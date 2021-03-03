Тайка нашла на пляже китовую отрыжку на $200 000

Амбра - отходы пищеварительной деятельности кита. Она образуется, когда желчь поступает в кишечник, усиливая секрецию, чтобы через желудочно-кишечный тракт мог пройти острый или крупный объект. После этого киты отрыгивают ставшую ненужной слизь, которая, высыхая, поднимается на поверхность воды и дрейфует по океану. Свежая амбра пахнет очень неприятно, но, высохнув, она обретает стойкий сладкий аромат, которому она и обязана интересу со стороны парфюмеров.

В апреле 2016 года кусок амбры массой около 2 килограммов был найден в Ланкашире и продан за $65000. В ноябре того же года трое рыбаков из Омана выловили в море 80-килограммовый кусок амбры и продали его за $2,5 миллиона. В тайской провинции Накхон Си Тхаммарат, где живет Сирипорн, люди также иногда находили амбру - течения в Южно-Китайском море, омывающем берега провинции, гонят к ним все, что плавает на поверхности океана.