Публике покажут картину Ван Гога, которую никто не видел более 100 лет

На картине изображены мужчина и женщина, прогуливающиесч, держась за руки. по тогдашней парижской окраине, рядом со знаменитой мельницей ла Галетт. "Это важная картина в творчестве Ван Гога, поскольку она относится к периоду жизни Ван Гога в Париже вместе с его братом Тео, - говорит Этьен Эльман, старший директор отдела экспрессионизма и современного искусства аукционного дома Сотбис. -

Ван Гог переехал в Париж в 1886 году и поселился на Монмартре. Через два года, в 1888-м, он переселился на юг Франции, где оставался до самой смерти. Картины, написанные до парижского периода, гораздо более мрачны, но в Париже художник открыл для себя цвет. Он врывается в его картины. Именно в Париже он стали испытывать влияние известных импрессионистов".

По словам представителей Сотбис, картина публиковалась в семи каталогах, но никогда не выставлялась.