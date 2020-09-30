Что будет с рублем в октябре: неординарный прогноз из соцсетей

Паника на борту! Что будет с курсом рубля в октябре 2020 года? Какой валютный прогноз по рублю можно дать? Российская валюта оказалась заложницей всех структурных проблем экономики страны, и ко всему прочему и политики.

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1. Бытует мнение, что во всем мы виноваты сами 0 Источник:

2. Мы - удивительный народ. В каждом негативе мы можем найти позитив 0 Источник:

3. Что-то подсказывает, что дно пробито 0 Источник:

4. Пруфы подъехали 0 Источник:

5. Кто-то уверен, что в октябре все будет нормально 0 Источник:

6. Смотря как к этому относиться 0 Источник:

7. Интернет-тролли и их видение ситуации 0 Источник:

8. Еще и от Беларуси многое зависит, поэтому четкие прогнозы никто не дает 0 Источник:

9. Эльдорадо, хорошая попытка 0 Источник:

10. Минутка тонких политических шуток 0 Источник:

11. Если серьезно, то данная ситуация не может не расстраивать 0 Источник:

12. А вы задумывались? 0

13. Тем временем, соцсети просто кишат подобными заголовками. Что думаете вы? Рубль продолжит падение? 0 Источник: