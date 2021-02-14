В Ираке медведи напали на людей

На драматических кадрах, снятых в Ираке, запечатлён момент, когда испуганные зрители вынуждены были бежать в рассыпную, спасая свои жизни от только выпущенных из клеток в дикую природу медведей.
Шесть сирийских бурых медведей, отобранных у людей, которые их держали в качестве домашних питомцев, были освобождены в рамках проекта по сохранению дикой природы в Курдистане, расположенном на севере Ирака.
Однако спустя мгновение после того, как клетки были открыты, разъярённые медведи бросились на толпу зевак и журналистов, после чего вся церемония погрузилась в самый настоящий хаос.
Целых шесть медведей были выпущены в их новый дом в горах Гара после того, как они были спасены активистами из плена.
Однако спустя мгновение после того, как клетки были открыты, разъярённые медведи бросились на толпу зевак и журналистов, после чего вся церемония погрузилась в самый настоящий хаос.
Целых шесть медведей были выпущены в их новый дом в горах Гара после того, как они были спасены активистами из плена.
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На место, где должно было произойти праздничное событие по выпуску животных в дикую природу со зрителями и репортёрами, мишек привезли в стальных клетках.
Но после того, как клетки были открыты и медведи сделали свои первые шаги на свободе, они решили долго не церемониться и напасть на своих спасителей, словно всем своим видом пожелав продемонстрировать, как они сейчас, после всех тех издевательств, которые им пришлось перенести, относятся к людям.
На данный момент неясно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.
Но после того, как клетки были открыты и медведи сделали свои первые шаги на свободе, они решили долго не церемониться и напасть на своих спасителей, словно всем своим видом пожелав продемонстрировать, как они сейчас, после всех тех издевательств, которые им пришлось перенести, относятся к людям.
На данный момент неясно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.
По словам главы организации Бленда Превкани (Blend Prevkani), руководившей процессом, спасённые медведи были привезены из разных районов южного Ирака.
«Некоторые из них были куплены, а другие переданы нам их владельцами», — рассказал спасатель агентству Shafaq News.
Это было третье подобное мероприятие с выпуском медведей на свободу, проведённое организацией за последние несколько лет.
«Некоторые из них были куплены, а другие переданы нам их владельцами», — рассказал спасатель агентству Shafaq News.
Это было третье подобное мероприятие с выпуском медведей на свободу, проведённое организацией за последние несколько лет.
По словам Превкани, в 2018 году на репортёров совершили нападение три медведя, которых выпустили в том же горном массиве.
Он сказал, что медведи запаниковали из-за обстановки с большим скоплением людей. Тогда, в 2018 году, пострадали два журналиста.
Он сказал, что медведи запаниковали из-за обстановки с большим скоплением людей. Тогда, в 2018 году, пострадали два журналиста.
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