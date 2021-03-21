Основатель Google хочет затмить славу "Гинденбурга"

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Основатель Google Сергей Брин строит самый большой в мире дирижабль, который намного превысит размерами легендарный "Гинденбург". Чтобы поднять его в воздух, будет изготовлен столь же гигантский топливный элемент. Этот гигантский транспорт Брин планирует безвозмездно предоставлять спасателям для помощи людям во время стихийных безствий.
Сооснователь компании Google Сергей Брин переключился с высоких технологий на авиацию. Он планирует построить самый большой в мире дирижабль, который будет помогать ликвидировать последствия природных и других крупных катастроф по всему миру.
Компания Брина LTA Research and Exploration запланировала строительство аппарата длиной 200 метров, который будет приводиться в движение столь же рекордным водородным топливным элементом. Стоимость проекта составит около $150 миллионов. Поначалу Брин планировал превратить дирижабль в фешенебельную воздушную яхту, но затем решил сделать из него спасательное судно для использования в гуманитарных целях. Миллиардер особо подчеркивает, что дирижабль, работающий на водороде, не испускает в атмосферу вредные вещества, а значит, не будет вредить окружающей среде. Сообщается, что компания уже закончила строительство прототипа под названием Pathfinder I, который взмоет в небо над Кремниевой долиной уже в этом году. Согласно регистрационным документам, Pathfinder I будет приводиться в движение 12 электромоторами и сможет перевозить на борту до 14 человек.
Компания Брина LTA Research and Exploration запланировала строительство аппарата длиной 200 метров, который будет приводиться в движение столь же рекордным водородным топливным элементом. Стоимость проекта составит около $150 миллионов. Поначалу Брин планировал превратить дирижабль в фешенебельную воздушную яхту, но затем решил сделать из него спасательное судно для использования в гуманитарных целях. Миллиардер особо подчеркивает, что дирижабль, работающий на водороде, не испускает в атмосферу вредные вещества, а значит, не будет вредить окружающей среде. Сообщается, что компания уже закончила строительство прототипа под названием Pathfinder I, который взмоет в небо над Кремниевой долиной уже в этом году. Согласно регистрационным документам, Pathfinder I будет приводиться в движение 12 электромоторами и сможет перевозить на борту до 14 человек.
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Брин сообщил о своей идее еще в 2017 году. В то время он планировал, что дирижабль будет служить для путешествий по миру самого Брина и его семьи. Но теперь он изменил решщение и собирается использовать дирижабль для помощи людям.
Компания LTA сообщает в пресс-релизе, что будет использовать дирижабль "для повышения качества гуманитарной помощи и снижения углеродных выбросов, создавая новые экономические возможности и рабочие места для американцев". Впоследствии компания планирует создать целый воздушный флот из гуманитаных дирижаблей.
Новое воздушное судно сможет добраться в любую точку планеты, при этом его газовые выбросы будут на 80-90% ниже, чем у самолетов. Строительство обойдется не менее, чем в $150 миллионов, но для Брина с его состоянием в $86 миллиардов эти затраты не столь велики. Дирижабль должен стать самым большим современнным воздушным судном, однако будет уступать в размерах знаменитому дирижаблю "Гинденбург" длиной 254 метров. Однако в отличие от "Гинденбурга", сгоревшего в 1937 году, цеппелин Брина будет использовать в качестве подьемной силы невоспламеняющийся гелий.
LTA на своем вебсайте рассказывает о планах построить 1,5-мегаваттную систему питания на водороных топливных элементах, где топливные элементы с кислородом и водородом комбинируют газы, при соединении которых образуется вода и электричество. Pathfinder I будет использовать водородные топливные элементы, которые, по словам профессора Джозефа Калло, обеспечат воздушному судну передвижение на расстояние до 1500 километров. "С точки зрения функциональности, нет никаких препятствий для использования водородных топливных элементов, - говорит Калло. - Главное, не смотреть на это с точки зрения бизнес-перспектив, поскольку это экономически невыгодно. Но, вероятно, Сергей Брин может себе это позволить".
LTA еще не продемонстрировала фотографий прототипа Pathfinder, однако эксперты полагают, что внешне он будет напоминать дирижабль Zeppelin NT, который катает туристов над территорией Германии и Швейцарии.
LTA еще не продемонстрировала фотографий прототипа Pathfinder, однако эксперты полагают, что внешне он будет напоминать дирижабль Zeppelin NT, который катает туристов над территорией Германии и Швейцарии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"однако будет уступать в размерах знаменитому дирижаблю "Гинденбург""
Млять, вы уж так решите чо-нить одно...