Лучшие снимки конкурса макрофотографии World in Macro - 2020

GuruShots - онлайн-платформа для фотографов со всего мира, где можно и себя показать, и на других посмотреть. И, что немаловажно, оценить! GuruShots проводит грандиозные соревнования, в которых участвуют миллионы фотомастеров, а голосование проходит онлайн с помощью пользователей.

0 Сюда можно прийти в статусе новичка, а затем дорасти до гуру. Самые крутые снимки, получившие больше всего голосов, получают призы от спонсоров - таких, как Adorama, Kodak, Lowepro и Lensbaby.



Вот снимки, участвовавшие в конкурсе макрофотографии World in Macro, с наивысшим рейтингом.

Роб Уильямсон - США 0 Источник:

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Лучший фотограф. Миша Меттье - Швейцария 0 Источник:

Лучший снимок. Михал Сета - Польша 0 Источник:

Выбор Гуру. per.eisele - Швеция 0 Источник:

Габриэль Фокс - Бразилия 0 Источник:

Даниэль Лопеш - Португалия 0 Источник:

Ник Т. - Канада 0 Источник:

Шридхар Сетти - США 0 Источник:

Гиль Шмуэли - Израиль 0 Источник:

Йоана Катина - Литовская Республика 0 Источник:

Кети Хускивадзе - Грузия 0 Источник:

Сюзи Магнер - Австралия 0 Источник:

photos.by.jonne - Швеция 0 Источник:

Марья-Лийза Хаузер - Австрия 0 Источник:

Неизвестный фотограф - Украина 0 Источник:

Владислав Кундзиньш - Латвия 0 Источник:

Брайл Тристан - США 0 Источник:

Шарлотта Роудс - Великобритания 0 Источник:

Роберт Сич - Польша 0 Источник:

Тийна Каттель - Эстония 0 Источник:

Роланд Токнер - Австрия 0 Источник:

Илан Хорн - Израиль 0 Источник: