Заговор производителей фисташек: почему так дорого и всегда в скорлупе

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на... Необычные министерства, созданные за последние годы Необычные министерства, созданные за последние годы То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии Первый серийный автомобиль на солнечной энергии пустят в продажу к концу 2021 года Первый серийный автомобиль на солнечной энергии пустят в продажу к... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах... 8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен которые стоит посмотреть 8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен... Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны "Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика "Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого... Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как сгорели наши детские мечты Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как... Канализационный люк наказал любителя петард Канализационный люк наказал любителя петард Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на скорой помощи Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на... 15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке 15 человек, с которыми буквально секунду назад всё было в порядке «Было много крови»: Очевидец рассказал подробности ДТП в Астрахани «Было много крови»: Очевидец рассказал подробности ДТП в Астрахани Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Ностальгия по "Москвичу" Ностальгия по "Москвичу" Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в тюрьму Мужчина ослепил пилота вертолета лазерной указкой и отправился в... Прикольные комментарии в соцсетях Прикольные комментарии в соцсетях
Заговор производителей фисташек: почему так дорого и всегда в скорлупе

Заговор производителей фисташек: почему так дорого и всегда в скорлупе (6 фото)

Автор:
01 марта 2021 06:06
Метки: интересное   орехи   цена   
753
6
Мы привыкли, что большинство известных нам орехов можно купить по желанию как в очищенном виде, так и в скорлупе. Но с фисташками это почему-то не работает и эти вкусные и полезные орехи почти всегда приходится чистить самостоятельно. Почему производители этого продукта не удосуживаются избавлять их от скорлупы и при этом ставят на него довольно высокую цену?
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересное   орехи   цена   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Альберт Шавлаков 3 часа назад
Найдите какое-нибудь крайне полезное применение фисташковой скорлупе и с того момента в продаже будут только чищеные фисташки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Алексей 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 14 минут назад
Ну будут они продаваться очищенными, но в 2.5 раза дороже. Автору легче станет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
NIKOLAY 14 минут назад
Какой бред. Они продаются и очищенные, но цена выше больше чем в два раза. Никакого обмана здесь нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
670
Serg Dex 2 часа назад
Автору наверно не только фисташки лень чистить но и по магазинам ходить в лом, есть они в продаже, гораздо дороже чем в скорлупе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez 3 часа назад
Очищенные фисташки можно купить свободно. Только они сырые. и цена почти вдвое больше от обычных, жареных в скорлупе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило... Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря" Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря" Сотрясение и растяжение: врач рассказал, какие травмы чаще всего люди получают во время секса Сотрясение и растяжение: врач рассказал, какие травмы чаще всего люди получают во время секса Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков Самая красивая игрушка детства: новый дивный мир из осколков
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

379606



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
6
108
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
3
196
В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода
﻿
Набирающие популярность
«Весенние открытки» от юнармейцев разлетятся по всей России
0
15
«Весенние открытки» от юнармейцев разлетятся по всей России
Сказка о руководителе СССР
0
46
Сказка о руководителе СССР
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Давай теперь вторую ноздрю!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#подборка#прикольные#комментарии#жизнь#позитив#смешно#война
#Юмор#история#прикол#приколы#дети#люди#девушки#сарказм#на различный вкус#собака
#интересно#картинки#СССР#смешные#кино#сша#настроение#сатира#Фотографии.#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться