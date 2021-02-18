Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии

В Сети появилось видео из Якутии, в котором белые медведи преследуют КамАЗ, пытаясь забраться в кузов автомобиля. Очевидно, животных прикормили, и они настолько обнаглели, что уже не опасаются ни людей собак, которые тщетно пытаются отогнать косолапых.

Видимо, недалек тот час, когда и белый медведь станет домашним животным русского мужика.