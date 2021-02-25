В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела экономики страны

А пока ребята смеялись и вытирали слёзы, у них совсем выскочило из головы и они, в числе прочего, забыли отметить, что зависимость от доллара "последовательно" прописана в российских законах. Так, к примеру, объём рублёвой массы поставлен в прямую зависимость от количества USD и treasuries (долговые бумаги АО МММ Казначейства США). Сюда же можно отнести "Бюджетное правило" по которому нефтедоллары вырученные с продажи природных ресурсов России сверх определённой нормы, не идут на оживление и развитие отечественной экономики, а направляются в стабфонд, где лежат под смехотворный процент уровня инфляции, иными словами, служат подпоркой экономике США.

Таким образом, говорить с высоких трибун и даже последовательно снижать влияние доллара, без изменения законодательной базы - это и дальше смешить парней из Bloomberg.

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