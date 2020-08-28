В Омске пятиэтажка поросла грибами

Жильцы дома по адресу: улица Южная, 97 жалуются на то, что квартира в пятиэтажке поросла грибами. Виной всему крыша, которую снесло ветром ещё в апреле 2020 года. Никто крышу так и не починил, а по словам жителей дома, администрация и управляющая компания перекалывают ответственность друг на друга. Затоплены казались несколько квартир, в которых живут пенсионер и маленькие дети.

«Несколько квартир затоплены, вода течет не только с потолка, но и по стенам, из розеток, с люстры, все стены из-за сырости оказались в плесени, и на них начали расти грибы. Жильцы квартир ежедневно обивают пороги разных инстанций, но все безрезультатно. С апреля месяца мы ходим по всем инстанциям и нас только отфутболивают отовсюду, пишут отписки и отправляют еще куда-нибудь», — говорится в посте в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».