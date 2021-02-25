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В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела экономики страны

В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела экономики страны (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 07:02
Сообщество : Политика
Метки: usd   Россия   Рябков   власть   доллар   кабмин   санкции   экономика   
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России в ускоренном порядке следует принять меры для уменьшения зависимости отечественной экономики от доллара, на сколько это возможно, поскольку новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом чётко сигнализирует о намерении усилить санкционное давление на Кремль, считают в кабмине.

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Метки: usd   Россия   Рябков   власть   доллар   кабмин   санкции   экономика   
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54  комментария
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29k
Azesh 2 часа назад
господи, ребята, повзрослейте уже. Какая разница, ЧТО говорят политики? Важнее, что они при этом ДЕЛАЮТ. А еще важнее- в ЧЬИХ интересах. А говорить...
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13k
Ligov 18 секунд назад
У маразма дна нет...
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140
Роман Свиридов Полминуты назад
А воровать они теперь будут в монгольских тугриках? Хотя, может "ядовитая пиявка" на теле страны это не валюта другого гос-ва, а "наши родные" чиновники и депутаты, и им руки оторвать надо?
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1k
Р Х 3 минуты назад
Сказочники. У них самих все бабки в долларах лежат. Значит опять простой народ пойдет нахер.
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494
Алксандр Шевченко 3 минуты назад
Кремлеботы вышли воду мутить, мол всё не так однозначно и мы почти впереди планеты всей. Твари как вы , людям то в глаза смотрите.
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32k
Антон 5 минут назад
Значит будут еще больше выводить в офшоры!
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2k
Дмитрий Тимофеев 10 минут назад
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32k
Игорь 18 минут назад
Призывать можно к чему угодно, хоть за полярным кругом кукурузу выращивать, ах да, это уже было...
А вот чтобы что-то делать надо вначале к этому делу подготовиться, взесив все риски, а потом последовательно идти до конца.
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1k
ЛунныйКотэ 19 минут назад
П*дить не мешки ворочать, наше правительство очень давно это знает
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19k
BillyBonzz 20 минут назад
Ага, оторвали)))) Теперь курс рубля к доллару у нас не зависит от стоимости нефти))) В прошлом году, из-за кризиса пандемии при стоимости нефти марки Brent 40,8$ доллар стоил 68,5 руб а евро 77,6 руб. В этом же году нефть уже по 64$, а рубль как топтался возле 75 за доллар и евро около 90 руб так и топчется и дорогая нефть уже на рубль влияния не оказывает))) Называется, оторвались)))
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19k
BillyBonzz 18 минут назад
скоро родное государство будет продавать нефть по сотке баксов, а нам ссать в уши плохой экономической ситуацией в стране, поэтому и доллар по 75 и евро по 90.
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476
Шел мимо 21 минуту назад
совсем е#анулись.
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−2
CQeTVm Полчаса назад
У НАЕ-БУЛИНОЙ МЕСЯЧНЫЕ ?
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494
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Ох уж эти сказочник, 30 лет отвязывают, а тема все живая.
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691
олег Полчаса назад
Скорее всего мрази хотят население оторвать от $,но не себя.без мыла лезли в глобализацию,теперь хотят свои правила,дол.бо,ебы из этого клуба нет пути назад.
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1k
Digektor Полчаса назад
Прикольно то, что у самих полные жопы уже этих долларов, а всё равно ещё запихивают
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274
Valeri Nikolkin 37 минут назад
После таких заявлений обычно следовал очередной обвал рубля...
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33k
AE 40 минут назад
что то МИД чудит
то одна заявляет что летать на самолете удел богаты, то это.
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4k
Сергей 41 минуту назад
Когда анализируеш действия НАШИХ ! властей , возникает только один вопрос,это глупость или вредительство?
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1k
lekha-fil Сергей Полчаса назад
А может эти власти не наши?
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5k
Али Ди 46 минут назад
Когда наелись уже все те кому это было разрешено, можно и доллар аннулировать, продукты раздавить буржуйские и вообще страну закрыть на замок.
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4k
Иван 54 минуты назад
Так и Африке с Беларусией кредит надо было рублями давать.
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59
Breemans 55 минут назад
Надо же, с 91-го года жили и радовались этим пиявкам. Приглашали пиявочных инвесторов вкладываться в российскую экономику. А как создатели пиявочной систему стали идти ко дну, так сразу озарило! Это, конечно, правильно! Но это сделал еще товарищ Сталин, а эти его наследие 30 лет продавали по дешевке, а теперь и у них, типа, пришло Просветление! :))) Перекрасились из красных в белые, а теперь снова розовеют.
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