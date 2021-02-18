Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии

Впрочем, не совсем понятно, что замыслили косолапые - то ли подтолкнуть, то ли покататься. Ясно одно - весело у них там.
В Сети появилось видео из Якутии, в котором белые медведи преследуют КамАЗ, пытаясь забраться в кузов автомобиля. Очевидно, животных прикормили, и они настолько обнаглели, что уже не опасаются ни людей собак, которые тщетно пытаются отогнать косолапых.
Видимо, недалек тот час, когда и белый медведь станет домашним животным русского мужика.
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А в Москве, говорят, настолько холодно, что дикие животные выходят к людям погреться. Молодой лось пришел из леса и улегся у легковой машины, что погреть бочок у выхлопной трубы. Правда, некоторые пользователи говорят, что это не совсем Москва, а Дубна, и что видео далеко не вчерашнее. Но это не делает видео менее актуальным и добрым.
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А тут целый кабанчик забежал согреться в подъезд. Дальнейшая судьба животного покрыта мраком, надо думать, греется у кого-то в кастрюле. Видео опубликовали вчера, однако автор ролика не указал, в каком городе или населенном пункте кабаны сами прибегают на ужин. А хотелось бы знать...
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