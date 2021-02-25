«Жители не жаловались»: липецкие коммунальщики постелили ковер у подъезда вместо плитки

Суровая липецкая поговорка гласит: что нельзя починить при помощи изоленты, можно спрятать под ковром.
Необычный способ благоустройства решила опробовать одна из управляющих компаний города Липецка, постелив ковер у одного из подъездов многоквартирного дома.
После ремонта канализации у третьего подъезда дома №3 на Индустриальной улице образовался, как его называют коммунальщики, "черный пластилин" - большая лужа из канализационных стоков и грязи. С этой жижей сотрудники ЖКХ справиться не смогли, но их спасла смекалочка - и вместо плитки или асфальта они привезли и постелили перед подъездом бабушкин ковер, под который не забыли насыпать песка.
«Сначала мы пробовали засыпать эту огромную яму с черноземом и глиной щебнем, стелили доски, но ничего не помогало. Потом решили постелить ковер, и все остались довольны: больше никто не спотыкается, не падает и не пачкается. До сегодняшнего дня никто из жильцов не жаловался», - заявили в УК "Кантри".
Чувство стиля управляющей компании местные жители, конечно, не оценили. Но согласитесь, что с ковром всегда уютней!
Кстати, под одним из постов во "Вконтакте", где юзеры высмеивали гениальное решение проблемы жильцов, появилась официальный представитель жилищной инспекции Липецкой области и пообещала разобраться в ситуации. Надо думать, будут перенимать опыт...
И ковер, кстати, это еще цветочки, ведь российским коммунальщикам смекалочки не занимать:
Источник:
- Полицейские сыграли со школьниками в «ОМОН и протестующих»
- Футболистам пришлось толкать заглохшую на поле машину скорой помощи
- Рассказываю, как повесить телевизор на стену без кронштейна
- Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии
- Советник главы Бурятии по экономике рассказал притчу о говне
Понравилось13