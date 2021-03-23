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В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами

В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами (6 фото + 2 видео)

Автор:
23 марта 2021 18:02
Сообщество : Криминал
Метки: Ленинградская область   деревня Верхние Осельки   драка   конфликт   кража   посёлок Заводской   цыгане   
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В деревне Верхние Осельки десятки лет назад обосновалась цыганская диаспора. Но с февраля 2021 года в соседнем посёлке стали пропадать металлические столбы, калитки и заборы.

Источник:

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Метки: Ленинградская область   деревня Верхние Осельки   драка   конфликт   кража   посёлок Заводской   цыгане   
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32  комментария
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10k
Великий Кормчий Час назад
Даже не читая;
Как задолбали все эти диаспоры!
Почему они у себя на родине не живут?
Вот все эти диаспоры взять - и на историческую родину. А если родины нет - на Колыму!
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3k
стопудовый 9 минут назад
помню драл я одну циганочку в юности!! такая аппетитная была была, попец ну просто
!! по моему в театре каком играла
"ромен" по моему!! ну шалава, Лена имя её!!
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27k
Ed стопудовый 2 минуты назад
потная ладошка не может играть в театре. а называть ее можешь хоть Лена, хоть Кармен
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5k
кот базилий 12 минут назад
Воровать не дали , они обиделись, мстить пришли. Вон отсюда собаки!
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865
Moon24 19 минут назад
Выбросить их за пределы страны
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8k
Караганда 21 минуту назад
привёз-сдал-ни учёта ни следов-вот где проблема.
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27k
Fat Lynx 21 минуту назад
Поговаривают, что сам Томми приехал на разборки
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7k
Natrogrii 24 минуты назад
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20
Крок Кроков Natrogrii 7 минут назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−34
1k
valns nur Полчаса назад
Будулай таки объявился....
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5k
кот базилий valns 12 минут назад
Будулаи тока в кино бывают.
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578
Вадим Иванов Полчаса назад
Зачем нужны диаспоры...чтобы если попало чудо -его отмазали, а по закону жить не хотят? как остальные россияне....
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2k
RRK 36 минут назад
С цыганами в Лондоне делают так:

Ссылка vk.com
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80k
Taras Kozalupko RRK 7 минут назад
Железо тоже воровали?
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340
Andrey RRK 6 минут назад
Подскажи что за фильм?
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4k
yahaomsk 38 минут назад
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3k
VL 50 минут назад
никчемные, тупые и алчные обезъяны
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8k
Шурум-бурум 53 минуты назад
сжечь всю эту нечисть
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20
Крок Кроков Шурум-бурум 9 минут назад
Откололись от Моисея?
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45k
noName 59 минут назад
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88k
сапер Водичка noName 41 минуту назад
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