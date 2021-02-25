FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3754 поста • 924 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Вредефорт — крупнейший изученный кратер на Земле

Вредефорт — крупнейший изученный кратер на Земле (5 фото)

Автор:
25 февраля 2021 10:32
Сообщество : Факты
Метки: Вредефорт   интересное   кратеры   кратеры Африки   кратеры ЮАР   юар   
1740
5

Он настолько огромный, что внутри располагается 4 города и поля фермеров. Диаметр кратера составляет около 280 км.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Вредефорт   интересное   кратеры   кратеры Африки   кратеры ЮАР   юар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Какие кратеры известны вам?

Кратер Земли Уилкса диаметр - 480 километров . так что вышеуказанный кратер так , небольшая коцка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Юрий 10 минут назад
Кратер Чиксулуб – крупный метеоритный кратер в северо-западной части полуострова Юкатан и на дне Мексиканского залива. Имеет диаметр около 180 км. Диаметр астероида был около 10 км.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kotkot 39 минут назад
Ща полезут шутки с кратерами у бывших..)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Третья дочь Путина» дала первое официальное интервью (6 фото) «Третья дочь Путина» дала первое официальное интервью (6 фото) 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны 20 примеров самой необычной красоты, которую вы когда-нибудь видели 20 примеров самой необычной красоты, которую вы когда-нибудь видели Перекупы: люди, утратившие всё человеческое Перекупы: люди, утратившие всё человеческое Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать "Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось обращаться к хирургам "Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось...
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

961730



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
204
Гражданская позиция в стишках-пирожках
20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны
5
108
20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
1
83
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
30-летний канадец потратил уже 20&nbsp;000 долларов на превращение в дракона
0
58
30-летний канадец потратил уже 20 000 долларов на превращение в дракона
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#кино#люди#актеры#сша#спасение#позитив#Разное
#фото#история#Россия#подборка#дтп#аварии#авто аварии#знаменитости#СССР#собака
#интересно#факты#интересное#картинки#приколы#автомобили#спорт#настроение#автомир#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться