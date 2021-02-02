Илон Маск отправит в космос простых людей: бизнесмена, врача и победителей конкурса

Впервые будет запущен космический корабль с гражданским экипажем.
SpaceX планирует запустить космический корабль в 4 квартале 2021 года. Командиром корабля будет Джаред Исаакман, известный предприниматель и владелец крупной компании Shift4 Payments, которая занимается программным обеспечением и обработкой платежей.
Этот выбор обуславливается не только его спонсорством, но и тем, что мужчина имеет опыт управления реактивным самолётом. Также Джареду принадлежит несколько мировых рекордов по полётам вокруг света.
Этот выбор обуславливается не только его спонсорством, но и тем, что мужчина имеет опыт управления реактивным самолётом. Также Джареду принадлежит несколько мировых рекордов по полётам вокруг света.
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Вторым членом экипажа станет один из врачей детской больницы Сейнт Джуд.
А третьего и четвертого членов экипажа выберут путём случайной жеребьевки среди желающих, которые примут участие в благотворительной акции помощи больнице Сейнт Джуд, либо приобретут продукцию Shift4 Payments.
Миссия названа Inspiration4 и обучение будущие астронавты будут проходить несколько месяцев. Если победитель конкурса не пройдет по медкомиссию, то он сможет подарить свой выигрышный билет только близким родственникам, но ни в коем случае не продать.
Продолжительность миссии составит примерно 5 дней. Но во многом её срок будет зависеть от решения командира корабля.
А третьего и четвертого членов экипажа выберут путём случайной жеребьевки среди желающих, которые примут участие в благотворительной акции помощи больнице Сейнт Джуд, либо приобретут продукцию Shift4 Payments.
Миссия названа Inspiration4 и обучение будущие астронавты будут проходить несколько месяцев. Если победитель конкурса не пройдет по медкомиссию, то он сможет подарить свой выигрышный билет только близким родственникам, но ни в коем случае не продать.
Продолжительность миссии составит примерно 5 дней. Но во многом её срок будет зависеть от решения командира корабля.
Началось: Илон Маск чипировал обезьяну
Основатель SpaceX и Tesla на онлайн конференции рассказал об успешном проведении очередного эксперимента.
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