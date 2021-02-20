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Топ-10 услуг, которые сотрудники ЖКХ должны выполнять бесплатно

Топ-10 услуг, которые сотрудники ЖКХ должны выполнять бесплатно (6 фото)

Автор:
20 февраля 2021 15:53
Сообщество : Факты
Метки: бесплатные услуги   дома   жкх   квартиры   обязанности   содержание   управляющие компании   
940
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Очень часто мошенники, представляющиеся сотрудниками управляющих компаний, навязывают платные и зачастую ненужные услуги. Не нужно забывать, что за состояние общедомовых коммуникаций вы ежемесячно отдаете свои деньги.

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Метки: бесплатные услуги   дома   жкх   квартиры   обязанности   содержание   управляющие компании   
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3k
Свирепый Бамбр 55 минут назад
Что значит "бесплатно"? Я коммуналку плачу ващет!
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8k
Атеист 55 минут назад
А по-моему, что должны, а что нет - прописано в договоре с УК. Под под одну гребенку все УК и дома гребсти не стоит. У нас ,к примеру, в подъездах сами жильцы убирают, ибо так выходит дешевле. ЧТо то наша УК делает "на халяву", ибо оплачено уже, что-то списывают с общ. дом счета. Короче, все индивидуально и надо читать договор.
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7k
Andrei Час назад
Сотрудники ЖКХ абсолютно ничего не должны делать бесплатно. Просто некоторые услуги уже оплачены.
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Ego sum qui sum Час назад
немного из жизни параллельной вселенной
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