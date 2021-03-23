Что за праздник: обозленный таксист откусил мизинец россиянке

Эту историю местные СМИ узнали от очевидцев из соцсетей: супружеская пара из Дальнереченска собралась в ТЦ "УссуриМолл" и шла по его парковке. Женщина увидела автомобиль такси и решила сфотографировать размещенный на нем номер диспетчерской службы: чтобы сохранить его на случай, когда понадобятся их услуги.



Но этот момент отчего-то сильно взбудоражил водителя и тот полез с кулаками на женщину...