15 оригинальных предметов быта, которые придумали дизайнеры

При огромном изобилии различных товаров, простой и невзрачный дизайн уже не привлекает внимание покупателей. Вот почему художники вынуждены на всю катушку включать своё воображение, чтобы продаваемый продукт заинтересовал потребителя, и вызвал сильное желание иметь такую штуку у себя дома. В этом посте вы увидите действительно любопытные вещи.