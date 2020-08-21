Два учителя из США превратили парты первоклассников в машинки

Две учительницы из Епископальной школы Святого Варнавы в Деленде, штат Флорида, решили подойти к этому процессу творчески и превратили парты первоклашек в маленькие машинки. Патрисия Дови и Ким Мартин решили, что пластиковые перегородки, обеспечивающие дистанцирование учеников друг от друга, выглядят не слишком дружелюбно, а потому сделали из них «окна» автомобиля, украсив парты ярким «капотом» и даже личным номерным знаком для каждого ребенка.