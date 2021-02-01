Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома России, в которых живут люди

Всероссийская реновация - это законопроект, направленный на снос и реставрацию ветхого жилья, а также расселение жителей России из аварийных домов. К сожалению, многие до сих пор ждут, когда же программа начнет работать.
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2. С тех пор идет активная словесная работа, однако количество ветхого жилья сокращается медленно, особенно в регионах
9. В Москве обсуждают досрочное завершение программы расселения граждан из аварийного жилья. Планируют обеспечить новым домом 3 800 человек, а бюджет на это составляет 4,93 млрд рублей
11. Часто целые семьи оказываются в безвыходном положении: уехать люди не могут, потому что некуда, продать жилье - тоже
12. Пока в СМИ мелькают новости о новых обрушениях аварийного жилья, у кого-то свой дворец с аквадискотекой
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Аффтар расчехлился...
На самом деле все эти люди просто не хотят жить в нормальных условиях, специально въехали в аварийное жильё и троллят власти.
А могли бы жить в Геленджике.
ежличё
В результате люди, имеющие связи в администрации, принудительно расселяют понравившиеся участок и продают. А людей переселяют на окраины или вообще за черту города