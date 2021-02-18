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Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии

Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии (1 фото + 3 видео)

Автор:
18 февраля 2021 14:35
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   видео   камаз   кузов   курьез   якутия   
467
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Впрочем, не совсем понятно, что замыслили косолапые - то ли подтолкнуть, то ли покататься. Ясно одно - весело у них там.

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Метки: белые медведи   видео   камаз   кузов   курьез   якутия   
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6  комментариев
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9k
Алексей Полчаса назад
Охереть ,он на задних лапах в кузов спокойно заглядывает,я среднего роста на табуретке себе такого позволить не смогу а он там по плечи стоит
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SKIF555 7 минут назад
Ай, хулиганы!
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2k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
и че он там катался пока соляра не кончилась?))) медведи могут долго бегать))
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4k
ваня панкин 40 минут назад
мишкам стало скучно, решили навестить бабушку...
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