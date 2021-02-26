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Сообщество Жизнь в США 612 постов • 208 подписчиков подписаться
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У Псаки опять проблемы: на этот раз заклинило речевой аппарат

У Псаки опять проблемы: на этот раз заклинило речевой аппарат (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 10:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Белый   Джен   госдеп   дом   ошибка   пресс-секретарь   псаки   сша   
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Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки запуталась и не смогла выговорить название американского ведомства - аналога нашего Минздрава.

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Метки: Белый   Джен   госдеп   дом   ошибка   пресс-секретарь   псаки   сша   
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24  комментария
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969
Robert Час назад
Ну если не ржать, а послушать, то там фраза была "Health and Human services to treat humanely". И она не с бумажки или суфлера читала. И оба раза оговорка была как раз сказать health(y) and humanely.

Такая себе английская "шла маша по шоссе" на окончаниях (y) и (ly).
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286
Виталий 4 минуты назад
Кого нам надо захватить, Украину, Польшу или Прибалтику, чтобы 6-ой флот наконец-то подошел к берегам Беларуси?
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3k
Тимоша 6 минут назад
За матчастью совсем не следит, вот и заклинило
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5k
Majul 15 минут назад
Позорилась раньше, все это признали, даже американцы. Ну вот нахера ее обратно взяли?
Чтобы весь мир ржал? Ну ведь настолько тупого работника нет больше нигде
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4k
Интерактивный Конвертер Полчаса назад
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5k
JACKAL 42 минуты назад
Кличко и Псаки были бы идеальной парой
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6k
Lev Asriev 43 минуты назад
Вот, с кем ее надо свести. Знатная парочка получится)
Ссылка youtu.be
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14k
Дмитрий Lev Asriev Полчаса назад
Зачем так далеко? У Кличка есть под боком некая Марьяна Бэзугла -- депутатка Рады и крупный специалист по вопросам энергетики. Мощь мысли и отточенность фраз просто поражают.
Ссылка www.youtube.com
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118
Sergei 58 минут назад
в пресс секретари специально таких вот ущербных нанимают ? Наш то Песков недалеко от неё ушёл )))
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7k
Nikita Час назад
Продолжит ли Мэтт её троллить?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Игнорирование людей с ограниченными возможностями, это нетолерантно. Вот американцы и устроили тупую дурочку Псаки в Госдеп. Лучше было бы, если бы она сидела на пенсии по инвалидности?
Это еще ничего. Британцы свою тупую курицу Диану сделали аж принцессой. В конце концов, спецслужбам пришлось ее убирать, слишком уж сильно она начала компрометировать монархию.
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149
Hexo4uha 2 часа назад
Да она и в штаны прилюдно напрудит, если понадобится уйти от совсем уж неудобного вопроса.
Напрягитесь, вспомните- она хоть раз ответила по существу? Нет, всегда красиво съезжала на дурочку. А это , чтобы вы знали, огромный талант - изображать идиота строго тогда когда требуется. У нашего Пескова, к примеру, не выходит.
А напоследок анекдот
"
-Вася вообще идиот, ему даже простую работу доверить нельзя, запорет
-И ты эту работу вместо него делаешь?
-Да, а что делать?
-Сдается мне, это не Вася идиот..."
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27k
a.fey 2 часа назад
Она же пресс-секретарь президента. Президент бы тоже это бы не выговорил.
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Псиная ссака.
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−10
Evgeniy Gkyra 2 часа назад
Псаки ржачная, но зато по синьке не вызывает ни кого на батл
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3k
Михалыч 2 часа назад
Интернет взорван? Маршрутка лежит?
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10k
Евгений 2 часа назад
Псаки конечно икона рунета. Если бы её не было - её надо было бы выдумать. Чаплин откинулся, его дружбан тоже, жирик сдулся, милонов в угол забился - где ещё клоунов взять?
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
До чего же пиндосы любят всяких психических.
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11k
Evil 2 часа назад
Звиздешь, это не Псаки. Где бусы??? Бус нет - не Псаки, двойник
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Читала, что проблема с выговариванием слов может быть предвестником инсульта... или признаком деменции.
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57k
Александр Ломовицкий Leo Sun 2 часа назад
по поводу слабоумия сомнений не должно быть , не зря же эта особь стала эталоном тупости
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101
Doctor Edichka Александр Ломовицкий 37 минут назад
Ну что же вы так про женщину... В каждой женщине есть изюминка. Просто некоторые напоминают рулет с начинкой из изюма. :-)
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2k
insaider 2 часа назад
Псаки уже имя нарицательное.
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179
Палыч insaider Час назад
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