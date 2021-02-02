Илон Маск отправит в космос простых людей: бизнесмена, врача и победителей конкурса

SpaceX планирует запустить космический корабль в 4 квартале 2021 года. Командиром корабля будет Джаред Исаакман, известный предприниматель и владелец крупной компании Shift4 Payments, которая занимается программным обеспечением и обработкой платежей.



Этот выбор обуславливается не только его спонсорством, но и тем, что мужчина имеет опыт управления реактивным самолётом. Также Джареду принадлежит несколько мировых рекордов по полётам вокруг света.