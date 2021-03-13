Проезд под питерским «мостом глупости» решили углубить

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Есть в Санкт-Петербурге один очаровательный мост. С первого взгляда и не скажешь, что именно под ним за 11 лет застряло уже более 200 грузовичков. И вот чиновники решили с этим бороться, но не так, как ожидали автомобилисты.
Множество знаков, предупреждающих водителей, что предельная допустимая высота автомобиля не должна превышать 2,7 м и баннеры «Газель не проедет!» не останавливает любителей экспериментов. И в начале 2021 года мост поймал свою «юбилейную жертву».
И после того, как стало известно, что власти решили всё-таки увеличить габариты проезда, автомобилисты успевают испытать на прочность свои грузовики.
Власти долго думали, как же решить эту проблему и придумали. Проезд под мостом через левый приток реки Кузьминки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет закрыт на два месяца — с 13 марта по 15 мая 2021 года. За это время планируется увеличить габариты проезда. Также будет отремонтирован повреждённый ударами машин «нижний пояс верховой коробчатой балки пролётного строения моста».
Но вот увеличение габаритов будут создавать не за счёт подъёма моста. Было принято решение об углублении участка под мостом. И это, притом что сейчас под мостом часто образуются большие лужи. А если учесть, что планируется увеличить проезд с 2,7 м до 4,5 м, то лужи будут не только большими, но и глубокими.
Так что над мостом можно будет смело закреплять знаки с глубиной брода и открывать новый счёт, но уже по «утонувшим» легковушкам.
А пока ещё одно доказательство, что глупость — явление международное!
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Просто народ начал срезать путь "по целине" и натоптал дорожку. Ну а потом власти "пошли на встречу населению" и закатали эту тропинку в асфальт.
Насчет углубления и воды разговор пошёл сразу же.
Так что ничего нового или необычного в этой истории нет, а есть ситуация:
- мы хотим здесь проезд!
- но здесь не получится полноценный проезд!
- хорошо, сделайте хоть какой-нибудь.
- вот, мы вам сделали проезд для легковушек в сухую погоду, другого здесь не сделать
- замечательно!
...
- власти, почему здесь не проезжают грузовые???
Ну что ж... Ждём.
(С) народная мудрость
Вот, например, Ваши США.
"Жертвами низкого железнодорожного моста в Дареме (штат Северная Каролина, США) стало уже более 110 грузовиков. Мост получил прозвище «Консервный нож», так как он очень эффектно срезает им крыши. Этому препятствию посвящен целый сайт 11foot8.com, на котором публикуются видеоролики крушений. Название сайта связано с высотой просвета под железнодорожным мостом 11 футов 8 дюймов (3,55 м)."
https://www.zr.ru/content/news/920067-most-gluposti-est-ne-tolko/https://www.zr.ru/content/news/920067-most-gluposti-est-ne-tolko/
В государстве есть законы и их надо соблюдать! ...
теперь грузовики будут прыгать , чтобы до моста достать .