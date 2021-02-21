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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове

Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове (29 фото)

Автор:
21 февраля 2021 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джон траволта   дом   звезды   мэн   недвижимость   остров   сша   шоу бизнес   
1629
29
Известный актер хочет получить 5 миллионов долларов за шикарный, похожий на отель особняк, который они с ныне покойной женой Келли Престон купили 30 лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: джон траволта   дом   звезды   мэн   недвижимость   остров   сша   шоу бизнес   
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11  комментариев
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9k
Сережа 2 часа назад
В принципе, продав квартиру в Москве то можно и купить и еще останется.
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2k
Frank Borman 8 минут назад
Скромненько, но чистенько. У Травольты губа не дура. Кырсти Елли хорошее место ему показала, но в свете последних событий, за@бешься снег разгребать и отапливать резиденцию. Все таки быть актером блокбастеров в Голливуде, это очень выгодное дело.
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911
Oldman 17 минут назад
Ну блин, вчера нельзя было на писать? А то я сегодня за комуналку заплатил, а мог бы дом купить....
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548
Serg Dex 18 минут назад
Магазина рядом нет охренеешь за второй бегать.
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28k
LEPA Час назад
Блэт! Чуть-чуть не хватает!
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515
13 2 часа назад
В понедельник начал уборку, к воскресенью закончил.
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1k
zenon 2 часа назад
Мне его по-человечески жаль. Во многом ему не повезло. Сочувствую ему!
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Dr.Gonzo zenon 37 минут назад
И сын его ушёл ((((
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Dr.Gonzo Полчаса назад
А вот ещё : Из Парижа с любовью
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Кистень 2 часа назад
Не, не буду покупать. Слишком большой для меня.
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