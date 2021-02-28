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Публике покажут картину Ван Гога, которую никто не видел более 100 лет

Публике покажут картину Ван Гога, которую никто не видел более 100 лет (4 фото)

Автор:
28 февраля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   аукцион   ван гог   выставка   живопись   картина   новости   продажа   
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Картина Ван Гога "Уличная сценка на Монмартре" будет продана с аукциона после 134 лет пребывания в частной коллекции. Аукционисты рассчитывают выручить за нее от 5 до 8 миллионов евро. До продажи картину дет мировое турне - ее смогут увидеть жители нескольких мегаполисов планеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   аукцион   ван гог   выставка   живопись   картина   новости   продажа   
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5k
Шурави 2 часа назад
Развод индейцев на бусы
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868
Saplus Полчаса назад
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8k
ГородДомов Час назад
если бы я её ещё 100 лет не увидел то не расстроился бы.
была бы она моя , я бы её продал и за 1 мил$! .
.. нет .. за 2 мил$ !!
.. неее... за 3 мил$ !!!
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Глубоко...
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