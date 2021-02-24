Москвич так активно праздновал 23 февраля, что сломал половой орган

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Те, кто считает, что "там нет кости и ломаться нечему", в корне не правы. Кости действительно нет, а переломы случаются.
Этому 38-летнему москвичу недавний мужской праздник запомнится на всю жизнь. Незадолго до праздника мужчина стал встречаться с ровесницей. Более того, пара решила жить вместе и даже официально оформить отношения.
На 23 февраля дама сердца приготовила своему возлюбленному сюрприз: прямо с утра предложила заняться страстным сексом. Во время любовных игр мужчина почувствовал резкую боль в половом органе. Пенис прямо на глазах начал синеть и опухать. Сначала любовники решили самостоятельно справиться с ситуацией, прикладывая к пострадавшему органу лед из холодильника. Однако когда поняли, что лучше не становится, обратились за помощью к врачам. При такой травме обычно требуется хирургическое вмешательство, в ходе которого врачи убирают гематомы, останавливают внутреннее кровотечение и восстанавливают целостность белочной оболочки, уретры и пещеристых тел. Если этого не сделать, половой орган может необратимо искривиться, не говоря уже о потенции, с которой мужчина может распрощаться навсегда.
«Это был традиционный секс, которым мы занимались не первый раз. Ничего необычного. А одно неловкое движение — и перелом. Дожили до почти сорока лет и не знали что так бывает. Поздравила с праздником, называется», - сокрушается любимая женщина москвича, которая, надо отдать ей должное, сопровождала своего мужчину во время поездки в клинику и очень переживала за его здоровье.
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одно неловкое движение и ты отец
ни имени, ни фамилии, ни адреса, ни фото москвича