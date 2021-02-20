Топ-10 услуг, которые сотрудники ЖКХ должны выполнять бесплатно

Очень часто мошенники, представляющиеся сотрудниками управляющих компаний, навязывают платные и зачастую ненужные услуги. Не нужно забывать, что за состояние общедомовых коммуникаций вы ежемесячно отдаете свои деньги.
По сведениям издания "Про Город", в России участились случаи навязывания платных услуг от сотрудников управляющих компаний ЖКХ или людей, представляющимися таковыми. К примеру, сейчас в Чувашии настоящий бум по проверке вентиляции неуполномоченными лицами.
Настойчивые молодые люди ходят по квартирам и предлагают за немаленькие деньги почистить вентиляционный канал и решетку. К управляющим компаниям (УК) они не имеют никакого отношения, у них на руках доверенность от различных ИП, которых зачастую нет в списке зарегистрированных организаций, имеющих разрешение на проверку, очистку и ремонт вентиляции и дымоходов. Таких людей, конечно, надо гнать взашей, потому как проверка и очистка вентиляции - процедура бесплатная.
В связи с участившимися жалобами на жуликов-трубочистов журналисты решили из первых рук выяснить, за какие услуги по обслуживанию квартир и домов в целом жители не должны платить.
«В наши задачи входит обслуживание общедомового имущества. У нас есть компетенции и полномочия по содержанию его в надлежащем состоянии. К этому относится кровля, фасад, инженерное оборудование - коммуникации, грубо говоря, провода до счетчиков, общедомовые трубы до приборов учета, канализация, обслуживание технических помещений», - рассказал начальник одного из участков крупной УК в Новочебоксарске Игорь Соловьев.
По словам Соловьева, часто бывают случаи, когда жилец хочет заменить трубы в новоприобретенной квартире. Он обращается в УК, затем приходит представитель компании и оценивает состояние коммуникаций. Если общедомовые трубы действительно подлежат замене и создают угрозу затопления, то их заменят без какой-либо платы. Но если трубы в нормальном состоянии собственник квартиры все равно может их заменить, но уже за свой счет. Причем работы по замене должны проводиться через УК. Причина простая - гарантия на выполненные работы и поставщиков материалов, к которым в случае недобросовестно выполненной работы или поломки можно будет предъявить претензии.
«Нас часто просят просто отключить стояк летом, чтобы поменять общедомовые трубы самостоятельно. Так делать нельзя. Где эти трубы куплены? Какие на них есть сертификаты? Если после этого произойдет авария с порчей имущества, владелец квартиры может остаться крайним», - предупреждает специалист.
Вот топ-10 услуг, за которые УК не имеет права взимать плату:
- проверка и очистка вентиляции;
- замена аварийных общедомовых труб до счетчиков;
- ремонт кровли, в случае протечки;
- устранение засоров в канализационных трубах до внешней стены дома;
- ремонт электропроводки до счетчика;
- уборка чердачных помещений и подвалов от помета птиц и мертвых животных;
- в случае жалобы проверка температуры воды и батарей и регулировка температуры, подаваемой в квартиру;
- уборка в подъезде;
- уничтожение насекомых и грызунов, проникших в квартиру из общедомовых помещений;
- замена ламп в подъездах.
Таким образом, обслуживание общедомового имущества целиком и полностью лежит на управляющей компании и не требует каких-либо затрат жителей, поскольку они ежемесячно платят за содержание дома в надлежащем состоянии.
Но есть и нюансы. К примеру, если жители хотят, чтобы в их подъезде чаще убирались, то они могут общим собранием решить этот вопрос и известить об этом УК. Правда, в этом случае за уборку придется платить несколько больше, так как увеличенная частота уборки требует больше затрат.
Ну, а если к вам вдруг нагрянут люди, желающие проверить и почистить вентиляцию или дымоход за деньги. То знайте, что, во первых, это бесплатная услуга, стоит лишь обратиться в УК, если у вас в квартире с ней что-то не в порядке. И во-вторых, управляющие компании зачастую уведомляют всех жителей о плановых проверках состояния тех или иных коммуникаций.
Источник:
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