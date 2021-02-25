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«Жители не жаловались»: липецкие коммунальщики постелили ковер у подъезда вместо плитки

«Жители не жаловались»: липецкие коммунальщики постелили ковер у подъезда вместо плитки (4 фото)

Автор:
25 февраля 2021 18:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Ковер   жкх   курьез   подъезд   ремонт   
604
4

Суровая липецкая поговорка гласит: что нельзя починить при помощи изоленты, можно спрятать под ковром.

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Метки: Ковер   жкх   курьез   подъезд   ремонт   
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3  комментария
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310
Nane First NameLast 52 минуты назад
И чё все возбудились? Ну нормальный ковёр.
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119
Youtube's Best Channel Час назад
Они ведь собрались ставить рекорд по ремонту дорог. Вот и ремонтируют тем, что под руку попадётся.
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612
Serg Dex 2 часа назад
Ещё бы соломы постелили.
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