончание -ул? Типа так загадочнее?)))

В раннем христианстве слово «утренняя звезда» (и его разноязычные синонимы, такие как люцифер, эосфор, денница) использовалось как прославляющий эпитет.

В Позднем Средневековье «Люцифер» и «сатана» становятся равнозначными понятиями. Это произошло вследствие аллегорического объяснения стиха 14:12 Книги пророка Исаии, где под сравнением вавилонского царя с утренней звездой стал подразумеваться сатана.

В раннем христианстве
В Откровении Иоанна Богослова «утренняя звезда» была эпитетом Иисуса Христа:
"Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя."
Отк. 22:16
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654
Asmodeus Kruzenshtern Опиум для народа 3 часа назад
Тут же даже не важно сколько поубивали сатанисты или христиане. Интереснее скольких убил «отец лжи» и скольких «отец всего светлого» типа лично. Вот за «отца лжи» даже сразу и не вспомню. Но врядли с десяток случаев наберется (поправьте). А вот «отец всего светлого» лют. Уничтожались целые города (Содом и Гоморра), да что там - даже всеобщий потоп устроил. Не, ну я понимаю, что иногда надо наказывать детей.
Но детей во время наказания не убивают! Убивают рабов. Убивают одних рабов, чтобы другие были более послушными. Ну и выводы интересные напрашиваются....

Ах да, кто то скажет, что «отец лжи» действует руками людей. А люди это уже другая епархия. И при их поступках «на все воля Б...»
Пугают меня люди с Христианством Головного Мозга. Эти опаснее любых сатанистов, ибо веруют, что несут правду и добро, но абсолютно не понимая, что именно они и есть зло
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426
*опа Asmodeus Kruzenshtern 2 часа назад
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298
Monher Asmodeus Kruzenshtern 19 минут назад
Это пугает только сатанистов и гомосеков, это факт
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