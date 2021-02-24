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Сообщество Треники&Вареники 2478 постов • 1031 подписчик подписаться
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Москвич так активно праздновал 23 февраля, что сломал половой орган

Москвич так активно праздновал 23 февраля, что сломал половой орган (3 фото)

Автор:
24 февраля 2021 13:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 23 февраля   Москва   Травма   история   курьез   перелом   
1801
3
Те, кто считает, что "там нет кости и ломаться нечему", в корне не правы. Кости действительно нет, а переломы случаются.

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Метки: 23 февраля   Москва   Травма   история   курьез   перелом   
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28  комментариев
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13k
Patmaz 2 часа назад
Как говорится: "Сдуру можно и йух сломать..."
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3k
Макс 11 минут назад
Нууу... Не факт, что с потенцией прям распрощается. Полной силы, конечно, не будет, но кеды на гвоздь вешать рано. Искривление будет точно, это как соберут. А как практикующий хирург добавлю: соблюдайте технику безопасности! При позе "она сверху" контролируйте амплитуду фрикций, держась за жопу.
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241
Vlad 13 минут назад
Ну ничего, к восьмому марта он вылечится и отомстит.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Некая дамочка скорее всего слишком ретиво во всадницу играла.
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2k
insaider 54 минуты назад
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7k
uutb Час назад
М-да... Дай дураку стеклянный йух, он его сдуру и сломает...
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14k
Дмитрий uutb 21 минуту назад
...и все руки изрежет
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Практику проходили в больнице. Были в приемке и ночью нам привезли парочку склеевшуюся))))) Парень и девка лет по 20 примерно. А нам как студиозусам разрешили смотреть и помогать. И такое бывает)))
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14k
Мария Коненкова Лесли 🥰 Час назад
Хватит врать. Не бывает такого, чтобы людей не разъединить, это не волки. При вагинизме трудно ввести, а не вытащить. Даже если спазм произошел, палец в задний проход решает проблему моментально, любой скоряк знает.
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31k
Лесли 🥰 Мария Коненкова Час назад
Палец в жопу только вы знаете) а они не знали, напугались до черта. Да даже мы этого не знали! Пока не увидели. Девка первый свой раз таким образом просрала. И не надо орать, что вы все такие умные, а остальные дол*бо*е*бы тупые и пиз*дят!
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31k
Лесли 🥰 Мария Коненкова Час назад
И мы были только студенты второго курса и в приемке в тот день.
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3k
Wertos Лесли 🥰 41 минуту назад
"Замок" у людей не происходит никогда ! Вообще... Это у семейства псовых только. Из за физиологических строений члена и влагалища сокак, мы, таких особенностей не имеем, слипнуться не можем ну никак, если только клей со смазкой перепутать...
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56
Breemans Мария Коненкова 18 секунд назад
Бывает. Спазм мышц вагины. По сути она и есть большая мышца. Даже в передаче с Малышевой это обсуждали. Нужно в ванну с теплой водой и женщину успокоить.
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
теперь эта любимая женщина с ужасом ждёт "подарок" на 8 марта
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13k
Patmaz Батончик с маком 2 часа назад
3.14зду порвет?
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20k
Батончик с маком Patmaz Час назад
ну это если ему гипс не снимут до этого времени
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24k
InfoVoin 2 часа назад
Жёлтая пресса рулит?
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34k
jonnyD 2 часа назад
Утром надо быть особенно осторожным . Одно неловкое движение - и ты отец .. Другое неловкое движение - и отцом тебе уже не быть ..
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6k
vitenok 2 часа назад
Твою же мать... Что тут скажешь, жизнь опасная штука.
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2k
KL11 2 часа назад
"А одно неловкое движение и перелом"
одно неловкое движение и ты отец
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203
bylbatarasich 2 часа назад
Брехня да и только,
ни имени, ни фамилии, ни адреса, ни фото москвича
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53k
pynh bylbatarasich 2 часа назад
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
Не зря говорят: "Сдуру можно и йух сломать"!
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8k
ГородДомов Беспощадный критик 2 часа назад
с дурой
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575
Serg Dex 2 часа назад
Забавный гипс ему наложат.
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1k
Sergiy Rambus Serg Dex 3 минуты назад
Оригинальный
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Sergiy Rambus Минуту назад
Оригинальный, особенно если фломастером доработать.
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