Россияне не считают хорошей идеей наматывать санкционные харчи на гусеницы бульдозеров

По результатам проведённого опроса большинство граждан высказались против уничтожения санкционных продуктов, а противоположного мнения придерживается почти каждый третий респондент.
Так выяснилось, что 55 процентов россиян считают, что мы не настолько богаты, чтобы уничтожать импортные продукты, ввезённые в нашу страну нелегальным путём. При этом около четверти из них уточнили, что эти продукты следует раздавать бедным и людям, нуждающимся в соцпомощи, а 14 процентов высказались за передачу конфискованной еды в детдома, дома престарелых и соцучреждения. Девять процентов граждан считают, что эти продукты нужно продавать. Об этом, по сообщению источника, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Летом 2019-го в России уже обсуждалось предложение об отказе от уничтожения санкционных продуктов. Так, депутаты фракции «Справедливая Россия» обратились с инициативой к правительству передавать продукты в социальные учреждения для нуждающихся. Однако в Минсельхоз не внял гласу народных избранников из-за опасений увеличения нелегального оборота этих продуктов.
Напомним, что в качестве симметричного ответа на санкции, введённые Западом из-за ситуации на Украине, Россия в 2014 году запретила ввоз некоторых продуктов из США, Австралии, Норвегии, Канады и стран Евросоюза. А с 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты стали уничтожать на полигонах.
Ранее уже публиковалась подборка карикатур на тему уничтожения санкционки.
Источник:
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