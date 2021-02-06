Голодный пони обиделся и разнёс автомобиль

Через несколько минут мужчина увидел, что несколько пони окружили автомобиль, и стали заглядываться на еду. Сначала они вели себя спокойно, но вскоре начали проявлять агрессию.



Мужчина позвонил своей бывшей жене и попросил подъехать. Джек передал ей ребёнка и ещё 15 минут пытался отогнать пони от своей машины, но они не собирались отходить в сторону. Также животные норовили укусить англичанина.



В итоге мужчина сдался и тоже залез в авто бывшей. Именно оттуда он снял эти кадры: