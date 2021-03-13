Проезд под питерским «мостом глупости» решили углубить

Но вот увеличение габаритов будут создавать не за счёт подъёма моста. Было принято решение об углублении участка под мостом. И это, притом что сейчас под мостом часто образуются большие лужи. А если учесть, что планируется увеличить проезд с 2,7 м до 4,5 м, то лужи будут не только большими, но и глубокими.