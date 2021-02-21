Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове

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Известный актер хочет получить 5 миллионов долларов за шикарный, похожий на отель особняк, который они с ныне покойной женой Келли Престон купили 30 лет назад.
Дом площадью 1000 квадратных метров стоит на обширном участке в местечке Айлсборо в американском штате Мэн. Джону Траволте сегодня 67 лет, его жена скончалась в июле прошлого года в возрасте 57 лет от рака груди. А этот дом они покупали еще в 1991 году, когда связали себя узами брака.
Расположенная на небольшом острове, эта величественная резиденция включает 20 спален и 7 ванных комнат. Достаточно места, чтобы разместить всю родню и друзей во время отпуска.
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Построенный в 1903 году для «отпрыска известной банковской семьи», особняк может похвастаться всеми чертами английского загородного дома, включая широкую подъездную дорожку из гравия.
Хотя сам дом находится далеко от побережья, густо заросший лесом участок площадью 2 000 соток простирается до небольшого глубоководного причала в заливе Саббатдей.
А возле дома есть открытый бассейн для водных развлечений в летние месяцы.
А возле дома есть открытый бассейн для водных развлечений в летние месяцы.
Показала Траволте этот уголок земли его коллега по увлечению сайентологией Кёрсти Элли, которая долгое время владела домом на южной окраине эксклюзивного острова.
Через несколько месяцев спустя Джон повез супругу осмотреть дом. И в тот момент, когда они подъехали к чудесному естественному туннелю из деревьев, скрывающему подъездную дорожку, Келли сказала: "Всё, это то, что надо".
Интерьер спроектирован Кристофером Боширсом. Здесь есть большая хозяйская спальня с отдельной солнечной верандой. А в ее персональной ванной комнате стоит ванна в винтажном стиле.
Гостей этого дома не покидает ощущение, что они находятся в отеле: огромное фойе при входе напоминает гостиничное лобби с зонами отдыха и даже небольшим баром.
Четырнадцать гостевых спален на втором этаже трехэтажного дома оборудованы четырьмя ванными комнатами, а верхний этаж превращен в нечто вроде фантастической игровой площадки для детей.
На третьем этаже находятся домашний театр со сценой, библиотека, столовая и классная комната. Кроме того, есть четыре тематических спальни, включая комнату Питера Пэна и комнату принцессы.
У Джона и Келли, которые были женаты 29 лет, было трое детей: 20 летняя Элла, 9-летний Бенджамин, и старший сын Джетт, который погиб в январе 2009 года в возрасте 16 лет в результате приступа эпилепсии.
Джон и Келли познакомились на съемках фильма «Эксперты» и начали встречаться. Он сделал ей предложение в канун Нового 1990 года в Швейцарии.
Пара поженилась 5 сентября 1991 года, а потом и второй раз - уже в США ,12 сентября в Дейтона-Бич, штат Флорида.
12 июля 2020 года Траволта объявил в Instagram: «С очень тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю битву с раком груди»...
"Любовь и жизнь Келли навсегда в нашей памяти. Я должен какое-то время побыть со своими детьми, потерявшими мать, поэтому заранее простите, если вы не получите от нас известий какое-то время".
Звезда экрана Джон Траволта, имеющий лицензию пилота и владеющий парком самолетов, владеет еще как минимум двумя домами во Флориде и апартаментами в Калифорнии, где селятся знаменитости.
Под крылом самолета: как живет Джон Траволта
Каждый обустраивает свое жилье по вкусу и по средствам. Многие, возведя особняк, устраивают возле него стоянку для своих авто, а вот кино- и интернет-знаменитость по имени Джон Траволта паркует под окном пару личных самолетов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: джон траволта дом звезды мэн недвижимость остров сша шоу бизнес
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