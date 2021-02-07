FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11595 постов • 2559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей

Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей (11 фото)

Автор:
07 февраля 2021 14:39
Сообщество : Юмор
Метки: Дмитрий Марков   Юмор   навальный   политика   прикол   протест   фото   фотошоп   
2587
11
Фотограф Дмитрий Марков продал свою фотографию на благотворительном аукционе за 2 миллиона рублей. Стартовая цена лота составляла 10 тысяч рублей. Вырученная сумма будет переведена двумя равными частями на счета ОВД-Инфо и Апологии протеста, которые помогают задержанным на акциях протеста. В свою очередь, пользователи соцсетей немного покреативили.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Дмитрий Марков   Юмор   навальный   политика   прикол   протест   фото   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
sgb66 Час назад
Одна из стандартных схем отмыва нечестного капитала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Смешная собачка. Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
269
Лучший Друг 54 минуты назад
Был уже этот пост и комментарии к нему были...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
prostoVetal22 Час назад
Срочная информация!Эти картины известного художника Х.й Его Знают,проданы на аукционе за 100 пудов!Ссылку переписать не успел(закончился карандаш и бумага),но очень достоверные источники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Nane First NameLast prostoVetal22 49 минут назад
Как-то ты сильно перевозбудился. Тебя в кремлеботской укололи Спутником?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
Весельчак У prostoVetal22 9 минут назад
у тебя методички все в одну кучу перемешались, иуда плешивая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
ubbfxPwZbrDZr9P4PJdRRWr6G9UR5a78 Час назад
пиночет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alf Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Snork Snorkoff Час назад
Они хомякам еще и ершики небось для протеста в три цены продавали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Danil Tolstov 2 часа назад
А чего не за 22 мульта? Слабо или финансы у кукловолов иссякли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
arcush 2 часа назад
Отлично! Символично! Балаклава и ужасный презик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 2 часа назад
Автор нужно было пометку в заглавии сделать «для хомячков»
нормальные люди сей плоский юмор не понимают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad котегRUS Час назад
В Канаде за юмор сойдёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
в каком месте смеяться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Kim Martynov ЗА КИБЕРНЕТИКУ 39 минут назад
"лопата"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Касандров 2 часа назад
Интересно кто купил Сорос или Ходор .Очередное отмывание бабла на протесты .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
prostoVetal22 Виталий Касандров Час назад
Купил долбое.б,хотя разница только в количестве денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников Бессмысленные и беспощадные шедевры от мастеров фотошопа из Одноклассников Фотожаба: Берни Сандерс в варежках Фотожаба: Берни Сандерс в варежках Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы "Это отличный повод перейти на безнал": реакция на очередное удивительное предложение из Госдумы "Это отличный повод перейти на безнал": реакция на очередное удивительное предложение из Госдумы
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1074090



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница
1
212
Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница
Юра-дворник: счастливое продолжение печальной истории
1
48
Юра-дворник: счастливое продолжение печальной истории
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка постоянно путавшая право и лево сделала на&nbsp;руках татуировки с подсказками
0
50
Девушка постоянно путавшая право и лево сделала на руках татуировки с подсказками
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
1
31
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
Лучшие секс-товары 2020
Лучшие секс-товары 2020
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикольные#СССР#Россия#сша#девушки#настроение#навальный#ретро
#Юмор#животные#природа#прикол#люди#на различный вкус#картинки#позитив#герои#деньги
#история#факты#китай#жизнь#смешные#война#комментарии#творчество#космос#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться