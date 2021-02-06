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Голодный пони обиделся и разнёс автомобиль

Голодный пони обиделся и разнёс автомобиль (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2021 20:47
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   англия   голод   еда   животные   пони   
859
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Англичанин Джек Коулишоу ехал со своим двухлетним ребёнком по национальному парку Нью-Форест. Ничего не предвещало беды, но малыш попросил кушать. Заботливый папа остановил автомобиль рядом с площадкой для крикета и открыл баночку с детским питанием.

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Метки: Автомобиль   англия   голод   еда   животные   пони   
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5  комментариев
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1k
ых Час назад
Это что за пони, который весит 700 кг? Бодипозитивный?
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2k
Запускайте Берлагу! ых 51 минуту назад
700 - это уже кони
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651
zu4ara 17 минут назад
пони выше машины
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1k
имя пользователя Полчаса назад
А мог бы поделиться едой, жопошник
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39
Pitves 37 минут назад
У нас в Казахстане из пони быстро сделали бы вкусный казы
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