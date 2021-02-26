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Объявленный в розыск мужчина пел блатные песни в TikTok вместо исправительных работ

Объявленный в розыск мужчина пел блатные песни в TikTok вместо исправительных работ (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 13:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   тикток   
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Сотрудники правопорядка объявили "певца" в розыск ещё в прошлом году и случайно обнаружили его в соцсетях.

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Метки: 360подмосковье   видео   тикток   
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7k
Андрей А 2 часа назад
Тиктокер=Долбойоб
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5k
Николай 58 минут назад
Новый развод от органов, нужно знать всем что бы не попасться, такой нужен заголовок...)))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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