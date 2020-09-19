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Россияне не считают хорошей идеей наматывать санкционные харчи на гусеницы бульдозеров

Россияне не считают хорошей идеей наматывать санкционные харчи на гусеницы бульдозеров (2 фото)

Автор:
19 сентября 2020 03:52
Сообщество : Жить в России
Метки: граждане   опрос   против   раздача   россия   санкции   санкционка   уничтожение   
443
2

По результатам проведённого опроса большинство граждан высказались против уничтожения санкционных продуктов, а противоположного мнения придерживается почти каждый третий респондент.

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Метки: граждане   опрос   против   раздача   россия   санкции   санкционка   уничтожение   
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10  комментариев
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1k
V2.Smirnov 2 часа назад
Это они неправильный вопрос задавали. Правильно спрашивать: "Готовы ли вы купить эти продукты, предварительно оплатив стоимость их проверок в саниэпидемстанции и проч. И проч.?". И все сразу бы в кусты свалили.
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19k
мистер Конвей Твитти 24 минуты назад
Да кто-же их спрашивать-то будет?Сами все безропотно принимали 20 лет,сейчас уже всеми этими опросами можно просто подтереться...
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−20
Андрей Аксаментов 46 минут назад
Не видно протестов большинства. Значит большинство устраивает уничтожение еды.
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303
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Mike Miller 2 часа назад
С нашими законами чиновникам и таможенникам очень сложно отдать кому-то еду, так, чтобы потом самим не попасть под статью.
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4k
Иван 2 часа назад
Берите пример с Кремля. Там то едят костромской сыр и вологодский хамон и не жалуются.
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Сытый никогда голодного не поймет.
((
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78k
Редька с хреном Автор поста Show Must Go On 2 часа назад
Точ. - Сытый пешему не конный)
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