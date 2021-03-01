Заговор производителей фисташек: почему так дорого и всегда в скорлупе

Играет роль в ценообразовании и то, что сами по себе орехи — это достаточно сложная культура, требующая особого подхода и ухода. К тому же любой орех начинает плодоносить лишь спустя несколько лет после посадки. Для фисташковых деревьев этот срок и вовсе составляет 7–10 лет, при этом урожай собирают раз в год, а обильное плодоношение происходит только раз в два года.

Ну и, если хотите, еще одна причина высокой стоимости этого продукта, причем не самая маловажная. Производители могут себе позволить назначать такую цену, так как во всем мире любят фисташки и готовы за них платить. Назовите хоть одну причину снижать цену, если спрос и так существует.

Будем ли мы в выигрыше, если производитель начнет очищать фисташки перед тем, как отправить их к потребителю? Оказывается, что мы не только не выиграем в этом случае, но и наоборот, будем платить еще больше. Нам придется оплачивать стоимость оборудования для очистки орехов и дополнительный труд рабочих.