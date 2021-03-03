Тайка нашла на пляже китовую отрыжку на $200 000

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49-летняя Сирипорн Ниамрин, жительница тайской провинции Накхон Си Тхаммарат, прогуливаясь по пляжу, нашла недалеко от своего дома почти 7 килограммов китовой амбры. Этот отход жизнедеятельности кита очень ценится в парфюмерии, поэтому находку оценили примерно в $200 000.
Жительница Таиланда Сирипорн Ниамри не поверила своей удаче, когда обнаружила на берегу возле своего дома китовую амбру - отход пищеварения кита, который высоко ценится парфюмерами. Прогуливаясь вдоль берега после шторма в поисках оллюсков, она увидела огромный кусок воскоподобного вещества, выброшенный морем. Он пах свежей рыбой, и Сирипорн решила отнести его домой, надеясь выручить за него хоть немного денег.
Женщина посоветовалась с соседями, спросив у них о своей находке, и с удивлением узнала, что ей в руки попала амбра - ну очень дорогостоящая китовая отрыжка.
Длина куска амбры - около 60 сантиметров, длина - около 30 сантиметров, вес- почти 7 кило. По оценкам экспертов, его цена на сегодняшнем рынке - чуть выше $200 000 долларов (около 15 миллионов рублей).
Чтобы проверить, действительно ли это амбра, жители деревни подожгли ее. Вещество стало таять, но после нагревания оно опять твердело - как и положено амбре. Теперь Сирипорн ждет экспертов, которые окончательно подтвердят подлинность амбры. "Если она настоящая, я найду для нее покупателя, - говорит Сирипорн, - и тогда я смогу помочь всем жителям нашего района".
"Мне очень повезло, что я нашла эту амбру, - говорит Сирипорн. - Надюсь, я сумею на нем заработать. Сейчас я спрятала ее в своем доме, и члены нашего местного совета заходят взглянуть на нее".
Амбра - отходы пищеварительной деятельности кита. Она образуется, когда желчь поступает в кишечник, усиливая секрецию, чтобы через желудочно-кишечный тракт мог пройти острый или крупный объект. После этого киты отрыгивают ставшую ненужной слизь, которая, высыхая, поднимается на поверхность воды и дрейфует по океану. Свежая амбра пахнет очень неприятно, но, высохнув, она обретает стойкий сладкий аромат, которому она и обязана интересу со стороны парфюмеров.
В апреле 2016 года кусок амбры массой около 2 килограммов был найден в Ланкашире и продан за $65000. В ноябре того же года трое рыбаков из Омана выловили в море 80-килограммовый кусок амбры и продали его за $2,5 миллиона. В тайской провинции Накхон Си Тхаммарат, где живет Сирипорн, люди также иногда находили амбру - течения в Южно-Китайском море, омывающем берега провинции, гонят к ним все, что плавает на поверхности океана.
В апреле 2016 года кусок амбры массой около 2 килограммов был найден в Ланкашире и продан за $65000. В ноябре того же года трое рыбаков из Омана выловили в море 80-килограммовый кусок амбры и продали его за $2,5 миллиона. В тайской провинции Накхон Си Тхаммарат, где живет Сирипорн, люди также иногда находили амбру - течения в Южно-Китайском море, омывающем берега провинции, гонят к ним все, что плавает на поверхности океана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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