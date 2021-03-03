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Тайка нашла на пляже китовую отрыжку на $200 000

Тайка нашла на пляже китовую отрыжку на $200 000 (6 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   амбра   драгоценность   кит   находка   новости   таиланд   удивительное рядом   
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49-летняя Сирипорн Ниамрин, жительница тайской провинции Накхон Си Тхаммарат, прогуливаясь по пляжу, нашла недалеко от своего дома почти 7 килограммов китовой амбры. Этот отход жизнедеятельности кита очень ценится в парфюмерии, поэтому находку оценили примерно в $200 000.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   амбра   драгоценность   кит   находка   новости   таиланд   удивительное рядом   
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pynh Час назад
А с кошачьей такое прокатит?
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Subic 36 минут назад
Кошкоглота это. Ой, кашалота. А НЕ кита.
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