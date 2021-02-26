У Псаки опять проблемы: на этот раз заклинило речевой аппарат

Джен Псаки ещё при Обаме, благодаря смешным оговоркам и милой путанице стала как бы притчей во языцех рунета. Какое-то время пользователи по ней скучали, но вот она вернулась и теперь, как прежде, радует и веселит наших читателей. Напомним, ранее сообщалось, что Псаки «потеряла мысль» во время обвинений в адрес Москвы. Пресс-секретарь перечисляла различные нападки в сторону Кремля, однако вынуждена была остановиться. «Я тут теряю мысль», — пояснила она.

P.S. Видео в тему - Шариков приводит Псаки...