Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове

Дом площадью 1000 квадратных метров стоит на обширном участке в местечке Айлсборо в американском штате Мэн. Джону Траволте сегодня 67 лет, его жена скончалась в июле прошлого года в возрасте 57 лет от рака груди. А этот дом они покупали еще в 1991 году, когда связали себя узами брака.