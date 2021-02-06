Голодный пони обиделся и разнёс автомобиль

Англичанин Джек Коулишоу ехал со своим двухлетним ребёнком по национальному парку Нью-Форест. Ничего не предвещало беды, но малыш попросил кушать. Заботливый папа остановил автомобиль рядом с площадкой для крикета и открыл баночку с детским питанием.
Через несколько минут мужчина увидел, что несколько пони окружили автомобиль, и стали заглядываться на еду. Сначала они вели себя спокойно, но вскоре начали проявлять агрессию.
Мужчина позвонил своей бывшей жене и попросил подъехать. Джек передал ей ребёнка и ещё 15 минут пытался отогнать пони от своей машины, но они не собирались отходить в сторону. Также животные норовили укусить англичанина.
В итоге мужчина сдался и тоже залез в авто бывшей. Именно оттуда он снял эти кадры:
Мужчина позвонил своей бывшей жене и попросил подъехать. Джек передал ей ребёнка и ещё 15 минут пытался отогнать пони от своей машины, но они не собирались отходить в сторону. Также животные норовили укусить англичанина.
В итоге мужчина сдался и тоже залез в авто бывшей. Именно оттуда он снял эти кадры:
Вес пони обычно составляет 100-200 кг у одних пород и 500-700кг – у других.
Животное оставило на память вмятины на капоте и разворотило зеркало.
Животное оставило на память вмятины на капоте и разворотило зеркало.
Мужчина признался, что всегда знал об агрессии пони, но никогда не видел её.
Пони принадлежат жителям этой местности, которые отправляют их пастись на лужайки. Они привыкли, что туристы всегда подкармливают их вкусной едой, поэтому пони сначала ждут, а потом требуют вкусняшки.
Пони принадлежат жителям этой местности, которые отправляют их пастись на лужайки. Они привыкли, что туристы всегда подкармливают их вкусной едой, поэтому пони сначала ждут, а потом требуют вкусняшки.
Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь
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