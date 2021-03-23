FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 527 постов • 234 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Что за праздник: обозленный таксист откусил мизинец россиянке

Что за праздник: обозленный таксист откусил мизинец россиянке (4 фото)

Автор:
23 марта 2021 07:06
Сообщество : Криминал
Метки: Приморье   Травма   дикость   драка   такси   таксист   уссурийск   
1816
4
Дикий случай приключился в День таксиста в Приморье. На парковке торгового центра города Уссурийска из ничего разгорелся конфликт, результатом которого стало членовредительство.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Приморье   Травма   дикость   драка   такси   таксист   уссурийск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димыч 2 часа назад
Идиотов на Руси на 200 лет вперёд припасено. Я пару лет назад спускался с женой по лестнице в подъезде. На площадке курил мужик. Жена замечание сделала. Он ей ответил(дословно), что разобьёт ей е...ник и пошла ты найух. Я вмешался. Угрозы и в мой адрес посыпались. Вырубать его в очень замкнутом пространстве было рискованно. Из-за жены. Да и сидеть за это г...но не хотелось. Через неделю видел его вылезающим из такси с загипсованной ногой и фиолетовой рожей. Видать, попался менее дипломатичный, чем я, оппонент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
10k
Великий Кормчий 8 минут назад
Когда в России перестанут брать на работу пастухов из горных республик?
Когда вообще границы для них перекроют на законодательном уровне?!
Когда всех этих мухамедов, алишеров, и прочих асламобеков выселят на историческую родину?!!!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Brawl Dd Час назад
Таксисты одни чурбаны, именно чурбаны, валите к себе в горы днища
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Citizenn 3 часа назад
Тут важный момент - он откушенное проглотил или выплюнул?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
cana61s Citizenn 2 часа назад
Конечно выплюнул, не барашка же попробовал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димыч 3 часа назад
Весна. Обострение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 3 часа назад
Таким неадекватам мы доверяем наши жизни, садясь в эти колесницы смерти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Aqueronte 2 часа назад
это да.. Есть таксисты просто редкостные муд#ки..Их кредо - правила для других..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов 3 часа назад
Голодный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман Водитель Uber чуть не лишился здоровья, попросив пассажирку надеть маску Водитель Uber чуть не лишился здоровья, попросив пассажирку надеть маску Когда выбираешь не того парня для драки в баре Когда выбираешь не того парня для драки в баре Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176037



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве
2
18
Шо, опять? Уморительные приколы о нищебродстве
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
6
62
Художник приглашает в провинциальный мир ужасов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Мурманской области под завалами сошедшей лавины могли остаться 15 человек — в том числе дети
0
3
В Мурманской области под завалами сошедшей лавины могли остаться 15 человек — в том...
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
0
4
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#СССР#подборка#картинки#дтп#Россия#настроение#соцсети#спорт
#фото#история#факты#сша#прикольные#позитив#животные#приколы#фотографии#в мире
#интересно#кино#интересное#девушки#аварии#шоу бизнес#комментарии#сатира#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться