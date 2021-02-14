В Ираке медведи напали на людей

На место, где должно было произойти праздничное событие по выпуску животных в дикую природу со зрителями и репортёрами, мишек привезли в стальных клетках.



Но после того, как клетки были открыты и медведи сделали свои первые шаги на свободе, они решили долго не церемониться и напасть на своих спасителей, словно всем своим видом пожелав продемонстрировать, как они сейчас, после всех тех издевательств, которые им пришлось перенести, относятся к людям.



На данный момент неясно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.