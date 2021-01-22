Ролики, на которых стражи порядка срывают с себя погоны появившись первоначально в TikTok, после облетели все соцсети. Как оказалось, не все персонажи этих видео, выражавших недовольство властью, хотя бы как-то связаны с полицией. В МВД РФ появилась информация, что "принимаются меры к привлечению к административной ответственности" этих фейковых тик-токеров и они напряглись.