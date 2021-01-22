Вскоре юноша поспешил извиниться.
Еще один
В TikTok начали появляться ролики, на которых якобы «стражи порядка, разочарованные властью» срывают с себя погоны— Известия (@izvestia_ru) January 22, 2021
Один из участников этого фейк-флешмоба извинился за подобное видео.
Он признался, что не является стражем порядка, а форма осталась у него со службы в армии. pic.twitter.com/FXrjeWtzDg
Что за кринж😅— Егор Пухватов (@Eggapukh) January 21, 2021
Узнали девушку из видео, место работы: NL International (Бады, здоровое питание)
Камон, милая, какая полиция?! Тебе завтра бады продавать и впаривать инста-телкам свои программы питания😂#Навальный #23января #TikTok https://t.co/62uGrr1RhU pic.twitter.com/cFjeUth3DC
Капитан полиции?
Очень много появляется видео о том, как полицейские и росгвардейцы не хотят разгонять митинги и поддерживают Навального. Вот Тикток капитана полиции: pic.twitter.com/1L4b79amMX— Открытка (@openrussia_team) January 21, 2021
Источник:
- Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей
- Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
- "Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым
- Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
- Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном
Понравилось81
Каждого из этих,нужно взять "на карандаш",чтобы потом на работу только дворником брали!
Источник:
271 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
Короче ! -Товарищи полицейские ,участников "прогулок" 23 числа - пиз/дите аккуратно , но сильно!!!
Вовремя предать это не предать. Дерзайте.
Надо самому быть несколько того... чтобы поверить, что столько клинических идиотов вдруг повело на одной и той же теме и одинаковым способом)))