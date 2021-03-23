Что за праздник: обозленный таксист откусил мизинец россиянке

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Дикий случай приключился в День таксиста в Приморье. На парковке торгового центра города Уссурийска из ничего разгорелся конфликт, результатом которого стало членовредительство.
Эту историю местные СМИ узнали от очевидцев из соцсетей: супружеская пара из Дальнереченска собралась в ТЦ "УссуриМолл" и шла по его парковке. Женщина увидела автомобиль такси и решила сфотографировать размещенный на нем номер диспетчерской службы: чтобы сохранить его на случай, когда понадобятся их услуги.
Но этот момент отчего-то сильно взбудоражил водителя и тот полез с кулаками на женщину...
Но этот момент отчего-то сильно взбудоражил водителя и тот полез с кулаками на женщину...
Муж за нее заступился, и на парковке завязалась настоящая драка. Женщина попыталась оттащить нападавшего от своего супруга и схватила его за лицо. А таксист начал кусаться - и похоже, перестарался...
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Как подтвердил представитель УМВД РФ по Приморскому краю, драка закончилась увечьем: "...В результате инцидента здоровью женщины был причинен вред в виде травматической ампутации нижней фаланги мизинца левой руки. Пострадавшей оказана медицинская помощь".
По словам таксиста, он не ожидал такого исхода, а просто хотел припугнуть дамочку. Чем обернется для него мощный кусь, станет известно по окончании следствия.
По словам таксиста, он не ожидал такого исхода, а просто хотел припугнуть дамочку. Чем обернется для него мощный кусь, станет известно по окончании следствия.
Конечно с такими ценами на продукты начнется канибализм не удивительно 😏— Alisa Fazlullina (@FazlullinaAlisa) March 22, 2021
А омский таксист дней 10 назад устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика
Работает всего три месяца, а уже "поломался"...
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Когда вообще границы для них перекроют на законодательном уровне?!
Когда всех этих мухамедов, алишеров, и прочих асламобеков выселят на историческую родину?!!!?!