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В Омске пятиэтажка поросла грибами

В Омске пятиэтажка поросла грибами (3 фото)

Автор:
28 августа 2020 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: грибы   дом   жкх   капремонт   омск   плесень   ремонт   
1480
3

Жители омской пятиэтажки поделились фотографией грибов на стене в квартире. По словам жильцов, в доме снесло часть крыши ещё в начале 2020 году, но её так и не починили. Однако, в сети пользователи задались вопросом: почему до сих пор никто не убрал грибы, раз в квартире проживают дети?

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Метки: грибы   дом   жкх   капремонт   омск   плесень   ремонт   
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13  комментариев
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Я так думаю. что договора с УК не было. Это очень распространённая ситуация - как только нужно договор заключать, то "Мы сами с усами, нефиг просто так деньги платить дармоедам", а как приключится подобная напасть - "Спасите" Помогите!" и все сразу виноваты. Никак ещё многие СОБСТВЕННИКИ жилья в многоквартирных домах не привыкнут к своему статусу собственника. Все должны!
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303
im240 16 минут назад
виной всему не крыша, а скоты обитающие в этой халупе.
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3k
Olga Raudis Полчаса назад
ТАКИЕ грибы - это не плесень, это не вырастет за пару недель, там месяцами (или годами!) должна постоянная сырость держаться. И вообще, из какого материала построена многоэтажка??? Из брикетов соломы???
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12k
vikklu 44 минуты назад
Перетрутся. Главное что атомным подводным крейсером американских рыбаков напугали.
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1k
Гончаров Николай 2 часа назад
Студент приходит к коменданту общежития:
В нашей комнате жить просто невозможно. Кошмар!
А что такое?
Ну, например, мышей куча!
Быть не может!
Пойдёмте, покажу.
Приходят в комнату. Студент берет хлебные крошки, бросает на пол. Появляется мышь, за ней вторая, третья, потом маленькая рыбка, потом четвёртая мышь.
Комендант:
Да, немножко мышки завелись. А что это за рыбка была?
Студент:
Так, насчет мышей убедились? Теперь давайте разберёмся с сыростью!..
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1k
boom 2 часа назад
вот уберут грибы, а к ним придет проверка и скажет - чо вы жалуетесь, все ок же
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14k
nobody® boom Час назад
не уберут грибы, менты придут дегустировать
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11k
робт 3 часа назад
"Жильцы квартир ежедневно обивают пороги разных инстанций"
а может им
стоит все таки заняться своими квартирами, вроде не зима пока...
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43k
Albert GER робт 3 часа назад
зимой будут писать " в квартире с детьми температура около нуля, власти бездействуют."
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70k
Броненосец Потелкам робт 3 часа назад
Ну почему муниципалитет из моих налогов должен делать кому- то ремонт ?????
Почему " праздник халявной жизни" должен оплачивать нормальный налогоплательщик ?
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1k
Гончаров Николай робт 2 часа назад
> в доме снесло часть крыши ещё в начале 2020 году, но её так и не починили
Ремонтом крыши должны заниматься жильцы???
Внутри квартиры то понятно, каждый сам за себя. Но крыша это такая штука общественного пользования, и жильцы _УЖЕ_ скинулись вместе, оплачивая строчку "капремонт".
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