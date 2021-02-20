Топ-10 услуг, которые сотрудники ЖКХ должны выполнять бесплатно

По сведениям издания "Про Город", в России участились случаи навязывания платных услуг от сотрудников управляющих компаний ЖКХ или людей, представляющимися таковыми. К примеру, сейчас в Чувашии настоящий бум по проверке вентиляции неуполномоченными лицами.





Настойчивые молодые люди ходят по квартирам и предлагают за немаленькие деньги почистить вентиляционный канал и решетку. К управляющим компаниям (УК) они не имеют никакого отношения, у них на руках доверенность от различных ИП, которых зачастую нет в списке зарегистрированных организаций, имеющих разрешение на проверку, очистку и ремонт вентиляции и дымоходов. Таких людей, конечно, надо гнать взашей, потому как проверка и очистка вентиляции - процедура бесплатная.