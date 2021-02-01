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Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома России, в которых живут люди

Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома России, в которых живут люди (15 фото)

Автор:
01 февраля 2021 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Всероссийская реновация   Россия   ветхое жилье   реновация   условия жизни в России   
1254
15
Всероссийская реновация - это законопроект, направленный на снос и реставрацию ветхого жилья, а также расселение жителей России из аварийных домов. К сожалению, многие до сих пор ждут, когда же программа начнет работать.
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Метки: Всероссийская реновация   Россия   ветхое жилье   реновация   условия жизни в России   
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10  комментариев
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90
badsmile 40 минут назад
Вот никогда не пойму, а чего ждут эти люди? Почему они считают что государство им должно реновацию/переселение/дать жилье? То государство которое им было должно, 99,9% из них радостно снесло в 90-х годах. Так какого ж х...? Или опять «вы не понимаете, это другое»? Идите, работайте, берите ипотеку и решайте свои проблемы! Всем пох!
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2k
Агасфер Минуту назад
Знаю я одно местечко на берегу в котором пустуют комнаты
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28k
Aleksandr 6 минут назад
12. Пока в СМИ мелькают новости о новых обрушениях аварийного жилья, у кого-то свой дворец с аквадискотекой

Аффтар расчехлился...
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14k
dimitr 10 минут назад
Ну клеветническая же статья!
На самом деле все эти люди просто не хотят жить в нормальных условиях, специально въехали в аварийное жильё и троллят власти.
А могли бы жить в Геленджике.

ежличё
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−77
Обратная сторона Луны Полчаса назад
У нас в Краснодаре с середины 00х разработана программа реконструкции старого центра. На деле "инвесторы" расхватали самые интересные куски, а остальное бросили. Зато в кварталах, предназначенных под снос владельцам запрещено что либо строить.

В результате люди, имеющие связи в администрации, принудительно расселяют понравившиеся участок и продают. А людей переселяют на окраины или вообще за черту города
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4k
Иван 45 минут назад
Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома России, в которых живут люди
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