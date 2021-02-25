Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря"

Отец Андрея не очень-то верил в актерскую карьеру сына и умер, когда тот еще учился в Школе-студии МХАТ. Так они и учились - Тамара на третьем курсе, Андрей на первом. Казалось бы, наконец-то, они вместе, но Андрей влюбился в однокурсницу, Анастасию Вознесенскую.



Абросимова, рассказывая об этом, говорила: "Я поступила в 59-м году в студию, а Андрей - в 61-м. Возможно, если бы не расстались на эти два года…Два года мы в студии были вместе - я доучивалась еще, а у него был первый, второй курсы. Андрей не стал скрывать, что влюбился. Это жизнь. Отпустила. На третьем курсе они поженились Потом уехала в Ленинград. Возможно, надо было за него побороться. Но это должен быть другой характер. У меня. Но все это моего отношения к нему никогда не меняло. Он всегда был для меня светлейшим человеком."