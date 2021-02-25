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Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря"

Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря" (6 фото)

Автор:
25 февраля 2021 18:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   интересное   люди   отношения   советские актеры   фото   
816
6
Тамара Абросимова рассказала о своих отношениях с известным актером: "Мы были очень влюблены друг в друга в юности. Но все сложилось по-другому".
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Метки: актеры   знаменитости   интересное   люди   отношения   советские актеры   фото   
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80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Хорошие люди.
Чистые и без грязного белья.
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204
Юрий Полчаса назад
Спасибо! Просто о Великом. Интимно но без пошлости. Душевно!!! Нам будет не хватать Андрея.
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Да уж,любовь сквозь десятилетия
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