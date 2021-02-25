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Сотрясение и растяжение: врач рассказал, какие травмы чаще всего люди получают во время секса

Сотрясение и растяжение: врач рассказал, какие травмы чаще всего люди получают во время секса (5 фото)

Автор:
25 февраля 2021 16:40
Сообщество : Голая правда
Метки: Травма   интересное   интим   проблема   растяжение   секс   фото   
1464
5

Недавня новость о москвиче, сломавшем половой орган во время секса, стала сенсацией. Однако, перелом полового члена - не единственная травма, которую можно получить во время занятия любовью. Люди умудряются получить сотрясение, растяжение и даже ожоги!

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Метки: Травма   интересное   интим   проблема   растяжение   секс   фото   
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2k
Том Сойер Час назад
А ещё - ожоги, моему корешу свеча на член упала, большая такая, а внутри парафин жидкий - орал он так, по его словам, что весь посёлок коттеджный услышал его вой.... Романтик, пля..
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109
Youtube's Best Channel Полчаса назад
Т.е. "якорь мне в *опу" не такая уж теперь и шутка?
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14k
Мария Коненкова 38 минут назад
Читала такую байку:
В приемное отделение больницы привозят супружескую пару. У него - укушенная рана полового члена, у неё - ожог спины и сотрясение головного мозга. Рассказали, как угораздило.
Утром супруга просыпается, мужа рядом нет, зато с кухни доносятся звуки кулинарной возни и запах еды. Выходит она на кухню и видит: муж решил с утра пораньше побаловать любимую жену блинками. Стоит, как с постели встал, в одних трусах, и жарит блины. Такое отношение женщину настолько умилило, что и возбудило, и решила она отблагодарить свою половину орально. Сказано - сделано: женщина прямо перед плитой опускается на колени и приступает. В свою очередь и мужчину такое внимание очень обрадовало, и в приступе бодрости он решил, как заправский шеф-повар, перевернуть блин на сковороде, подбросив его. Подбросил... но не поймал. Раскаленный пласт теста с высоты приземляется женщине на голую спину (она же из постели вылезла), от боли она рефлекторно судорожно сжимает челюсти, а мужик так же рефлекторно с размаху шарахает её сковородкой по голове...
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3k
Ыукп 44 минуты назад
Грудью пятого размера тоже можно устроить сотряс.)
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1k
Александр 59 минут назад
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Мне кажется Покемонке подобные травмы не страшны, ведь они появляются во время секса....
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1k
Mikhail K Час назад
Стёртые коленки, локти и поясница - ещё одна частая причина обращения к врачу.

Это обычное дело, если заниматься этим на паласе, из-за этого пустяка бежать сразу к врачу?
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Да это же одна сплошная мозоль

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12k
Иван Юрьевич Час назад
это был чемпионат мира по онанизму
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118k
arek14 Иван 13 минут назад
Крутые парни не занимаются онанизмом.
Они ипут кулак.
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