Христиане-киприоты возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»

P.S. Действительно, если судить по другим музыкальным клипам* Елены, выбор темы El Diablo не является для неё случайным, так как и от прочих произведений исходит устойчивый серный душок "человекоубийцы от начала и отца лжи".

Даже если судить только из справедливости, оставляя мораль в стороне - коли Ватикан на подиум конкурса «Евровидение» со своими хоровыми композициями не лезет, какого хрена, сатанюжки со своими выкрутасами, посвящёнными идолу, на него карабкаются?