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Основатель Google хочет затмить славу "Гинденбурга"

Основатель Google хочет затмить славу "Гинденбурга" (6 фото)

Автор:
21 марта 2021 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Сергей Брин   дирижабль   идея   новаторство   новости   помощь спасателям   техника   
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Основатель Google Сергей Брин строит самый большой в мире дирижабль, который намного превысит размерами легендарный "Гинденбург". Чтобы поднять его в воздух, будет изготовлен столь же гигантский топливный элемент. Этот гигантский транспорт Брин планирует безвозмездно предоставлять спасателям для помощи людям во время стихийных безствий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Сергей Брин   дирижабль   идея   новаторство   новости   помощь спасателям   техника   
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4  комментария
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13k
Corvus Corax 49 минут назад
"дирижабль, который намного превысит размерами легендарный "Гинденбург""
"однако будет уступать в размерах знаменитому дирижаблю "Гинденбург""
Млять, вы уж так решите чо-нить одно...
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2k
Frank Borman 53 минуты назад
С воздуха удобно наблюдать за международными террористами. Ну и если установить хорошее оборудование, то можно подслушивать беспроволочные сети, сети мобильных телефонов. Так что кадровый офицер американской разведки Сердж Брин будет собирать разведданые и на земле, и в воздухе.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
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8k
costa 2 часа назад
Не самая глупая идея. Если поверхность дирижабля покрыта гибкими солнечными панелями то вероятно можно сделать его полностью автономным и достаточно быстрым. Гиндебург летал со скоростью 135кмч - это 3240км за сутки.
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