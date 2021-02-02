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Илон Маск отправит в космос простых людей: бизнесмена, врача и победителей конкурса

Илон Маск отправит в космос простых людей: бизнесмена, врача и победителей конкурса (3 фото)

Автор:
02 февраля 2021 11:36
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Илон Маск   благотворительность   конкурс   космическая ракета   космос   путешествие   
572
3
Впервые будет запущен космический корабль с гражданским экипажем.
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Метки: SpaceX   Илон Маск   благотворительность   конкурс   космическая ракета   космос   путешествие   
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8  комментариев
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801
Anna S Час назад
Ясен перец, что простых. Рисковать жизнями известных или важных персон некомильфо-с...
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9k
Алексей 6 минут назад
А цель этой миссии? Подготовленный экипаж проводит определенные эксперименты, ведет какие-то исследования... А эти вот для чего на орбите?
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−18
Boris Maduro 9 минут назад
В последний путь отправит?)))
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
а у него корабли перестали взрываться?
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Давайте скинемся и пусть путина отправит в одну сторону.
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806
Dutch ВОВЧЕГ 23 минуты назад
А давай тебя и всю твою родню? Как мусор, что загрязняет Планету?
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1k
Ян Баян 50 минут назад
Когда Маск сам оплодотворит макаку, это будет сенсацией. А так, уже задолбал своими прожектами.
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59k
Доктор Джонс Час назад
Сначала хоть бы на бомжах поэкспериментировал...
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