Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря"

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Тамара Абросимова рассказала о своих отношениях с известным актером: "Мы были очень влюблены друг в друга в юности. Но все сложилось по-другому".
Андрей Мягков был однолюб и примерный семьянин, но с актрисой Тамарой Абросимовой, своей первой большой любовью, он долгие годы не прекращал общение.
Она рассказала в интервью: "...Я храню всю жизнь нежное отношение к Андрюше. Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря. Хотя я понимаю, что был ему 83-й год, все закономерно, и все же."
Она рассказала в интервью: "...Я храню всю жизнь нежное отношение к Андрюше. Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря. Хотя я понимаю, что был ему 83-й год, все закономерно, и все же."
Актеры в юности вместе учились в Ленинградском технологическом институте, а при котором была театральная мастерская. Занимались, играли вместе в спектаклях, всегда были вместе. Эта была та самая настоящая первая любовь - светлая и сильная, которая, видимо, не ржавеет.
В театральную студию приезжали мастера из московской Школы-студии МХАТ, отсматривали студентов и позвали к ним Тамару и Андрея. Однако, отец Мягкова был против, хотел, чтобы сын закончил "техноложку", получил, как говорится, "правильную" профессию. И Андрей остался. А Тамара поехала в Москву.
В театральную студию приезжали мастера из московской Школы-студии МХАТ, отсматривали студентов и позвали к ним Тамару и Андрея. Однако, отец Мягкова был против, хотел, чтобы сын закончил "техноложку", получил, как говорится, "правильную" профессию. И Андрей остался. А Тамара поехала в Москву.
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Мягков идею актёрства не бросал и продолжал участвовать в самодеятельности и, по отзывам очевидцев, уже тогда работал совершенно талантливо. Тамара же училась и ждала, когда Андрей закончит институт и приедет к ней. Дождалась. Его приняли сразу же, даже послали письмо Фурцевой (тогда она была министром культуры), с просьбой, чтобы талантливого актера не заставляли отрабатывать по окончании "техноложки", как тогда полагалось.
Отец Андрея не очень-то верил в актерскую карьеру сына и умер, когда тот еще учился в Школе-студии МХАТ. Так они и учились - Тамара на третьем курсе, Андрей на первом. Казалось бы, наконец-то, они вместе, но Андрей влюбился в однокурсницу, Анастасию Вознесенскую.
Абросимова, рассказывая об этом, говорила: "Я поступила в 59-м году в студию, а Андрей - в 61-м. Возможно, если бы не расстались на эти два года…Два года мы в студии были вместе - я доучивалась еще, а у него был первый, второй курсы. Андрей не стал скрывать, что влюбился. Это жизнь. Отпустила. На третьем курсе они поженились Потом уехала в Ленинград. Возможно, надо было за него побороться. Но это должен быть другой характер. У меня. Но все это моего отношения к нему никогда не меняло. Он всегда был для меня светлейшим человеком."
Абросимова, рассказывая об этом, говорила: "Я поступила в 59-м году в студию, а Андрей - в 61-м. Возможно, если бы не расстались на эти два года…Два года мы в студии были вместе - я доучивалась еще, а у него был первый, второй курсы. Андрей не стал скрывать, что влюбился. Это жизнь. Отпустила. На третьем курсе они поженились Потом уехала в Ленинград. Возможно, надо было за него побороться. Но это должен быть другой характер. У меня. Но все это моего отношения к нему никогда не меняло. Он всегда был для меня светлейшим человеком."
Она, также, рассказывала, что чувствовала вину за то, что уехала в Москву раньше него.
Абросимова следила за его успехами, старалась ходить на спектакли с Мягковым и не пропускать фильмы с его участием. Общение они сохраняли, не теряя друг друга. Она даже сберегла плюшевого медведя, которого актер подарил ей, когда она поступила в Школу-студию.
"Понимаете, это все было. Это была наша юность. Это был кусок жизни в юности, который потом освещал всю судьбу, жизнь. Его выбросить нельзя. У нас внутренняя связь была всю жизнь. Особенно, наверное, у меня."
Абросимова следила за его успехами, старалась ходить на спектакли с Мягковым и не пропускать фильмы с его участием. Общение они сохраняли, не теряя друг друга. Она даже сберегла плюшевого медведя, которого актер подарил ей, когда она поступила в Школу-студию.
"Понимаете, это все было. Это была наша юность. Это был кусок жизни в юности, который потом освещал всю судьбу, жизнь. Его выбросить нельзя. У нас внутренняя связь была всю жизнь. Особенно, наверное, у меня."
Тамара с нежностью рассказывает о бывшем возлюбленном. О том, какой он всегда был примерный семьянин, как заботился о своей жене, когда она серьезно заболела, и как после выздоровления они вместе играли на сцене во МХАТе и преподавали в этой же школе-студии. Потом, правда, пришлось уйти, чтобы ухаживать за Вознесенской, их жизнь была непростой, но они были всегда вместе. У супругов была действительно крепкая связь, обоюдная поддержка, вызывающая искреннее восхищение.
Абросимова говорит о большом актере и прекрасном человеке только хорошее, с нежностью храня воспоминания об их общем прошлом.
Абросимова говорит о большом актере и прекрасном человеке только хорошее, с нежностью храня воспоминания об их общем прошлом.
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