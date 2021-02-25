Сотрясение и растяжение: врач рассказал, какие травмы чаще всего люди получают во время секса

Хирург Андрей Трошин рассказал Life, что люди частенько обращаются к медикам за помощью после бурного секса. Регулярно пациенты поступают с порванными уздечками или повреждениями головки мужского органа.

"Иногда такие травмы требуют наложения швов, но чаще всего проблема решается с помощью антисептиков, мазей и воздержания от интимной близости на 7–10 дней. Перелом полового органа требует сохранять покой до месяца", — отметил хирург.



