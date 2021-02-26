Объявленный в розыск мужчина пел блатные песни в TikTok вместо исправительных работ

В Свердловской области задержали осужденного, приговоренного к исправительным работам. Вместо наказания он пел песни в TikTok. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН России по региону.



Мужчина украл сотовый телефон и был осужден по статье о грабеже. Его приговорили к исправительным работам. Но осужденный скрывался от контроля инспекции и не проживал по адресу, указанному в личном деле. В декабре 2020 года осужденного объявили в розыск.



Сотрудникам ФСИН удалось найти его аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Оперативники завели страницу под именем девушки и вступили в переписку с осужденным. Мужчина в разговорах хвастался своими роликами в TikTok. Переписка продолжалась целый месяц, после чего осужденный решился пригласить предполагаемую девушку к себе в гости, выдав свое местоположение. Он пришел встречать ее на автобусную остановку, но так и не дождался своей возлюбленной — вместо нее приехали оперативники и задержали его. Теперь исправительные работы заменят на шесть месяцев колонии общего режима.