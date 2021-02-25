Вредефорт — крупнейший изученный кратер на Земле

Кратер Вредерфорт считается самым крупным ударным кратером на Земле. По оценкам специалистов его диаметр варьируется от 250 до 300 км. В настоящее время южные, восточные и юго-восточные границы кратера разрушены из-за эрозии. Кратер назван из-за города Вредерфорт, расположенного почти в центре овала. Кратер был образован примерно 2 млрд лет назад. Точно сказать очень сложно, но археологи оценивают время удара примерно в 2023 ± 4 млн лет. То есть удар пришёлся на палеопротерозойскую эру.

Палеопротерозоская эра знаменита несколькими событиями: тогда произошла т.н. кислородная катастрофа из-за фотосинтезирующих существ. Именно во время палеопротерозоя появились первые эукариоты. Тогда же произошла первая стабилизация континентов на планете.

В 2005 году кратер Вредефорт включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.