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Что будет с рублем в октябре: неординарный прогноз из соцсетей

Что будет с рублем в октябре: неординарный прогноз из соцсетей (15 фото)

Автор:
30 сентября 2020 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   кризис   россия   рубль   экономика   
3404
15
Паника на борту! Что будет с курсом рубля в октябре 2020 года? Какой валютный прогноз по рублю можно дать? Российская валюта оказалась заложницей всех структурных проблем экономики страны, и ко всему прочему и политики.

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Метки: жить в россии   кризис   россия   рубль   экономика   
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38  комментариев
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1k
Ванька Каин 2 часа назад
Что будет с рублем в октябре: неординарный прогноз из соцсетей
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 минуты назад
И невдомек диванным экономистам, что чем больше экспорт - тем выгодне заниженный курс внутренней валюты.
Это азы экономики. Не той, которая с бабками на лавочке, а реальной.
Думаете, зря пендосы чуть ли не экономическую войну Китаю объявили, когда тот начал искусственно занижать курс юаня?
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6k
Денис 20 минут назад
"Как вы думаете - рубль продолжит падение?"
А чего нет-то? Он можно подумать хоть раз в цене рос после развала СССР. Каждый год он обесценивается. Когда помедленней, когда скачками.
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1k
Жека 21 минуту назад
Не совсем про рубли, но все же
Не совсем про рубли, но все же
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369
whyicannotremovemyprofile 42 минуты назад
вставай в короткую позицию и... лишь бы что-то происходило!
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15k
MarkovAlexandr 49 минут назад
Что, опять народ ломанется в магазины, по три телевизора хватать?
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7k
Ден Час назад
Вообще мы должны гордиться Россией. Вокруг какие то черти целые страны поджигают, травят блогеров, корона вирус опять проснулся. А у нас только рубль обвалился
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7k
Danil Sochin 2 часа назад
Жалею, что избавился от долларов по 72 рубля... Поторопился...
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25k
Игорь Danil Sochin 2 часа назад
Допустим у тебя было $10000, по 72 это 720000 рублей. Если бы их сейчас конвертнуть это были бы сумасшедшие 800000 рублей с профитом в гигантские 80000 рублей. 10% фули!

Но более реальной мне видится сумма в максимум $500 и 36000 руб. эквивалент. А сейчас бы это было целых 40000 и реально есть о чём горевать...


Это к чему? К тому что на разнице курсов можно только при миллионных размерах что-то почувствовать. Сбережения обычных людей в валюте хранить смысла нет. Нас другими способами (чем "обвалом" рубля) гораздо сильней обирают.
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3k
AlekseiTFS Игорь 54 минуты назад
Ну да. До всех скачков продавал однушку в хрущёвке и это оказалось 75 т.евро ,а через несколько лет продавал хорошую однушку в нормальном кирпичном доме,и вышло в евро 48 т.. Хотя в рублях где то +/- одинаково было. Пападос ещё тот. Но мне были нужны евро.
А представляешь - ты продаёшь квартиру в рублях. Пока проходит сделка рубли на депозите или в ячейке лежат. Тебе забирать,а евро то уже тю тю.
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13k
Alex ASK 2 часа назад
А я фуфырь хорошего коньяка выиграл от коллеги.
Забились в июле. Он утверждал, что доллар к 01.10 будет 90 стоить.
Завтра поклонник Платошкина проставляется
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Что будет с рублем в октябре: неординарный прогноз из соцсетей
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43k
noName 3 часа назад
Без сарказма итп,а на фоне чего падение?каких либо событий для этого не вижу,может не знаю...
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4k
☣️Месть печенегов☣️ noName 2 часа назад
Нефть падает в долгосрочной перспективе. Уронить рубль сразу - слишком большой шок для электората, поэтому снижают постепенно.

Не секрет, что с 14 года то роснефти, то гаспрему прощают по 100 - 300 лярдов налогов из-за невозможности их получить или не обанкротить экспортеров
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4k
Владимир noName Час назад
Но опасения есть, сидят там аналитики, и просчитывают риски. Видимо прогнозы не ахти какие. Отказа то не будет но и роста не будет. Да и не только запад инвестирует. Ещё сорванная сделка с ОПЕК. Опять опасения.
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43k
noName ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Может и так,в экономике я полный ноль))я б сюда больше удар в поддых бизнесу короной приписал,а не нефть...
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72k
Иван Иванов noName Час назад
1. Белоруссия.
2. Нагорный Карабах.

Вроде не связано с рублем, но нестабильность у наших границ и близких нам странах бьет в первую очередь по нам. Собственно, чтобы нам стало нехорошо, затеяны и Белоруссия и Карабах.

Кроме того, курс валюты является абсолютно управляемой величиной.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ noName 50 минут назад
Это, конечно, тоже.

Думаю, экономику это сильно подкосило.
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18k
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну учитывая что по предыдущим прогнозам курс должен быть 200 руб за бакс еще 6 лет назад, то мы еще легко отделываемся .
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330
пенс Виталий Касандров 36 минут назад
Ну да и будет по 42 за 1€.
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75
алексей симонов ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Вы либо специально здесь сидите и врете либо в школе еще до такой сложной математики не дошли. Если первое то советую вернуться на жёрдочку, если второе то объясню. Видите в вашей занимательной картинке пункты: другое, продовольственные товары и прочее что не относится к природным ресурсам? Так вот если общий экспорт 30% от ввп, а натуральные ресурсы всего 15% как минеральные ресурсы могут занимать 64%.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ алексей симонов Полчаса назад


Что вы мне хотите доказать?

Зайдите на сайт росстата и почитайте про экспорт.
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75
алексей симонов ☣️Месть печенегов☣️ 24 минуты назад
И по поводу удельного веса объясню. Бочка говна и бочка нефти имеют одинаковый удельный вес, а котировки на эти две субстанции посмотрите на том говносайте с которого вы свою мазню стащили, а мы тут за деньги говорим.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ алексей симонов 20 минут назад
Я ван непонятно сказал? Идите на сайт росстата. А говном тут плеваться не надо
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