Основатель Google хочет затмить славу "Гинденбурга"

Сооснователь компании Google Сергей Брин переключился с высоких технологий на авиацию. Он планирует построить самый большой в мире дирижабль, который будет помогать ликвидировать последствия природных и других крупных катастроф по всему миру.

Компания Брина LTA Research and Exploration запланировала строительство аппарата длиной 200 метров, который будет приводиться в движение столь же рекордным водородным топливным элементом. Стоимость проекта составит около $150 миллионов. Поначалу Брин планировал превратить дирижабль в фешенебельную воздушную яхту, но затем решил сделать из него спасательное судно для использования в гуманитарных целях. Миллиардер особо подчеркивает, что дирижабль, работающий на водороде, не испускает в атмосферу вредные вещества, а значит, не будет вредить окружающей среде. Сообщается, что компания уже закончила строительство прототипа под названием Pathfinder I, который взмоет в небо над Кремниевой долиной уже в этом году. Согласно регистрационным документам, Pathfinder I будет приводиться в движение 12 электромоторами и сможет перевозить на борту до 14 человек.