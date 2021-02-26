У Псаки опять проблемы: на этот раз заклинило речевой аппарат

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки запуталась и не смогла выговорить название американского ведомства - аналога нашего Минздрава.
Представитель президента США, отвечая на вопрос журналиста, дважды безуспешно пытается выговорить название американского ведомства Здравоохранение и социальные услуги (Health and Human Services), после чего просит прощения и использует аббревиатуру вместо полного наименования организации, сообщают в РИА Новости.
Джен Псаки ещё при Обаме, благодаря смешным оговоркам и милой путанице стала как бы притчей во языцех рунета. Какое-то время пользователи по ней скучали, но вот она вернулась и теперь, как прежде, радует и веселит наших читателей. Напомним, ранее сообщалось, что Псаки «потеряла мысль» во время обвинений в адрес Москвы. Пресс-секретарь перечисляла различные нападки в сторону Кремля, однако вынуждена была остановиться. «Я тут теряю мысль», — пояснила она.
P.S. Видео в тему - Шариков приводит Псаки...
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Такая себе английская "шла маша по шоссе" на окончаниях (y) и (ly).
Чтобы весь мир ржал? Ну ведь настолько тупого работника нет больше нигде
Это еще ничего. Британцы свою тупую курицу Диану сделали аж принцессой. В конце концов, спецслужбам пришлось ее убирать, слишком уж сильно она начала компрометировать монархию.
Напрягитесь, вспомните- она хоть раз ответила по существу? Нет, всегда красиво съезжала на дурочку. А это , чтобы вы знали, огромный талант - изображать идиота строго тогда когда требуется. У нашего Пескова, к примеру, не выходит.
А напоследок анекдот
"
-Вася вообще идиот, ему даже простую работу доверить нельзя, запорет
-И ты эту работу вместо него делаешь?
-Да, а что делать?
-Сдается мне, это не Вася идиот..."