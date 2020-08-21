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Два учителя из США превратили парты первоклассников в машинки

Два учителя из США превратили парты первоклассников в машинки (3 фото)

Автор:
21 августа 2020 09:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: жизнь   машинки   парта   сша   ученик   учитель   школа   
60
3
Этот необычный способ поможет дистанцировать детей в классе.

Источник:

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Метки: жизнь   машинки   парта   сша   ученик   учитель   школа   
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2  комментария
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67
freepoint 52 минуты назад
Ну хоть один из учеников сдал вождение?
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10k
Yasen_Perec 46 минут назад
Какие-то получились злые машинки.
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