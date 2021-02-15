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15 оригинальных предметов быта, которые придумали дизайнеры

15 оригинальных предметов быта, которые придумали дизайнеры (16 фото)

Автор:
15 февраля 2021 23:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайнеры   дом   оригинальные   покупатели   предметы   придумали   товары   
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При огромном изобилии различных товаров, простой и невзрачный дизайн уже не привлекает внимание покупателей. Вот почему художники вынуждены на всю катушку включать своё воображение, чтобы продаваемый продукт заинтересовал потребителя, и вызвал сильное желание иметь такую штуку у себя дома. В этом посте вы увидите действительно любопытные вещи.

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Метки: дизайнеры   дом   оригинальные   покупатели   предметы   придумали   товары   
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