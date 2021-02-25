«Жители не жаловались»: липецкие коммунальщики постелили ковер у подъезда вместо плитки

Необычный способ благоустройства решила опробовать одна из управляющих компаний города Липецка, постелив ковер у одного из подъездов многоквартирного дома.

После ремонта канализации у третьего подъезда дома №3 на Индустриальной улице образовался, как его называют коммунальщики, "черный пластилин" - большая лужа из канализационных стоков и грязи. С этой жижей сотрудники ЖКХ справиться не смогли, но их спасла смекалочка - и вместо плитки или асфальта они привезли и постелили перед подъездом бабушкин ковер, под который не забыли насыпать песка.

«Сначала мы пробовали засыпать эту огромную яму с черноземом и глиной щебнем, стелили доски, но ничего не помогало. Потом решили постелить ковер, и все остались довольны: больше никто не спотыкается, не падает и не пачкается. До сегодняшнего дня никто из жильцов не жаловался», - заявили в УК "Кантри".