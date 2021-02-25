Семья была удивлена, когда узнала, кто из домашних животных ворует ночью еду

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В Англии члены семьи решили с помощью камеры узнать, кто из домашних животных устраивает ночью беспорядок на кухне и были удивлены результатом. Оказалось, что виновником многочисленных инцидентов является 14-летний слепой и глухой пёс, которого семья подозревала в последнюю очередь.
На опубликованных кадрах плененный запахом еды пёс облизывает посуду и роняет сковороды с ужином на пол.
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Зато я нюхаю и слышу хорошо!"
В большой семье была слепая девочка, которой всегда казалось что семья ее объедает. Психолог предложил в следующий раз положить ей как можно больше еды. По случаю лепили пельмени и положили ей полный таз... Буквально отвалившись от стола, девочка со слезами в голосе:
"Не! Ну я представляю, сколько же вы себе то накладываете!"
Может ты сама
Она:нет
Кот есть,но он очень воспитанный и по столам не ходит
Посыпь слегка столы мукой
И я подставил шерстяного)))