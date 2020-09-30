Что будет с рублем в октябре: неординарный прогноз из соцсетей

Паника на борту! Что будет с курсом рубля в октябре 2020 года? Какой валютный прогноз по рублю можно дать? Российская валюта оказалась заложницей всех структурных проблем экономики страны, и ко всему прочему и политики.
13. Тем временем, соцсети просто кишат подобными заголовками. Что думаете вы? Рубль продолжит падение?
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Метки: жить в россии кризис россия рубль экономика
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Это азы экономики. Не той, которая с бабками на лавочке, а реальной.
Думаете, зря пендосы чуть ли не экономическую войну Китаю объявили, когда тот начал искусственно занижать курс юаня?
А чего нет-то? Он можно подумать хоть раз в цене рос после развала СССР. Каждый год он обесценивается. Когда помедленней, когда скачками.
Но более реальной мне видится сумма в максимум $500 и 36000 руб. эквивалент. А сейчас бы это было целых 40000 и реально есть о чём горевать...
Это к чему? К тому что на разнице курсов можно только при миллионных размерах что-то почувствовать. Сбережения обычных людей в валюте хранить смысла нет. Нас другими способами (чем "обвалом" рубля) гораздо сильней обирают.
А представляешь - ты продаёшь квартиру в рублях. Пока проходит сделка рубли на депозите или в ячейке лежат. Тебе забирать,а евро то уже тю тю.
Забились в июле. Он утверждал, что доллар к 01.10 будет 90 стоить.
Завтра поклонник Платошкина проставляется
Не секрет, что с 14 года то роснефти, то гаспрему прощают по 100 - 300 лярдов налогов из-за невозможности их получить или не обанкротить экспортеров
2. Нагорный Карабах.
Вроде не связано с рублем, но нестабильность у наших границ и близких нам странах бьет в первую очередь по нам. Собственно, чтобы нам стало нехорошо, затеяны и Белоруссия и Карабах.
Кроме того, курс валюты является абсолютно управляемой величиной.
Думаю, экономику это сильно подкосило.
Что вы мне хотите доказать?
Зайдите на сайт росстата и почитайте про экспорт.