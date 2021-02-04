Лучшие снимки конкурса макрофотографии World in Macro - 2020

GuruShots - онлайн-платформа для фотографов со всего мира, где можно и себя показать, и на других посмотреть. И, что немаловажно, оценить! GuruShots проводит грандиозные соревнования, в которых участвуют миллионы фотомастеров, а голосование проходит онлайн с помощью пользователей.
Сюда можно прийти в статусе новичка, а затем дорасти до гуру. Самые крутые снимки, получившие больше всего голосов, получают призы от спонсоров - таких, как Adorama, Kodak, Lowepro и Lensbaby.
Вот снимки, участвовавшие в конкурсе макрофотографии World in Macro, с наивысшим рейтингом.
Вот снимки, участвовавшие в конкурсе макрофотографии World in Macro, с наивысшим рейтингом.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: конкурс макро-фотографии макрофото макрофотографии насекомые победители конкурса природа фотоконкурс
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