В Омске пятиэтажка поросла грибами

Жители омской пятиэтажки поделились фотографией грибов на стене в квартире. По словам жильцов, в доме снесло часть крыши ещё в начале 2020 году, но её так и не починили. Однако, в сети пользователи задались вопросом: почему до сих пор никто не убрал грибы, раз в квартире проживают дети?
Жильцы дома по адресу: улица Южная, 97 жалуются на то, что квартира в пятиэтажке поросла грибами. Виной всему крыша, которую снесло ветром ещё в апреле 2020 года. Никто крышу так и не починил, а по словам жителей дома, администрация и управляющая компания перекалывают ответственность друг на друга. Затоплены казались несколько квартир, в которых живут пенсионер и маленькие дети.
«Несколько квартир затоплены, вода течет не только с потолка, но и по стенам, из розеток, с люстры, все стены из-за сырости оказались в плесени, и на них начали расти грибы. Жильцы квартир ежедневно обивают пороги разных инстанций, но все безрезультатно. С апреля месяца мы ходим по всем инстанциям и нас только отфутболивают отовсюду, пишут отписки и отправляют еще куда-нибудь», — говорится в посте в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
«СуперОмск» выяснил, что 2021 году в доме запланирован капремонт крыши, в 2027 должны отремонтировать внутридомовые инженерные системы, а в 2033 году — фасад. Лишь в 2045 году планируется ремонт системы вентиляции.
Однако, пользователи сети восприняли жалобы жильцов с юмором и посоветовали сварить грибной суп
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В нашей комнате жить просто невозможно. Кошмар!
А что такое?
Ну, например, мышей куча!
Быть не может!
Пойдёмте, покажу.
Приходят в комнату. Студент берет хлебные крошки, бросает на пол. Появляется мышь, за ней вторая, третья, потом маленькая рыбка, потом четвёртая мышь.
Комендант:
Да, немножко мышки завелись. А что это за рыбка была?
Студент:
Так, насчет мышей убедились? Теперь давайте разберёмся с сыростью!..
а может им стоит все таки заняться своими квартирами, вроде не зима пока...
Почему " праздник халявной жизни" должен оплачивать нормальный налогоплательщик ?
Ремонтом крыши должны заниматься жильцы???
Внутри квартиры то понятно, каждый сам за себя. Но крыша это такая штука общественного пользования, и жильцы _УЖЕ_ скинулись вместе, оплачивая строчку "капремонт".