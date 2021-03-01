Заговор производителей фисташек: почему так дорого и всегда в скорлупе

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Мы привыкли, что большинство известных нам орехов можно купить по желанию как в очищенном виде, так и в скорлупе. Но с фисташками это почему-то не работает и эти вкусные и полезные орехи почти всегда приходится чистить самостоятельно. Почему производители этого продукта не удосуживаются избавлять их от скорлупы и при этом ставят на него довольно высокую цену?
Ответ на главный вопрос, можно сказать, лежит на поверхности. Орехи продают со скорлупой для того, чтобы заставить нас платить за них больше. Чтобы понять, как наживаются на нас компании, нужно всего лишь взвесить очищенные орехи и отдельно отходы, полученные при их очистке.
Эксперимент показал, что на 500 граммов съедобных и очень вкусных ядер пришлось 290 граммов мусора. Получается, что большая часть продукта непригодна к использованию, но мы за нее платим. Учитывая цены на этот продукт, после проведенного анализа на душе остается неприятный осадок и обида на мошенников, действующих в глобальных масштабах.
Эксперимент показал, что на 500 граммов съедобных и очень вкусных ядер пришлось 290 граммов мусора. Получается, что большая часть продукта непригодна к использованию, но мы за нее платим. Учитывая цены на этот продукт, после проведенного анализа на душе остается неприятный осадок и обида на мошенников, действующих в глобальных масштабах.
Цены на фисташки могут сильно различаться и это зависит как от сорта орехов, так и от того, в каком отделе магазина вы их покупаете. Крупные орехи, так называемый «американский» сорт, обойдутся вам дороже, чем простые, мелкие виды. Дороже будут и фасованные, так как в этом случае мы платим еще и за красивую упаковку.
Что касается размещения товара в магазине, то несложно заметить, что любой, самый обыденный продукт, например, фруктоза, переместившись в «диетический» или «зеленый» отдел становится дороже, иногда даже на 100%. Поэтому если вы не хотите, чтобы при покупке фисташек на вас нажились еще один раз, избегайте орехов с заманчивыми надписями на упаковке «100% organic», «подходит для диабетиков».
С этим все ясно, но как производители объясняют то, что фисташки продаются именно в скорлупе, ведь для того, чтобы так бессовестно обманывать покупателей, нужно иметь правдоподобную легенду. По их словам, орехи перед продажей не очищают сразу по нескольким причинам.
Что касается размещения товара в магазине, то несложно заметить, что любой, самый обыденный продукт, например, фруктоза, переместившись в «диетический» или «зеленый» отдел становится дороже, иногда даже на 100%. Поэтому если вы не хотите, чтобы при покупке фисташек на вас нажились еще один раз, избегайте орехов с заманчивыми надписями на упаковке «100% organic», «подходит для диабетиков».
С этим все ясно, но как производители объясняют то, что фисташки продаются именно в скорлупе, ведь для того, чтобы так бессовестно обманывать покупателей, нужно иметь правдоподобную легенду. По их словам, орехи перед продажей не очищают сразу по нескольким причинам.
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В первую очередь нет необходимости избавлять фисташки от скорлупы из-за того, что это покупатель может сделать сам, не прикладывая особых усилий. От 70 до 90% орехов сами раскрываются в процессе созревания и после уборки их обжаривают с солью прямо в скорлупе.
Это экономит производителям немалые суммы, ведь раскрытая оболочка не препятствует доступу к ядру температуры и специй, при этом трудоемкий процесс очистки можно исключить. А еще по раскрытию скорлупы определяется зрелость — у фисташек большинства сортов это самый верный ее признак.
Кроме этого компании, поставляющие на рынок фисташки любят рассказывать о том, что неочищенные орехи полезнее для здоровья, так как содержат больше антиоксидантов. Эти важные вещества, а также многие микроэлементы, содержатся в коричневой сухой оболочке, покрывающей ядро.
Это экономит производителям немалые суммы, ведь раскрытая оболочка не препятствует доступу к ядру температуры и специй, при этом трудоемкий процесс очистки можно исключить. А еще по раскрытию скорлупы определяется зрелость — у фисташек большинства сортов это самый верный ее признак.
Кроме этого компании, поставляющие на рынок фисташки любят рассказывать о том, что неочищенные орехи полезнее для здоровья, так как содержат больше антиоксидантов. Эти важные вещества, а также многие микроэлементы, содержатся в коричневой сухой оболочке, покрывающей ядро.
Научное название этой пленки — пелликула и при очистке фисташек от скорлупы она отшелушивается. У одних сортов это происходит лучше, у других хуже, но в целом это правда и никакого обмана здесь, как ни странно, нет. Точно известно, что содержание антиоксидантов в неочищенных фисташках 1,27 ммоль на 100 граммов, а в избавленных от мусора — 0,89 ммоль.
Но также нужно знать и о том, что пелликула повреждается и осыпается с орехов, даже если они в скорлупе. Это происходит при обжаривании, сортировке, упаковке и транспортировке готовой продукции к потребителю. Белый или серый порошок на дне упаковки с фисташками — это не остатки соли, а именно полезные, богатые микроэлементами сухие частицы пелликулы.
Но также нужно знать и о том, что пелликула повреждается и осыпается с орехов, даже если они в скорлупе. Это происходит при обжаривании, сортировке, упаковке и транспортировке готовой продукции к потребителю. Белый или серый порошок на дне упаковки с фисташками — это не остатки соли, а именно полезные, богатые микроэлементами сухие частицы пелликулы.
Так растут фисташки
Играет роль в ценообразовании и то, что сами по себе орехи — это достаточно сложная культура, требующая особого подхода и ухода. К тому же любой орех начинает плодоносить лишь спустя несколько лет после посадки. Для фисташковых деревьев этот срок и вовсе составляет 7–10 лет, при этом урожай собирают раз в год, а обильное плодоношение происходит только раз в два года.
Ну и, если хотите, еще одна причина высокой стоимости этого продукта, причем не самая маловажная. Производители могут себе позволить назначать такую цену, так как во всем мире любят фисташки и готовы за них платить. Назовите хоть одну причину снижать цену, если спрос и так существует.
Будем ли мы в выигрыше, если производитель начнет очищать фисташки перед тем, как отправить их к потребителю? Оказывается, что мы не только не выиграем в этом случае, но и наоборот, будем платить еще больше. Нам придется оплачивать стоимость оборудования для очистки орехов и дополнительный труд рабочих.
Ну и, если хотите, еще одна причина высокой стоимости этого продукта, причем не самая маловажная. Производители могут себе позволить назначать такую цену, так как во всем мире любят фисташки и готовы за них платить. Назовите хоть одну причину снижать цену, если спрос и так существует.
Будем ли мы в выигрыше, если производитель начнет очищать фисташки перед тем, как отправить их к потребителю? Оказывается, что мы не только не выиграем в этом случае, но и наоборот, будем платить еще больше. Нам придется оплачивать стоимость оборудования для очистки орехов и дополнительный труд рабочих.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что нас обманывают, но по-другому просто нельзя. Да и вообще, разве не очевидно, что фисташки гораздо интереснее есть когда они в скорлупе, так же как семечки. А если попадется нераскрытый орех, что рано или поздно произойдет, то проблему всегда можно решить при помощи пассатижей.
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Метки: интересное орехи цена
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