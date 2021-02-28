Публике покажут картину Ван Гога, которую никто не видел более 100 лет

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Картина Ван Гога "Уличная сценка на Монмартре" будет продана с аукциона после 134 лет пребывания в частной коллекции. Аукционисты рассчитывают выручить за нее от 5 до 8 миллионов евро. До продажи картину дет мировое турне - ее смогут увидеть жители нескольких мегаполисов планеты.
Картина Ван Гога, которую никогда не видела пулика, будет продана с аукциона за 8 миллионов евро. Она выставлена на продажу после 134 лет пребывания в закрытой частной коллекции.
Картина "Уличная сценка на Монмартре" была написана в 1887 году, за три года до предполагаемого самоубийства голландского импрессиониста. В ближайший месяц она будет выставляться в Амстердаме, Гонконге и Париже. Там же, в Париже, 25 марта состоится аукцион по ее продаже. Аукционный дом Сотбис планирует выручить за нее от 5 до 8 миллионов евро.
Картина "Уличная сценка на Монмартре" была написана в 1887 году, за три года до предполагаемого самоубийства голландского импрессиониста. В ближайший месяц она будет выставляться в Амстердаме, Гонконге и Париже. Там же, в Париже, 25 марта состоится аукцион по ее продаже. Аукционный дом Сотбис планирует выручить за нее от 5 до 8 миллионов евро.
На картине изображены мужчина и женщина, прогуливающиесч, держась за руки. по тогдашней парижской окраине, рядом со знаменитой мельницей ла Галетт. "Это важная картина в творчестве Ван Гога, поскольку она относится к периоду жизни Ван Гога в Париже вместе с его братом Тео, - говорит Этьен Эльман, старший директор отдела экспрессионизма и современного искусства аукционного дома Сотбис. -
Ван Гог переехал в Париж в 1886 году и поселился на Монмартре. Через два года, в 1888-м, он переселился на юг Франции, где оставался до самой смерти. Картины, написанные до парижского периода, гораздо более мрачны, но в Париже художник открыл для себя цвет. Он врывается в его картины. Именно в Париже он стали испытывать влияние известных импрессионистов".
По словам представителей Сотбис, картина публиковалась в семи каталогах, но никогда не выставлялась.
Ван Гог переехал в Париж в 1886 году и поселился на Монмартре. Через два года, в 1888-м, он переселился на юг Франции, где оставался до самой смерти. Картины, написанные до парижского периода, гораздо более мрачны, но в Париже художник открыл для себя цвет. Он врывается в его картины. Именно в Париже он стали испытывать влияние известных импрессионистов".
По словам представителей Сотбис, картина публиковалась в семи каталогах, но никогда не выставлялась.
Клаудиа Мерсье, аукционист аукционного дома Мирабо-Мерсье, говорит: "Это значимая картина еще и потому, что очень, очень мало картин Ван Гога осталось в частных руках... особенно того периода. Большинство картин находятся в музеях".
Аукционный дом Сотбис не раскрывает личность владельца картины. Аукционисты рассчитывают, что ее финальная стоимость составит от $5 до $8 миллионов.
Аукционный дом Сотбис не раскрывает личность владельца картины. Аукционисты рассчитывают, что ее финальная стоимость составит от $5 до $8 миллионов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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была бы она моя , я бы её продал и за 1 мил$! .
.. нет .. за 2 мил$ !!
.. неее... за 3 мил$ !!!