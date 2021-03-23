В посёлке Заводской жители обратили внимание на то, что пропадают любые металлические изделия. И это касается не только бесхозных вещей, но и хороших заборов и столбов частных домовладений. В это же время в посёлке всё чаще замечали группы цыган на автомобилях.



И вот 18 марта один из них был пойман на месте преступления. Местный житель несколько раз пнул его. Это попало на видео. Цыган, из автомобиля которого торчали металлические палки, кричал: "Не надо, не бей меня!"



По словам очевидцев, в этот же день группа мужчин приехала на машинах и, крича, что это "за брата", разгромила автомобиль "Форд". Это тоже попало на видео. Несмотря на крики женщины, которая его снимала, преступники сначала довели своё дело до конца, и лишь потом стали уходить. И даже убегать.