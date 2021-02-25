В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела экономики страны

России в ускоренном порядке следует принять меры для уменьшения зависимости отечественной экономики от доллара, на сколько это возможно, поскольку новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом чётко сигнализирует о намерении усилить санкционное давление на Кремль, считают в кабмине.
«Нам нужно дистанцироваться от финансовой и экономической системы США и избавиться от зависимости от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий (...). Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — заявил Рябков. Он отметил, что за последнее время США провели более 90 раундов антироссийских санкций, в рамках которых под ограничения попали российские банки, госкорпорации, компании нефтегазового сектора, высшие должностные лица и бизнесмены.
В то же время Рябков воздержался прогнозов, на какие именно шаги Москва может пойти, чтобы сократить долларовую зависимость, дав понять, что экономическая политика страны не является прерогативой МИД, об этом рассказали в Bloomberg, в статье повещённой интервью господина Рябкова имевшем место в среду, в Москве.
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В агентстве отметили, что в последние годы Россия последовательно предпринимала шаги по сокращению зависимости от «американских активов». Так, в январе 2021 года золото впервые обошло доллар в составе международных резервов страны. Однако Bloomberg пишет, что американская валюта всё ещё остаётся для страны одним из главных платёжных средств при осуществлении международных расчётов. Кроме того, более четверти российского госдолга находится в руках иностранных инвесторов.
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P.S. Представляется очень возможным, что в процессе написания этой статьи редакция Bloomberg хохотала до слёз, потому что в отличие от замминистра, не воздерживалась от прогноза относительно снижения влияния USD на рубль. К тому же в агентстве лучше Рябкова знают, что реальное руководство главы ЦБ Эльвиры Сахипзадовны Набицулиной, в чью прерогативу как раз и входит экономическая политика, сидит в ФРС США, где и печатают эти самые, "ядовитые" гринбаксы.
А пока ребята смеялись и вытирали слёзы, у них совсем выскочило из головы и они, в числе прочего, забыли отметить, что зависимость от доллара "последовательно" прописана в российских законах. Так, к примеру, объём рублёвой массы поставлен в прямую зависимость от количества USD и treasuries (долговые бумаги
АО МММ Казначейства США). Сюда же можно отнести "Бюджетное правило" по которому нефтедоллары вырученные с продажи природных ресурсов России сверх определённой нормы, не идут на оживление и развитие отечественной экономики, а направляются в стабфонд, где лежат под смехотворный процент уровня инфляции, иными словами, служат подпоркой экономике США.
Таким образом, говорить с высоких трибун и даже последовательно снижать влияние доллара, без изменения законодательной базы - это и дальше смешить парней из Bloomberg.
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А вот чтобы что-то делать надо вначале к этому делу подготовиться, взесив все риски, а потом последовательно идти до конца.
то одна заявляет что летать на самолете удел богаты, то это.