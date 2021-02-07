Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей

Фотограф Дмитрий Марков продал свою фотографию на благотворительном аукционе за 2 миллиона рублей. Стартовая цена лота составляла 10 тысяч рублей. Вырученная сумма будет переведена двумя равными частями на счета ОВД-Инфо и Апологии протеста, которые помогают задержанным на акциях протеста. В свою очередь, пользователи соцсетей немного покреативили.
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2. Кто не знает, именно так выглядит его фотография, проданная на аукционе за 2 000 000 рублей
3. Пользователи соцсетей быстренько расчехлили свои Фотошопы... Смотрите сами, что у них получилось
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нормальные люди сей плоский юмор не понимают