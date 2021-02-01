Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома России, в которых живут люди

Всероссийская реновация - это законопроект, направленный на снос и реставрацию ветхого жилья, а также расселение жителей России из аварийных домов. К сожалению, многие до сих пор ждут, когда же программа начнет работать.

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1. Идею впервые озвучили во время прямой линии с президентом в 2018 году 0 Источник:

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2. С тех пор идет активная словесная работа, однако количество ветхого жилья сокращается медленно, особенно в регионах 0 Источник:

3. Где же и как живут люди, чьи дома пришли в негодность? 0 Источник:

4. Условия просто чудовищные 0 Источник:

5. Ванная комната в Архангельске 0 Источник:

6. Дом 1948 года, Новокузнецк 0 Источник:

7. Самара 0 Источник:

8. Тюмень 0 Источник:

9. В Москве обсуждают досрочное завершение программы расселения граждан из аварийного жилья. Планируют обеспечить новым домом 3 800 человек, а бюджет на это составляет 4,93 млрд рублей 0 Источник:

10. Однако многие все еще мечтают получить новую квартиру 0 Источник:

11. Часто целые семьи оказываются в безвыходном положении: уехать люди не могут, потому что некуда, продать жилье - тоже 0 Источник:

12. Пока в СМИ мелькают новости о новых обрушениях аварийного жилья, у кого-то свой дворец с аквадискотекой 0 Источник:

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