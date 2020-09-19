Россияне не считают хорошей идеей наматывать санкционные харчи на гусеницы бульдозеров

Летом 2019-го в России уже обсуждалось предложение об отказе от уничтожения санкционных продуктов. Так, депутаты фракции «Справедливая Россия» обратились с инициативой к правительству передавать продукты в социальные учреждения для нуждающихся. Однако в Минсельхоз не внял гласу народных избранников из-за опасений увеличения нелегального оборота этих продуктов.

Напомним, что в качестве симметричного ответа на санкции, введённые Западом из-за ситуации на Украине, Россия в 2014 году запретила ввоз некоторых продуктов из США, Австралии, Норвегии, Канады и стран Евросоюза. А с 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты стали уничтожать на полигонах.

Ранее уже публиковалась подборка карикатур на тему уничтожения санкционки.