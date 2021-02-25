Вредефорт — крупнейший изученный кратер на Земле

Он настолько огромный, что внутри располагается 4 города и поля фермеров. Диаметр кратера составляет около 280 км.
Кратер Вредерфорт считается самым крупным ударным кратером на Земле. По оценкам специалистов его диаметр варьируется от 250 до 300 км. В настоящее время южные, восточные и юго-восточные границы кратера разрушены из-за эрозии. Кратер назван из-за города Вредерфорт, расположенного почти в центре овала. Кратер был образован примерно 2 млрд лет назад. Точно сказать очень сложно, но археологи оценивают время удара примерно в 2023 ± 4 млн лет. То есть удар пришёлся на палеопротерозойскую эру.
Палеопротерозоская эра знаменита несколькими событиями: тогда произошла т.н. кислородная катастрофа из-за фотосинтезирующих существ. Именно во время палеопротерозоя появились первые эукариоты. Тогда же произошла первая стабилизация континентов на планете.
В 2005 году кратер Вредефорт включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По оценкам специалистов диаметр астероида, упавшего в окрестностях нынешнего Вредефорта составлял от 10 до 15 км в диаметре.
Оставшаяся структура кратера (так называемый "Купол Вредефорт") состоит из частичного кольца холмов диаметром 70 км и представляет собой остатки купола, образовавшегося в результате отскока скалы после столкновения с астероидом.
Археологи первоначально полагали, что купол сформирован благодаря вулканической активности. Но ещё в середине 90-х гг. учёные доказали, что Купол Вредефорт образовался из-за удара болида.
Геологические процессы на планете уничтожили практически все древние кратеры. Купол Вредефорт является одним из таких примеров разрушения кратеров (даже крупных) из-за эрозии и геологических процессов.
Центр кратера Вредефорт диаметром 40 километров состоит из гранитного купола, который является открытой частью кратона Каапваал.
На снимке город Парейс. Юго-западнее находится ещё один городок — Вредефорт.
Какие кратеры известны вам?
Источник:
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Кратер Земли Уилкса диаметр - 480 километров . так что вышеуказанный кратер так , небольшая коцка