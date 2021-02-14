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В Ираке медведи напали на людей

В Ираке медведи напали на людей (5 фото)

Автор:
14 февраля 2021 09:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   ирак   люди   медведи   новости   свобода   фото   
1019
5
На драматических кадрах, снятых в Ираке, запечатлён момент, когда испуганные зрители вынуждены были бежать в рассыпную, спасая свои жизни от только выпущенных из клеток в дикую природу медведей.
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Метки: видео   животные   ирак   люди   медведи   новости   свобода   фото   
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8  комментариев
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95
Роман Свиридов 57 минут назад
Чувак с топором в голове выглядит необычайно жизнерадостным...
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3k
Юра Гагарин 7 минут назад
техника безопасности?
не, не слышали.
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1k
Kozlodoev Полчаса назад
А вообще, подумалось, чё за нах??? Иракцы выпускают сирийских медведей. Теперь всё ясно, откуда агрессия. Сирийских медведей должны были выпускать сирийцы. А иракцы- иракских...
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1k
Kozlodoev Полчаса назад
Иракцы тоже имеют право на национальные забавы... помимо резанья баранов...
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7k
Andrei Полчаса назад
А кто их (медведей) будет теперь кормить?
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1k
BEZUMNAYA LO 38 минут назад
Они ржут блин.Убегают и ржут.Сцуко, это у них аттракцион такой, как у испанцев с быками. Слов нет.
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1k
Алексей 57 минут назад
Идиоты, блин.
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−139
МИХАН Час назад
Медведи одним словом ..Думаю они вернутся к людям и сожрут кого нибудь ,так отомстив за клетки и т.д.
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