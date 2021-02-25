Сотрясение и растяжение: врач рассказал, какие травмы чаще всего люди получают во время секса

Недавня новость о москвиче, сломавшем половой орган во время секса, стала сенсацией. Однако, перелом полового члена - не единственная травма, которую можно получить во время занятия любовью. Люди умудряются получить сотрясение, растяжение и даже ожоги!
Хирург Андрей Трошин рассказал Life, что люди частенько обращаются к медикам за помощью после бурного секса. Регулярно пациенты поступают с порванными уздечками или повреждениями головки мужского органа.
"Иногда такие травмы требуют наложения швов, но чаще всего проблема решается с помощью антисептиков, мазей и воздержания от интимной близости на 7–10 дней. Перелом полового органа требует сохранять покой до месяца", — отметил хирург.
По мнению травматолога Игоря Ушакова, чаще всего люди обращались с растяжениями или сотрясениями. Сотрясение головного мозга происходит, если кто-то из партнёров случайно подскользнулся и ударился головой, либо в спальне, где страсть настолько сильна, что удары о спинку кровати становятся незаметными.
Растяжение - как вы догадываетесь, появляется после того, как кто-то из партнёров желает продемонстрировать свою гибкость и попробовать новую позу.
Стёртые коленки, локти и поясница - ещё одна частая причина обращения к врачу. Чаще всего врачи просто советуют обработать ранки, а вот с трещинками сложнее.
Интимные трещины могут стать огромной проблемой. Они появляются из-за отсутствия смазки, при резком проникновении, инфекции или слишком большого орудия. Гинекологи не советуют затягивать с этой проблемой и сразу же обращаться за помощью!
Самые необычные обращения к хирургам бывают из-за застрявших предметах. Некоторые пытаются с помощью гаджетов, игрушек и подручных средств себя удовлетворить, а другие пытаются изучить возможности своего тела.
"Различные бутыльки, овощи и фрукты, детские вибрирующие игрушки часто оказываются внутри тех, кто к нам обращается. Извлекаем, просим в дальнейшем обойтись без экспериментов", — говорит хирург.
Среди мужчин самой частой ошибкой становится пылесос, а у женщин - телефон на виброрежиме.
Те, кто считает, что "там нет кости и ломаться нечему", в корне не правы. Кости действительно нет, а переломы случаются.
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В приемное отделение больницы привозят супружескую пару. У него - укушенная рана полового члена, у неё - ожог спины и сотрясение головного мозга. Рассказали, как угораздило.
Утром супруга просыпается, мужа рядом нет, зато с кухни доносятся звуки кулинарной возни и запах еды. Выходит она на кухню и видит: муж решил с утра пораньше побаловать любимую жену блинками. Стоит, как с постели встал, в одних трусах, и жарит блины. Такое отношение женщину настолько умилило, что и возбудило, и решила она отблагодарить свою половину орально. Сказано - сделано: женщина прямо перед плитой опускается на колени и приступает. В свою очередь и мужчину такое внимание очень обрадовало, и в приступе бодрости он решил, как заправский шеф-повар, перевернуть блин на сковороде, подбросив его. Подбросил... но не поймал. Раскаленный пласт теста с высоты приземляется женщине на голую спину (она же из постели вылезла), от боли она рефлекторно судорожно сжимает челюсти, а мужик так же рефлекторно с размаху шарахает её сковородкой по голове...
Это обычное дело, если заниматься этим на паласе, из-за этого пустяка бежать сразу к врачу?
Они ипут кулак.