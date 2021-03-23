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В деревне Верхние Осельки десятки лет назад обосновалась цыганская диаспора. Но с февраля 2021 года в соседнем посёлке стали пропадать металлические столбы, калитки и заборы.
В посёлке Заводской жители обратили внимание на то, что пропадают любые металлические изделия. И это касается не только бесхозных вещей, но и хороших заборов и столбов частных домовладений. В это же время в посёлке всё чаще замечали группы цыган на автомобилях.
И вот 18 марта один из них был пойман на месте преступления. Местный житель несколько раз пнул его. Это попало на видео. Цыган, из автомобиля которого торчали металлические палки, кричал: "Не надо, не бей меня!"
По словам очевидцев, в этот же день группа мужчин приехала на машинах и, крича, что это "за брата", разгромила автомобиль "Форд". Это тоже попало на видео. Несмотря на крики женщины, которая его снимала, преступники сначала довели своё дело до конца, и лишь потом стали уходить. И даже убегать.
И вот 18 марта один из них был пойман на месте преступления. Местный житель несколько раз пнул его. Это попало на видео. Цыган, из автомобиля которого торчали металлические палки, кричал: "Не надо, не бей меня!"
По словам очевидцев, в этот же день группа мужчин приехала на машинах и, крича, что это "за брата", разгромила автомобиль "Форд". Это тоже попало на видео. Несмотря на крики женщины, которая его снимала, преступники сначала довели своё дело до конца, и лишь потом стали уходить. И даже убегать.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику:
А здесь небольшое, но приятное дополнение в ролик с разбитым авто. Оказалось, что цыган испугал мужчина с ружьём:
После этого в посёлке Заводской установилась напряжённая обстановка. Цыгане, если и появлялись в магазинах, то большими группами, а местные жители обговаривали план мести.
Но 23 марта силовые структуры всё же добрались до Верхних Осельков. Автозаки, микроавтобусы и автомобили с силовиками нагнали ужаса на местное население. Пока сообщается только о профилактической беседе с диаспорой.
Но 23 марта силовые структуры всё же добрались до Верхних Осельков. Автозаки, микроавтобусы и автомобили с силовиками нагнали ужаса на местное население. Пока сообщается только о профилактической беседе с диаспорой.
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