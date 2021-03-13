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Проезд под питерским «мостом глупости» решили углубить

Проезд под питерским «мостом глупости» решили углубить (4 фото + 3 видео)

Автор:
13 марта 2021 11:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт - Петербург   аварии   газели   мост глупости   река   ремонт   
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Есть в Санкт-Петербурге один очаровательный мост. С первого взгляда и не скажешь, что именно под ним за 11 лет застряло уже более 200 грузовичков. И вот чиновники решили с этим бороться, но не так, как ожидали автомобилисты.

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Метки: Санкт - Петербург   аварии   газели   мост глупости   река   ремонт   
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25  комментариев
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Два метра воды? Таджики же плавать не умеют в массе. А биться всё равно будут. Первая газель тонет по самую крышу, вторая влетает в неё. Первое в мире подводное ДТП
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23k
Павел Плеханов 3 минуты назад
Самое главное - что никакого проезда там не планировалось.
Просто народ начал срезать путь "по целине" и натоптал дорожку. Ну а потом власти "пошли на встречу населению" и закатали эту тропинку в асфальт.
Насчет углубления и воды разговор пошёл сразу же.
Так что ничего нового или необычного в этой истории нет, а есть ситуация:
- мы хотим здесь проезд!
- но здесь не получится полноценный проезд!
- хорошо, сделайте хоть какой-нибудь.
- вот, мы вам сделали проезд для легковушек в сухую погоду, другого здесь не сделать
- замечательно!
...
- власти, почему здесь не проезжают грузовые???
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9k
Енот Полиграфович Полчаса назад
А полиция в этом вопросе не причем?))) Где штрафы придурков, которые на знаки не смотрят, где возмещение ущерба мосту? Где проверка на ПДД и отобранные права и у чуркобесов и выдворение их на Родину? Вот так? Проще проезд закрыть?...А завтра они срать на "Невском" начнут, так как туалет не найдут, то что улицу закроют?
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42k
SinigamiRuuk 36 минут назад
Помню, что не хотели углублять именно из-за воды...
Ну что ж... Ждём.
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27k
Fat Lynx 46 минут назад
та закрыть тот проезд накуй и сделать в другом месте.
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18k
Ватаку Накомоде Fat Lynx Полчаса назад
Вроде писали что раньше так и было, что не было никакой дороги под мостом, но все там срезали путь по бездорожью. Власти посмотрели на это и решили сделать доброе дело - заасфальтировать эту «тропинку», раз людям удобно там ездить.
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1k
K_II_T Ватаку Накомоде Полчаса назад
Да та по карте видно, что можно не только в другом месте проложить, но ещё и путь сократить
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27k
Fat Lynx Ватаку Накомоде 39 секунд назад
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА - ЗЛА НЕ БУДЕТ...
(С) народная мудрость
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8k
_Giorgio_ 52 минуты назад
А, оказывается все-таки можно!
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4k
Ыукп _Giorgio_ Полчаса назад
С дуру можно и кобылу того... Текст внимательно читать нужно. Даже при нынешнем состоянии дороги часто образуются лужи. А углубление с 2.7 по 4.5 м увеличит её глубину.
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8k
_Giorgio_ Ыукп Полчаса назад
Да читал, читал. Но раньше говорили, что нельзя, а теперь...?
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4k
Ыукп _Giorgio_ 23 минуты назад
И теперь нельзя. Но думаю, что у лужи под мостом будет золотое дно. Вы в курсе о чем я.)
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596
Атомный Крот _Giorgio_ 21 минуту назад
Пока еще не "оказывается", а "да задолбали вконец, теперь еще и поплавайте!"
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3
Николай Русецкий 57 минут назад
Наверное уровень дороги опустили на сколько могли против уровня воды в реке.И если дорогу опустить на 2 метра,будет стоять вопрос отвода воды.Хотя если хорошо вопрос продумать ,то можно всё решить.Хотя мы только и умеем разве что лечить зубы через ж**у
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27k
Fat Lynx Николай Русецкий 47 минут назад
решить можно... поставить золотые насосы и один куй тонуть будут.
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596
Атомный Крот Николай Русецкий 10 минут назад
Не, ну если река там все затопит, то и вопрос сам-собой решится. Никто уже там ездить больше не будет. Проблема снята.
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4k
TirAn Час назад
надо придумать новый знак - Осторожно, утонувшая газель
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69k
Медведь. Час назад
Нужны строительные стандарты - В США например запрещены мосты ниже 4.3 метра..
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4k
Ыукп Медведь. Полчаса назад
Откуда вы такие беретесь? Изначально не было тут дороги. Тропа. Власти решили окультурить - и понеслось.
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596
Атомный Крот Медведь. 18 минут назад
Стандарты-то есть, только они от идиотов не помогают.

Вот, например, Ваши США.

"Жертвами низкого железнодорожного моста в Дареме (штат Северная Каролина, США) стало уже более 110 грузовиков. Мост получил прозвище «Консервный нож», так как он очень эффектно срезает им крыши. Этому препятствию посвящен целый сайт 11foot8.com, на котором публикуются видеоролики крушений. Название сайта связано с высотой просвета под железнодорожным мостом 11 футов 8 дюймов (3,55 м)."

https://www.zr.ru/content/news/920067-most-gluposti-est-ne-tolko/https://www.zr.ru/content/news/920067-most-gluposti-est-ne-tolko/

Ссылка www.youtube.com
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69k
Медведь. Ыукп 16 минут назад
Нет понятия окультурить.
В государстве есть законы и их надо соблюдать! ...
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10k
Евгений 2 часа назад
После двухсотой утонувшей газели, чиновники решат сделать ливнёвку нормальную.
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29k
KiploksAKS Евгений 2 часа назад
Откроете, наконец, карту!
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596
Атомный Крот Евгений 16 минут назад
Они просто решили перенаправить русло реки под мост, решив разом все проблемы - в водоем неизвестной глубины никто на машине соваться не буде.
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9k
ГородДомов 2 часа назад
...
теперь грузовики будут прыгать , чтобы до моста достать .
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