Москвич так активно праздновал 23 февраля, что сломал половой орган

На 23 февраля дама сердца приготовила своему возлюбленному сюрприз: прямо с утра предложила заняться страстным сексом. Во время любовных игр мужчина почувствовал резкую боль в половом органе. Пенис прямо на глазах начал синеть и опухать. Сначала любовники решили самостоятельно справиться с ситуацией, прикладывая к пострадавшему органу лед из холодильника. Однако когда поняли, что лучше не становится, обратились за помощью к врачам. При такой травме обычно требуется хирургическое вмешательство, в ходе которого врачи убирают гематомы, останавливают внутреннее кровотечение и восстанавливают целостность белочной оболочки, уретры и пещеристых тел. Если этого не сделать, половой орган может необратимо искривиться, не говоря уже о потенции, с которой мужчина может распрощаться навсегда.