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Семья была удивлена, когда узнала, кто из домашних животных ворует ночью еду

Семья была удивлена, когда узнала, кто из домашних животных ворует ночью еду (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 08:39
Сообщество : Животные
Метки: англия   видео   еда   животные   прикол   слепой   собака   
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В Англии члены семьи решили с помощью камеры узнать, кто из домашних животных устраивает ночью беспорядок на кухне и были удивлены результатом. Оказалось, что виновником многочисленных инцидентов является 14-летний слепой и глухой пёс, которого семья подозревала в последнюю очередь.

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Метки: англия   видео   еда   животные   прикол   слепой   собака   
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4  комментария
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618
GoInDown 2 часа назад
По любому черный шерстяной его подставил
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7k
DumDum 4 минуты назад
"Я ни ходу в кино, я не читаю сказки.
Зато я нюхаю и слышу хорошо!"
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9k
Алексей 57 минут назад
Анекдот: не в тему, но вспомнился...
В большой семье была слепая девочка, которой всегда казалось что семья ее объедает. Психолог предложил в следующий раз положить ей как можно больше еды. По случаю лепили пельмени и положили ей полный таз... Буквально отвалившись от стола, девочка со слезами в голосе:
"Не! Ну я представляю, сколько же вы себе то накладываете!"
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860
vit34 Час назад
Мне знакомая говорит,какая-то непонятка дома,кто то в ночи ест еду
Может ты сама
Она:нет
Кот есть,но он очень воспитанный и по столам не ходит
Посыпь слегка столы мукой
И я подставил шерстяного)))
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